После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
Конституционный суд Румынии объяснил запрет на участие Джорджеску в выборах
Конституционный суд Румынии подтвердил запрет на участие политика Кэлина Джорджеску в президентских выборах, сославшись на правила толкования и прецеденты.
Решение суда основывается на трактовке Центрального избирательного бюро, признавшего кандидатуру Джеорджеску «неприемлемой» для участия во втором туре голосования, заявили в инстанции, передает РИА «Новости».
В обосновании решения указано, что применялись конституционные положения и интерпретативные принципы, ранее определенные судом. Суд также отметил, что учитывался прецедент с кандидатом Дианой Шошоакэ. Тем не менее было подчеркнуто, что нарушение конституционных принципов не ведет к постоянному лишению права быть избранным президентом Румынии.
Ответив на запрос защиты Джорджеску, суд отметил, что процедура обжалования не требует личного присутствия, но кандидат имел возможность представить свою позицию в письменной форме.
Ранее Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Джорджеску назвал отказ в регистрации ударом по демократии.