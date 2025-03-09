  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении трех сел в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины
    Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР
    СМИ: США остановили поддержку оборудования для F-16 на Украине
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    34 комментария
    9 марта 2025, 21:28 • Новости дня

    ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, , сообщают источники телеканала Digi24.

    Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, передает РИА «Новости». Это решение было принято при голосовании, в ходе которого десять членов бюро проголосовали против Джеорджеску, а четыре – за.

    Джорджеску ранее подал документы для регистрации своей кандидатуры на пост главы государства. В ответ на это были поданы две жалобы в Конституционный суд, но он отклонил их, позволив Джорджеску участвовать в выборах. Однако окончательное решение о регистрации кандидатов остается за Центральным избирательным бюро.

    На выборах в прошлом году Джорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы Конституционным судом из-за выявленных нарушений, и Джорджеску не смог в дальнейшем оспорить это решение в суде. В январе его сторонники начали акции протеста, требуя восстановить результаты выборов.

    Ранее бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте на прошлой неделе.

    Джорджеску оказался под подпиской о невыезде на два месяца по решению суда.

    Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.


    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

    Коментарии (14)
    9 марта 2025, 08:26 • Новости дня
    Датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве

    Пророссийское подполье заявило о контроле датчан над судостроением в Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты из скандинавских стран, в первую очередь Дании, взяли под контроль судостроительные предприятия в Николаеве, активно интересуясь советскими чертежами и исследованиями, которые ранее сохранялись в архивах.

    Согласно информации, полученной от пророссийского подполья, представители скандинавских стран, включая Данию, ведут активную деятельность на судостроительных предприятиях в Николаеве, передает РИА «Новости». Они не просто работают на этих предприятиях, а фактически принимают на себя управленческие функции, проявляя себя как истинные хозяева.

    Особо активно себя проявляют граждане из Дании, которые в большом количестве присутствуют на объектах судостроения. Источник в подполье подчеркнул, что эти специалисты интересуются не только текущей работой, но и архивными материалами. В частности, их внимание привлекают советские разработки и чертежи, ранее находившиеся под грифом «секретно».

    Документы, которые долгие годы хранились в украинских архивах без особого интереса со стороны местных властей, сейчас активно изучаются и вывозятся за пределы страны. Источник отмечает, что скандинавы не встречают сопротивления в своих действиях и, по сути, являются новыми владельцами украинского судостроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители скандинавских стран вывезли из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

    Коментарии (25)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 10:25 • Новости дня
    Итальянская газета сообщила об отступлении ВСУ из Курской области

    Corriere della Sera: Российская армия вытесняет ВСУ, занимая территории под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска начали успешное наступление, вытесняя ВСУ из Курской области и возвращая контроль над значительной частью территорий, пишет Corriere della Sera.

    Российские войска продолжают вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, сообщает Lenta.ru со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera. Россиянам удалось вернуть контроль над примерно двумя третями территории, на которой находились украинские силы. Данная территория составляет порядка 1,2 тыс. квадратных километров.

    В статье Corriere della Sera подчеркивается, что отступление ВСУ началось после решения Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. Итальянская газета утверждает, что украинские силы уже потеряли около двух третей российской территории, которую они заняли с 6 августа 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области. Кроме того, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (15)
    9 марта 2025, 02:33 • Новости дня
    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России

    США отклонили инициативу Канады по выявлению «теневого флота» России для обхода санкций

    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США наложили вето на предложение Канады о создании структуры для обнаружения российского «теневого флота» перед встречей глав МИД G7, сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

    По данным агентства, США наложили вето на предложение Канады о мерах против «теневого флота» России, передает ТАСС. Согласно информации, Канада предложила создать структуру для поиска и выявления случаев обхода санкций, наложенных на Россию.

    США потребовали изменить формулировки документа, удалив слово «санкции» и заменив упоминание о «способности России вести войну» на Украине на «получение доходов». Эти изменения вызвали недовольство у Канады, однако США настояли на своей позиции.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале американская делегация выступила против названия России «агрессором» в итоговом коммюнике G7.

    Коментарии (9)
    8 марта 2025, 22:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Китая оптимизировать визовый режим с Россией

    Китай и Россия обсудили оптимизацию визового режима для облегчения поездок граждан

    Tекст: Максим Попов

    Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан, заявил временный поверенный в делах Китая в России Чжан Вэй.

    Чжан Вэй отметил, что цель этого шага – сделать поездки более удобными для граждан обеих стран и способствовать более частым встречам и обменам, передает ТАСС.

    «Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, сейчас между странами действует соглашение об облегчении поездок граждан 2013 года, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз, а также соглашения о взаимной отмене визовых требований для специальных административных районов Китая, таких как Гонконг и Макао.

    В 2023 году также было возобновлено двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, посольство Болгарии исключило ужесточение виз для россиян из-за Шенгена.

    Коментарии (11)
    9 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР

    Военные 23-й бригады ВСУ сдались в плен у села Комар в ДНР

    Группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады ВСУ, включая офицера, сдалась в плен у села Комар на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области после отказа командования эвакуировать окруженных.

    Группа военнослужащих ВСУ, служащих в 23-й механизированной бригаде, оказалась в плену у села Комар на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области, сообщает ТАСС. Военные, в том числе офицер, сдались после окружения.

    По словам пленных, командование не смогло организовать их эвакуацию, что и привело к сдаче. В настоящий момент захваченные находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Суджанском районе Курской области более десяти украинских солдат сдались в плен морским пехотинцам группировки «Север». Пленный украинский солдат рассказал о нехватке личного состава ВСУ под Харьковом. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (2)
    9 марта 2025, 11:43 • Новости дня
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира

    Times: Британский министр считает Зеленского помехой для завершения конфликта

    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газета Times сообщила, что британский министр назвал Владимира Зеленского препятствием для окончания украинского конфликта.

    Президент Украины Владимир Зеленский был назван препятствием для окончания конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты The Times. В статье подчеркивается, что эта точка зрения была высказана неназванным британским министром еще прошлой осенью. По словам министра, Зеленского описали как «препятствие к миру».

    Автор публикации The Times отмечает, что мнение о Владимире Зеленском как о факторе, осложняющем урегулирование конфликта, не является изолированным и встречается в разных столицах Европы. Это свидетельствует о разрыве между публичными заявлениями и личными мыслями европейских политиков о ситуации на Украине.

    Кроме того, неназванный британский чиновник выразил беспокойство, что в условиях продолжающегося конфликта Зеленский может принимать «неправильные решения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве у посольства США прошла акция протеста против высказываний в адрес Владимира Зеленского, Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро, а также Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде.

    Коментарии (4)
    9 марта 2025, 15:31 • Новости дня
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву после сделки по ископаемым

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    @ REUTERS/Jonathan Drake

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что для возобновления военной помощи Киеву недостаточно заключения сделки по полезным ископаемым, и потребовал от Зеленского изменения подхода к мирным переговорам.

    Как сообщает ТАСС, телекомпания NBC заявила, что заключение сделки по украинским полезным ископаемым не будет достаточным основанием для возобновления США военной помощи и обмена разведданными с Киевом. По сведениям источников, президент Дональд Трамп дал понять, что необходимы дополнительные условия от украинской стороны.

    Трамп подчеркнул, что он ожидает изменений в подходе украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам. Он также требует от Зеленского готовности к территориальным уступкам и прогресса в вопросах проведения выборов на Украине. Помимо этого, Трамп требует от Зеленского рассмотреть возможность ухода в отставку.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил: «Зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании Конгресса США, президент Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов. Учитывая встречи на следующей неделе в Саудовской Аравии, мы рассчитываем увидеть еще больше позитивных сдвигов и в конечном счете положить конец этой жестокой войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете показной акцией, направленной на демонстрацию власти перед Европой и Россией, хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия, а сам Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи.

    Коментарии (15)
    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

    Коментарии (15)
    9 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о своих выводах из допросов боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о своем опыте допроса боевиков, среди которых оказался член «Аль-Каиды», завербованный в молельной комнате в Риме, что, по его мнению, свидетельствует о поддержке терроризма со стороны крупных государств.

    Орлов поделился своими воспоминаниями о допросах пленных, в том числе членов ИГИЛ «Исламское государство» и «Аль-Каиды» в то время, когда он работал переводчиком в составе российского контингента в Сирии. Одним из ярких случаев он назвал допрос боевика «Аль-Каиды» в Африке, который организовывал наркотрафик из Иордании в Европу. На вопрос о вербовке в организацию террорист ответил, что его завербовали в молельной комнате в Риме.

    «И вряд ли вербовка этого человека в «Аль-Каиду» произошла по недосмотру этих спецслужб. Скорее всего, наоборот – это была спланированная акция государства-члена НАТО по набору рекрутов для участия в террористической деятельности», – отметил он.

    Орлов предположил, что это могла быть спланированная акция государства-члена НАТО. Ветеран заявил, что за время работы на Ближнем Востоке и в Африке он неоднократно убеждался, что террористические организации получают поддержку от крупных государств и блоков стран.

    «Чем больше я работал на Ближнем Востоке и в Африке, тем сильнее убеждался, что террористические организации не самостоятельны. Международный терроризм существует только за счет поддержки больших государств и блоков стран», – рассказал Орлов.

    Кроме того, Орлов рассказал, как во время одного из допросов боевик ИГИЛ сообщил координаты тайника в пустыне, где были обнаружены натовское оружие, израильские аптечки, австралийские системы спутниковой связи и американские бронежилеты. Он также указал на рассказы других пленных о том, что их полевые командиры проходили обучение в турецкой разведке и лечились в Иордании и Израиле. Орлов подчеркнул, что международный терроризм существует именно благодаря поддержке крупных держав.

    Коментарии (3)
    9 марта 2025, 14:27 • Новости дня
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам

    Песков заявил о недопустимости перепалки Зеленского и Трампа с дипломатической точки зрения

    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о своем удивлении от публичной перепалки между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

    Он рассказал журналисту Павлу Зарубину, что подобное поведение было бы более уместно в древние времена, когда главы государств подвергались крайнему обращению, например, пленению, передает РИА «Новости».

    «С точки зрения дипломатии такого не было. Случалось, наверное, в античные времена, в древней истории, когда главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову или брали его в плен. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Коментарии (3)
    9 марта 2025, 10:49 • Новости дня
    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink

    Илон Маск заявил об угрозе обрушения передовой линии ВСУ без доступа к Starlink

    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение о важности спутникового интернета Starlink для украинских вооруженных сил, сообщает РБК. В своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил, что Starlink является «костяком украинской армии», и предостерег, что передовая линия украинских вооруженных сил может рухнуть, если доступ к этой системе будет ограничен.

    Кроме того, предприниматель выразил недовольство текущей ситуацией, заявив, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации». Маск выразил уверенность в неизбежности поражения Украины в этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское Управление общих служб заключило контракт с компанией Starlink Илона Маска, несмотря на обещание сокращения федеральных расходов. Маск пообещал Зеленскому сокрушительное поражение на следующих выборах. Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину.

    Коментарии (19)
    9 марта 2025, 20:39 • Новости дня
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Перепалка возникла между американским предпринимателем Илоном Маском, госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Польши Радославом Сикорским, причиной стали слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink.

    Сикорский в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в России) написал, что Варшава платит за Starlink для Украины «порядка 50 миллионов долларов в год», в случае отключения системы Польша будет вынуждено искать других поставщиков услуг.

    В ответ на это Рубио в соцсети X заявил, что Украину не собираются отключать от спутниковой системы связи Starlink.

    «Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла этот конфликт, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», – написал Рубио.

    Позже в перепалку с Сикорским также вступил Маск.

    «Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

    Коментарии (10)
    9 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери

    Джей Ди Вэнс рассказал о напуганной дочери из-за проукраинских активистов

    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его трехлетней дочерью, передает РИА «Новости». Вэнс сообщил, что во время прогулки за ними с криками следовала группа проукраинских протестующих, что сильно напугало ребенка. Он добавил, что его дочь становилась все более тревожной из-за происходящего.

    «Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы отвратительный человек», – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Он также отметил, что предложил протестующим поговорить с ним, если те оставят его дочь в покое, и почти все из них согласились.

    Ранее Вэнс опроверг сообщения СМИ о якобы поспешном отъезде с горнолыжного курорта в Вермонте из-за протестов в поддержку Украины. Он уточнил, что его семья просто выбрала другой отель для спокойного отдыха с детьми.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам Вэнса, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры.

    Коментарии (12)
    9 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызова и укрепились в Харьковской области

    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению.

    Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины у Загрызова в Харьковской области и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, российские силы продвинулись почти на один километр вдоль Оскольского водохранилища.

    Марочко отметил, что российские войска «серьезно закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения».

    Ранее командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть ранены
    Пушилин: ВСУ перебросили силы с курского направления в ДНР
    В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе
    Ветеран СВО рассказал о своих выводах из допросов боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды»
    Нацистская символика найдена в освобожденных домах Курской области
    Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

    Перейти в раздел

    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      0 комментариев
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

      30 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

      34 комментария
    Перейти в раздел

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............