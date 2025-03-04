Tекст: Валерия Городецкая

В частности, по данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от властей Бухареста исключить Джорджеску из избирательной кампании, угрожая в противном случае ограничить доступ страны к фондам Евросоюза, передает ТАСС.

Согласно заявлению СВР, фон дер Ляйен играла ключевую роль в признании недействительными итогов первого тура президентских выборов в Румынии в 2024 году. В сообщении пресс-бюро СВР также говорится, что после обвинений против Джорджеску ожидаются дальнейшие попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в Евросоюзе.

Венгрия, как отмечается в заявлении, может стать следующей целью, поскольку она рассматривается как «бастион европейского консерватизма». Удобным поводом для давления на Венгрию могут стать предстоящие в будущем году парламентские выборы в стране. В СВР уверены, что такая политика может нести риски для политической стабильности в регионе.

Напомним, бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте на прошлой неделе. Он оказался под подпиской о невыезде на два месяца по решению суда.