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    Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет
    3 апреля 2025, 08:44 Мнение

    Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Западные и украинские СМИ пишут, что ЗЕ-команда начала негласную подготовку выборов президента на Украине. По информации The Economist, выборы могут пройти уже летом. Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте, опроверг, что подготовка к избирательной кампании идет. Но дыма без огня не бывает, Арахамия – не тот персонаж, слову которого можно безоговорочно верить. А слухи в украинских Телеграм-каналах о том, что серый кардинал Украины Андрей Ермак начинает подготовку к выборам, циркулировали еще до публикаций в СМИ.

    Определённая подготовка к выборам в офисе Зеленского ведется. Хотя еще совсем недавно Зеленский и все его подельники были категорически против выборов в ближайшее время.

    Политические эксперты почти в один голос утверждали, что Зеленский проиграет будущие выборы, поэтому приложит все усилия, чтобы не допустить их. Что изменилось за последнее время?

    На Западе показали пример, как можно решать вопрос с кандидатами в президенты, неугодными «либеральному обкому». В Румынии конституционный суд запретил участвовать в выборах самому популярному кандидату в президенты, Кэлину Джорджеску. Во Франции суд запретил баллотироваться в президенты одному из самых популярных политиков в стране – Марин Ле Пен.

    А ведь американский вице-президент Джей Ди Вэнс предупреждал европейцев не создавать искусственные препятствия для участия в выборах правых политиков и политических сил. Но европейские либералам США теперь не указ.

    В Киеве поняли, что могут использовать этот же метод борьбы с неугодными соперниками – и страны Западной Европы закроют на это глаза, о ком бы ни шла речь.

    Собственно, команда Зеленского подготовку к выборам уже начала.

    Экс-президент Украины Петр Порошенко находится под санкциями согласно указу Зеленского, также против него возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене. И, если Порошенко будет вынесен судебный приговор и его даже посадят в тюрьму, европейские либералы закроют на это глаза. Хотя еще несколько лет назад Порошенко объявляли спасителем Украины и защитником демократии.

    Ситуация с экс-главкомом ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным сложнее. Он считается самым опасным оппонентом Зеленского на выборах. Многие социологические опросы показывают, что, если во второй тур выйдут Зеленский и Залужный – победу одержит второй. Для ЗЕ-команды было бы желательно убедить Залужного отказаться от борьбы за президентское кресло.

    Похожая ситуация была в недавней истории Украины. После государственного переворота 2014 года было два основных претендента на президентское кресло – собственно Петр Порошенко и Виталий Кличко. Причем в первые дни после свержения Януковича именно Кличко считался самым популярным политиком на Украине. Но в конце марта 2014 года он отказался от участия в выборах и поддержал Порошенко. Есть версия, что его об этом убедительно попросили американцы и британцы, которые сами решили, кто какой пост получит на Украине. Порошенко – президента, Кличко – мэра Киева, Арсений Яценюк – премьер-министра. Сегодня европейские либералы могут надавить на Залужного, чтобы тот отказался от президентских амбиций. Если не получится, на экс-главкома всегда могут завести уголовное дело за госизмену, о такой возможности СМИ писали еще в 2023 году. 

    Кроме судебного устранения оппонентов, у ЗЕкоманды есть еще один способ повлиять на результат выборов – организовать голосование через приложение «Дия» (украинский аналог «Госуслуг»), что, по мнению украинской, оппозиции позволит офису Зеленского «накрутить» голоса в пользу своего кандидата.

    А еще есть молдавский прецедент, когда большинство жителей Молдавии отдали свои голоса за кандидата в президенты Александра Стояногло, но победила на выборах Майя Санду, которую поддержали граждане Молдавии, живущие за пределами республики. Зеленский также может рассчитывать на голоса украинцев, живущих за границей. Особенно если продолжит воинственную риторику в отношении России. Потому что самые боевые и непримиримые к России украинцы живут в большинстве своем в Польше.

    Наконец, у офиса президента есть административный ресурс: бюджетников могут заставить в приказном порядке голосовать за Зеленского, а потом отчитываться, предоставляя фотографии бюллетеней.

    Зеленский сможет победить, только сняв с пробега основных оппонентов и при помощи политических манипуляций. ЕС на это глаза закроет. А США?

    Это ЕС может позволить игнорировать мнение Белого дома.  Для Украины такой игнор – непозволительная роскошь. Будут ли трамписты защищать Порошенко или Залужного? Не факт. Порошенко – это человек, близкий к демпартии США. Экс-президент Байден рассказывал журналистам, что в 2014-2015 годах разговаривал с ним по телефону чаще, чем с женой. А Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка.

    На самом деле, на Украине нет топового политика, на которого Белый дом мог бы сделать стопроцентную ставку. Это дает Зеленскому возможность маневра и торгов с американцами.

    Например, одним из неформальных условий сделки по недрам может быть гарантия того, что США не будут обращать внимание на методы, которыми Зеленский сохранит власть. Такие интриги в духе Ермака. По информации украинских телеграм-каналов, Ермак предлагает американцам вариант, при котором на выборах победит Зеленский, но его власть будет очень ограничена. Что возможно, учитывая, что по Конституции Украины 2004 года, она – парламентско-президентская республика. В теории, самым могущественным человеком там должен быть премьер-министр, а не президент. Но устроят ли американцев предложения ЗЕ-команды?

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе. Если нет, то Зеленский и Ермак будут тянуть время, аргументируя свое поведение юридическими и организационными сложностями.

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