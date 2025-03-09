Tекст: Ольга Иванова

Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, передает РИА «Новости». Это решение было принято при голосовании, в ходе которого десять членов бюро проголосовали против Джеорджеску, а четыре – за.

Джорджеску ранее подал документы для регистрации своей кандидатуры на пост главы государства. В ответ на это были поданы две жалобы в Конституционный суд, но он отклонил их, позволив Джорджеску участвовать в выборах. Однако окончательное решение о регистрации кандидатов остается за Центральным избирательным бюро.

На выборах в прошлом году Джорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы Конституционным судом из-за выявленных нарушений, и Джорджеску не смог в дальнейшем оспорить это решение в суде. В январе его сторонники начали акции протеста, требуя восстановить результаты выборов.

Ранее бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте на прошлой неделе.

Джорджеску оказался под подпиской о невыезде на два месяца по решению суда.

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.



