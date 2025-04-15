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    15 апреля 2025, 21:00 • Общество

    Зеленский снизил до нуля шанс перемен на Украине к лучшему

    Киев пошел по пути обострения конфликта с Россией и Трампом

    Зеленский снизил до нуля шанс перемен на Украине к лучшему
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский укрепляет собственную власть на Украине. Помочь ему в этом призвано продление военного положения в стране. Эксперты отмечают, что данный шаг посылает сигнал Вашингтону и Москве: власть в Киеве не готова к мирному урегулированию конфликта и с помощью продолжения боевых действий намерена сохранить контроль над Украиной.

    Владимир Зеленский намерен в 15-й раз продлить военное положение на Украине на 90 дней. Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение Рады. Планируется, что предложенный документ вступит в силу с 9 мая. Также предусматривается и расширение сроков мобилизации. Данное решение правительства вызвало неоднозначную реакцию в стране.

    Так, экс-президент страны Петр Порошенко (признан экстремистом), ныне лидер партии «Европейская солидарность», отметил, что Зеленский «злоупотребляет военным положением». По его мнению, действующие власти используют этот правовой режим не только «для обороны», но и для «построения» авторитарной системы.

    Действительно, срок полномочий пришедшего к власти в 2019 году Владимира Зеленского должен был истечь в 2024 году. Тем не менее новые выборы президента Украины не проводятся под предлогом военного положения, что, однако, является нарушением конституции. В связи с этим в последнее время на правительство страны оказывается давление со стороны США.

    Так, издание Politico писало о «секретных обсуждениях» Белого дома с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и Петром Порошенко вопросов организации голосования. На этом фоне Зеленский развязал политическое преследование основных кандидатов на пост президента Украины от оппозиции.

    Примечательно, что параллельно с подачей законопроекта о продлении военного положения, на Украине также были реорганизованы две бригады нацгвардии: «Азов» (признана террористическим объединением в России) и «Хартия», пишет ТАСС. Ранее по тому же пути пошла 3-я штурмовая бригада, которая также является порождением «Азова». Событие стало частью процесса отказа Киева от методик НАТО в пользу советского армейского устройства.

    При этом еще в марте Владимир Путин предупреждал, что усиление нацформирований на Украине может предоставить им «фактическую власть» в стране. «Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, все больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды», – объяснял он.

    «В целом же продление военного положения на Украине решает сразу несколько задач для офиса Зеленского. В первую очередь, речь идет об отправке четкого сигнала США и России: власть в Киеве не готова к мирному урегулированию. Скорее всего, украинские дипломаты и чиновники не откажутся обсуждать с американцами аспекты выборочной приостановки огня, но сделать это будет для отвода глаз», – считает политолог Иван Лизан.

    «Примечательно, что продление военного положения придется на 9 мая. Именно в этот день в Киев должны прибыть лидеры европейских государств. Причем на Украине официально заявляют: их визит необходим Зеленского для того, чтобы оттенить парад Победы в Москве. Получается, что Зеленский «растянет» военное положение в окружении ближайших союзников», – добавляет он.

    «Не думаю, что подобная метафора изначально задумывалась. Однако важен сам факт: власти Украины плавно и методично намекают на невозможность заключения мирных договоренностей, а страны ЕС в данном начинании Зеленского и его окружение поддерживают практически безоговорочно.

    То есть Зеленский готов продолжать посылать на убой собственных граждан.

    Кроме того, в последнее время на Украину усиливается давление по поводу организации новых выборов. На этом фоне в стране начинает «оттаивать» политическая жизнь. Чиновники начинают смелее общаться с центральными властями, а некоторые видные фигуры начинают делать громкие заявления, звучащие как заявка на участие в кампании», – добавляет эксперт.

    «Поэтому продление военного положение позволяет Зеленскому поставить крест на усилиях его оппонентов. Он цементирует собственную власть, параллельно объясняя гражданам необходимость продолжения военных действий. И в этом плане особо показательными смотрятся реверансы в сторону националистических формирований», – говорит он.

    «Например, для того же «Азова» война стала временем расцвета. Из нацбатальона он вырос в корпус, породил родственные организации и, судя по всему, его влияние продолжит нарастать. Нацистов намеренно подкармливают, поскольку именно они являются ядром боевых действий. При этом их взгляды оказывают колоссальное влияние на власти страны», – отмечает Лизан.

    «Еще одна проблема заключается в том, что власти ЕС всецело поддерживают запал Зеленского и видят в продолжении боевых действий не только способ противостояния с Россией, но и способ противодействия администрации Дональда Трампа»,

    – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». «Причем отсутствие выборов также играет на руку ЕС. И Москва, и Вашингтон не раз заявляли о нелегитимности или сомнительной легитимности действующей власти. Соответственно, для подписания каких-либо договоренностей необходимо новое лицо, чья полнота полномочий не вызовет сомнений», – рассуждает собеседник.

    «Но ввиду продления военного положения шансы на появление этой фигуры снижаются до нуля. Конфликт продолжает растягиваться во времени. Кроме того, этот шаг позволит Зеленскому «вдохнуть жизнь» в иссякающий поток мобилизации. На волне слухов о приближающемся мире сотрудникам ТЦК стало все сложнее издеваться над людьми», – продолжает эксперт.

    «Теперь же их ничего не сковывает. Можно продолжать «отлов» мужского населения с максимальным пристрастием. В пользу настроя на войну «до последнего украинца» говорит и расширение «Азова» с «Хартией» до корпусов. Таким образом и рост политической значимости нацистов продолжится, и задача продолжить войну решится», – заключил Скачко.

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