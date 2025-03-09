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    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    34 комментария
    9 марта 2025, 22:12 • Новости дня

    Джорджеску назвал отказ в регистрации ударом по демократии

    Кандидат в президенты Румынии заявил об ударе по мировой демократии после отказа в регистрации на выборы

    Tекст: Максим Попов

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, назвал решение Центрального избирательного бюро об отказе в его регистрации прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, заявил, что решение Центрального избирательного бюро отклонить его заявку является ударом по демократии, передает РИА «Новости». Это решение было принято после того, как Конституционный суд отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску. Однако ЦИК может принимать решение о регистрации только после решения суда.

    Джеорджеску подал документы в пятницу, но две жалобы были поданы в Конституционный суд. В субботу суд отклонил их, но несмотря на это, в воскресенье ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску. «Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    В 2024 году Джеорджеску лидировал на президентских выборах с 22,94% голосов, но Конституционный суд аннулировал итоги из-за нарушений. Это спровоцировало протесты его сторонников, которые не прекращаются и в 2025 году.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.

    7 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз

    Politico: Орбан объявил о проведении опроса в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    Орбан сообщил о намерении провести опрос среди венгров по поводу поддержки вступления Украины в ЕС, передает Politico.

    Такое заявление он сделал после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где Венгрия отказалась поддержать совместное заявление о военной поддержке Украины.

    Опрос будет проведен в рамках национальной консультации, которая уже использовалась правительством для сбора общественного мнения по различным вопросам, в том числе по миграции и правам ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Этот механизм представляет из себя рассылку писем всем гражданам Венгрии с вопросами и предлагаемыми вариантами ответов.

    Политолог Балаж Орбан отметил, что венгры впервые получат возможность выразить свое мнение о вступлении Украины в ЕС.

    Ранее подобные опросы критиковались за ведущую формулировку вопросов и использование результатов для укрепления позиций правительства Венгрии.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за Украины изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    На экстренном саммите ЕС по обороне отложили принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но одобрить данные шаги отказалась Венгрия.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (7)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщается, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммита ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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    7 марта 2025, 12:32 • Новости дня
    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США

    Политолог Бордачев: Европа специально изображает плохого полицейского, а Трамп – доброго

    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз вряд ли сможет выполнить взятые в рамках саммита в Брюсселе обязательства. Реализовать задуманное по силам лишь ведущим странам объединения. На этом фоне любопытно поведение Венгрии, которая решила не ссориться с США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее лидеры ЕС договорились о милитаризации Европы. При этом заявление в поддержку Украины было согласовано без Венгрии.

    «Те итоги саммита лидеров ЕС, которые связаны с военно-технической политикой объединения и перевооружением Европы, вызывают вопросы», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». По его оценкам, принятые решения могут реализоваться лишь на уровне ведущих государств ЕС – таких как Франция, Германия, а также, возможно, Италия и Польша.

    «Роль Еврокомиссии в этом процессе окажется не просто минимальной, а, скорее, вовсе будет исключена», – считает собеседник. Таким образом, результаты прошедшей в Брюсселе встречи глав государств и правительств политолог назвал «формальными и лирическими».

    «Как страны – члены союза будут реализовывать то, что прописали в коммюнике? Найдут ли они на это деньги? Лично я скептично на это смотрю и считаю, что в действительности вряд ли что-то будет сделано», – признался Бордачев. В этой связи он напомнил обещание Олафа Шольца выделить 100 млрд евро для бундесвера, сделанное канцлером ФРГ еще три года назад. Свое слово немецкий политик до сих пор не сдержал.

    Эксперт также обратил внимание на позицию Венгрии, которая не поддержала заявление ЕС по Украине. Собеседник объясняет действия Виктора Орбана фактором Дональда Трампа. «Будапешт не хочет идти наперекор США и раздражать главу Белого дома», – считает аналитик. По его мнению, со стороны Брюсселя последствий для венгерской стороны за «непослушание» пока не просматривается.

    Вместе с тем, спикер допускает, что речь может идти о разделении ролей между ЕС и Вашингтоном. «С одной стороны, возможно, в Европе специально изображают "плохого полицейского", а Трамп – "доброго", чтобы Россия на фоне "дрянных" европейцев договаривалась со Штатами и шла на какие-то уступки. С другой стороны, нельзя исключать, что Евросоюза просто пытается играть деструктивную роль на фоне попыток урегулировать конфликт на Украине», – заключил Бордачев.

    Напомним, в четверг в Брюсселе прошел экстренный саммит лидеров Евросоюза. Все 27 стран объединения согласились поддержать план по перевооружению ЕС под названием ReArm Europe общим объемом 800 млрд евро. В итоговом коммюнике отмечается, что усиление обороноспособности Европы «внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность» и дополнит НАТО.

    В этой связи Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ. При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    Из-за позиции Венгрии часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была опубликована отдельно и поддержана только 26 странами блока. Документ провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Европейские лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия ВСУ, в том числе и после завершения конфликта. Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем один», – прокомментировал позицию Будапешта председатель Европейского совета Антониу Кошта. Ему возразил венгерский премьер Виктор Орбан: «Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций».

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    7 марта 2025, 03:26 • Новости дня
    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины

    Орбан отверг слова главы Евросовета об изоляции Венгрии и заявил об изоляции самого ЕС

    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Венгрия «изолирована внутри ЕС». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    Кошта подтвердил, что Венгрия заблокировала решение саммита по Украине. Он выразил уверенность, что Брюссель преодолеет это сопротивление. «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем 1», – приводит его слова ТАСС.

    «Думаю, это более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», – заявил в ответ Орбан. По его словам, «если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», передает РИА «Новости».

    Орбан также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон не будет защищать страны НАТО, не выполняющие обязательств по оборонным расходам. Он согласился с тем, что «придется тратить больше» на собственную оборону.

    «Нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Речь об очень большой сумме», – сказал Орбан в эфире М1.

    Он отметил, что «украинское государство тоже надо финансировать, иначе оно развалится», а «все три пакета – это уже слишком много».

    Венгрия, по его словам, намерена провести опрос населения о вступлении Украины в ЕС, считая, что сначала необходимо решить этот вопрос, а затем принимать решение о финансовой поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 из 27 стран Евросоюза поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги. Экстренный саммит Евросоюза по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    Коментарии (2)
    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    8 марта 2025, 17:14 • Новости дня
    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС

    Франция и Германия не могут договориться о новых кредитах для ВПК ЕС на 150 млрд евро

    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС
    @ Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противоречия между Францией и Германией могут сорвать планы еврокомиссии по выделению 150 млрд евро для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС из-за разногласий по условиям открытости финансирования.

    Как пишет РИА «Новости», противоречия между Францией и Германией создают угрозу для планов Европейской комиссии по выделению 150 млрд евро в виде новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса Европейского союза. Газета Financial Times сообщает, что конфликт между Парижем и Берлином связан с вопросом открытости финансирования для стран за пределами ЕС, что вызывает несогласие у Франции.

    Ранее из-за схожих противоречий между странами было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой планировалось в размере 1,5 млрд евро. Источник сообщает, что на этот раз проблема может стать более серьезной из-за значительного увеличения суммы.

    Европейские дипломаты, участвующие в переговорах, выражают сомнения в возможности оперативно согласовать проект, учитывая сложность согласования даже меньших сумм. Один из дипломатов отметил: «Мы находимся на стадии, которая требует согласования во имя скорости, а не идеала».

    Старшие представители еврокомиссии ведут интенсивные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами ЕС, чтобы избежать блокировки решения на стадии одобрения. Европейский чиновник подчеркнул сложность задачи: «С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны продолжили поддерживать Украину, несмотря на экономические и политические трудности внутри Европейского союза. Сообщалось, что США превращают НАТО в коммерческий сервис, что вызывает недовольство среди европейских членов альянса. Писала газета ВЗГЛЯД, что попытка Европы нарастить собственные военные возможности может привести к расколу внутри Европейского союза и его самоизоляции.

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    7 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    ЕК решила предоставить Киеву привилегированный доступ к рынку ЕС

    Урсула фон дер Ляйен поддержала привилегированный доступ Украины к рынку ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности предоставить Киеву особые условия доступа к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС, сообщает Telegraph. Это предложение связано с мирным урегулированием конфликта и включает в себя адаптацию правил Евросоюза.

    Издание отмечает, что Брюссель будет избирательно подходить к открытию секторов для Украины, решая, какие оставить закрытыми. Подобное решение подчеркивает стремление ЕС поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.

    На саммите ЕС, который прошел 14 декабря 2023 года, было принято решение о начале переговоров по потенциальному членству Украины и Молдавии в Евросоюзе. Это решение следует за предоставлением статуса стран-кандидатов в июне 2022 года.

    Тем не менее статус кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в ЕС. Прецеденты долгих переговорных процессов по вступлению включают Турцию и Северную Македонию, которые остаются кандидатами годами, в то время как Хорватия стала последним новым членом в 2013 году после десяти лет переговоров.


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    7 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.

    Орбан выразил уверенность, что Европейский союз пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины в течение ближайших недель, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в Брюсселе сейчас ведутся подсчеты всех будущих расходов, включая содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский планирует увеличить до миллиона человек.

    Помимо этого, ЕС необходимо оплачивать функционирование украинского государства, включая зарплаты и пенсии, а также миллиардные расходы на перевооружение Европы и возможное вступление Украины в ЕС.

    Орбан выразил сомнения в реальности выполнения всех этих финансовых обязательств, подчеркнув, что средств для достижения поставленных целей не хватит даже с участием финансов США.

    Он добавил, что, хотя его мнение воспринимается как вето, в течение нескольких недель станет ясно, что на эти цели у ЕС нет достаточных средств.

    Глава венгерского правительства также указал на необходимость пересмотра европейских планов, иначе они могут привести к разрушительным последствиям для Евросоюза.

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возвращение Дональда Трампа к власти в США заставило Европу задуматься о расколе альянса, но вице-президент Джей Ди Вэнс вызывает еще больше опасений у европейцев после его выступления в Мюнхене, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, европейские лидеры считают, что в случае его прихода к власти трансатлантический альянс может столкнуться с еще большими вызовами, передает ТАСС.

    Один из западноевропейских дипломатов заявил, что Вэнс воспринимается как антиевропейский политик, что закрепилось после его речи, где он выразил скептицизм в отношении традиционных союзников США.

    Такая позиция Вэнса добавляет опасений о возможном длительном расколе между США и Европой.

    Сам Вэнс, как подчеркивает Bloomberg, представляя скептический взгляд на отношения с Европой, подчеркивает, что политика США может продолжить курс на уменьшение зависимости от традиционных союзников и усиление самостоятельности в принятии решений на международной арене.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

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    6 марта 2025, 22:54 • Новости дня
    Расширение помощи Украине поддержали 26 из 27 стран ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, одобрить данные шаги отказалась Венгрия, сообщил европейский источник.

    Источник ТАСС указал, что «Венгрия пока воздержалась». Однако отмечается, что дискуссия не завершена.

    Напомним, на саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

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    6 марта 2025, 22:46 • Новости дня
    Дуда предложил ЕС направить полицейских и саперов на Украину

    Дуда рекомендовал Европе отправить на Украину полицейских и саперов после боев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда предложил европейским странам направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.

    Дуда предложил европейским странам отправить полицейских и саперов на Украину по окончании боевых действий, подчеркнув, что такое решение будет более гибким и эффективным, чем привлечение миротворцев, передает ТАСС.

    Дуда считает, что европейский полицейский контингент, состоящий из саперов и полицейских, будет следить за безопасностью и порядком, что позволит более успешно ликвидировать последствия боевых действий на Украине. Польский лидер выразил уверенность, что такая мера поможет Киеву восстановить мир и стабильность на своей территории.

    Тем не менее Дуда не исключает возможность отправки миротворцев на Украину, но только при условии согласия Москвы и Киева и под мандатом Совбеза ООН.

    «Может случиться так, что на линии разграничения будут необходимы миротворческие силы», – отметил он, добавив, что в таком случае может быть достигнуто согласие обеих сторон на участие сил ООН.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине.

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.

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    6 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Сердючке пришлось перенести концерты в Европе из-за запрета на выезд с Украины

    Андрей Данилко перенес зарубежные концерты из-за запрета выезда с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.

    Артист пожаловался на «внезапную остановку выдачи разрешений на выезд». В связи с этим группа Verka Serduchka & band «не получила разрешения» покинуть страну, «несмотря на заранее представленные документы». Артист выразил сожаление в связи с тем, что концерты в ряде европейских городов придется перенести, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вступил в силу запрет на выезд из страны для деятелей культуры и журналистов призывного возраста. В 2024 году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции.

    В начале февраля сообщалось, что Данилко, которому исполнился 51 год, не может покинуть территорию Украины из-за призывного возраста. На тот момент исключение составляли выступления на концертах в поддержку Киева, для которых требовалось разрешение от министерства культуры.

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    7 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Каллас обсудила с Украиной поставки оружия ЕС

    Каллас и Умеров обсудили европейские поставки оружия для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, на которой обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы на фоне недавнего саммита ЕС.

    Как пишет РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела в пятницу встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсуждались планы по увеличению европейских военных поставок для Украины. Каллас отметила, что ЕС знает о потребностях Украины в области обороны и намерен наращивать производство оружия для ускорения поставок.

    Накануне на саммите ЕС лидеры стран не смогли согласовать инициативу по военной помощи Киеву на 2025 год. Лишь 26 из 27 стран, за исключением Венгрии, утвердили выводы, поддерживающие намерение отдельных государств увеличить поддержку Украины.

    Каллас подчеркнула, что встреча с украинским коллегой прошла продуктивно, и ЕС готов продолжать сотрудничество с Украиной для обеспечения необходимой оборонной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу, которого местные элиты обвиняют в «предательстве Украины».

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, а премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, но политолог Александр Рар считает, что в здравом уме вряд ли в Европе кто-либо поддержит эту идею.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    7 марта 2025, 08:35 • Новости дня
    Володин: Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политическую элиту Европы «сошедшей с ума», отметив их попытки удержаться у власти и подчеркнув экономический кризис в регионе.

    В своем Telegram-канале он указал, что многие представители европейской политической элиты «сошли с ума» и пытаются сохранить власть, несмотря на экономические трудности.

    Володин подчеркнул, что Европа находится в экономическом кризисе, о чем свидетельствуют данные по ВВП за прошлый год, а также отметил, что Германия находится в рецессии уже полтора года, экономика Австрии и Италии в плачевном состоянии, а промышленное производство во Франции падает.

    «Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза», – отметил он.

    «Спасает себя и Макрон. У него истерика... Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны – путь к большой трагедии», – подчеркнул Володин.

    Спикер Госдумы также оценил отношения Европы с США. По его мнению, приход к власти Дональда Трампа стал неожиданностью для европейцев, которые поддерживали прежнего президента Джо Байдена.

    Он также предположил, что если республиканцы захотят удержать власть в США, им придется выиграть следующие выборы.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
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