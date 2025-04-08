Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая, заявила Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина». По ее мнению, мирные инициативы действительно могут быть реализованы в обозримом будущем. Она также добавила, что после окончания боевых действий в стране будет запущен процесс «перезагрузки власти».

Однако к таким изменениям готовы не все политики. Так, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил, что в случае проведения президентских выборов переизбраться должен его действующий начальник, пишет РБК. По мнению Подоляка, только Зеленский сможет «обеспечить консолидацию партнерской поддержки для восстановления страны» после конфликта.

«Он глубоко внутри войны и понимает, как из нее выходить. Моя позиция остается неизменной: Зеленский должен идти на второй срок», – подчеркнул Подоляк. Он также добавил, что текущая администрация сумела показать «свою эффективность во внешней политике». При этом о важности организации выборов на Украине говорят и многие политики за пределами республики.

Например, ранее Владимир Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. В результате на Украине появится «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым возможны переговоры о мирном договоре. Это правительство сможет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

При этом еще в феврале Дональд Трамп также отмечал важность проведения выборов. Тогда же он заявил, что реальный рейтинг одобрения Зеленского на тот момент составлял лишь 4%. Примечательно, что издание Politico также писало о «секретных обсуждениях» США с Тимошенко и Петром Порошенко (признан экстремистом) вопросов организации голосования.

Напомним, в последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Поскольку срок полномочий главы государства составляет пять лет, новая кампания должна была состояться в 2024 году. Однако она была отложена на неопределенный срок под предлогом военного положения, что является нарушением действующей конституции.

В нынешней же ситуации, как считают эксперты, Зеленский действительно может пойти на блиц-кампанию, пытаясь перехитрить и обойти требования лидеров России и США. Это позволит ему провести выборы на своих условиях, причем в сжатые сроки и почти без конкурентов – они просто не успеют развернуть избирательные штабы по всей стране, в то время как у Зеленского для этого есть админресурс.

«Впрочем, пока нельзя сказать, что Украина гарантированно идет к выборам, но это весьма вероятно. Решение Зеленский еще не принял. Он оценивает разные сценарии развития ситуации. На Банковой будут до последнего тянуть со стартом президентской гонки, которая, по их мнению, невозможна без объявления перемирия», – считает Олег Царев, экс-депутат Верховной рады.

«Однако Вашингтон ждет от Киева подписания ресурсной сделки. Если она не будет утверждена, тогда Трамп начнет добиваться ухода Зеленского. Если же ее утвердят – тогда Трамп начнет ратовать лишь за старт президентской гонки как таковой. Впрочем, возможно, и во втором варианте он потребует дистанцирования Зеленского от электоральных процессов. Что касается Тимошенко, то

ее электоральный ресурс примерно равен тому, что имеет в своем распоряжении Порошенко*.

Логично, что в отношении экс-премьера тоже будут введены ограничения. Собственно, по той информации, которая у меня есть, в отношении Тимошенко уже готовят санкции и уголовные дела. Им дадут старт в середине апреля», – рассказал Царев.

«В целом команда Трампа понимает, что Зеленский в глазах российских переговорщиков – абсолютно неприемлемая фигура для подписания каких бы то ни было договоров. Любые соглашения с ним будут признаны недействительными следующей властью и моментально оспорены», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Действующая власть, судя по всему, понимает, что от голосования ей не отвертеться. В частности, это видно по особой активности Юлии Тимошенко. Если бы она испытывала неуверенность в возможности начала избирательной кампании, ее последние заявления не были бы опубликованы», – считает собеседница.

Однако эксперт сомневается в конкурентоспособности Тимошенко. «Рейтинг ее одобрения невысок, да и вокруг ее персоны витает много негатива. Ее главный козырь – поддержка со стороны некоторых политических сил Запада, которые могут использовать ее в качестве удобного спарринг-партнера для Зеленского», – полагает она.

«Более значимую фигуру, а именно Порошенко, на Банковой уже успели припугнуть санкциями.

Его запугали до такой степени, что он сейчас молчит и, возможно, не рискнет выдвигать собственную кандидатуру на предстоящих выборах. При этом у него есть колоссальный финансовый ресурс, но в случае активного оппонирования Зеленскому против него возбудят сотни дел по вопросам коррупции», – рассуждает эксперт.

«Долгое время политологи рассматривали версию, согласно которой Порошенко может поддержать выдвижение Валерия Залужного. Однако экс-главком ВСУ не демонстрирует амбиций в вопросе борьбы за власть. Да и "своих людей" в избиркоме у него нет. Но люди из силовых структур сейчас пользуются некоторой симпатией, это правда», – добавила собеседница.

«Понимая это, Зеленский провел масштабную работу по подчинению спецслужб и армии. Органы местного самоуправления также опасаются продолжения репрессий, поэтому альтернативы действующей власти в настоящий момент фактически нет», – говорит она.

«При этом оценить истинные настроения общества сегодня невозможно. Украинская социология превратилась в рассадник фейков. Уверена, реальный уровень поддержки Зеленского колеблется в районе 15-25%. И приличное исследование показало бы, что с ним может посоревноваться Залужный или командующий сухопутными войсками Драпатый», – заключила Шеслер.

*внесен в реестр экстремистов и террористов