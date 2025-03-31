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Медведчук назвал введение временного управления на Украине спасением ее народа
Инициатива Владимира Путина о введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН является единственным решением для спасения страны и восстановления мира, заявил председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Виктор Медведчук, председатель Совета Движения «Другая Украина», поддержал предложение президента России Владимира Путина о введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН. Медведчук считает, что предложение президента России о введении временного международного управления под эгидой ООН представляет собой потенциальный путь к спасению украинского народа и восстановлению мира и стабильности в стране. Об этом он написал в статье на Смотрим.ru.
«Это реальный механизм спасения украинского народа и восстановления мира», – заявил Медведчук. По его мнению, несмотря на ожидаемое сопротивление со стороны действующей украинской власти, этот механизм мог бы стать реализацией обещаний, данных избирателям в 2019 году, когда Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами мира и обновления политической системы. Однако, вместо прекращения конфликта и борьбы с коррупцией, действующая власть, по мнению многих, лишь усугубила ситуацию, ввергнув страну в еще больший хаос и зависимость от внешней помощи.
Медведчук пишет, что изначально избранный как «президент мира», Зеленский не смог выполнить свое ключевое обещание. Его «мирные планы» являются продолжением конфликта до последнего украинца при финансовой и военной поддержке Запада. Кроме того, команда «Слуг народа», пришедшая к власти под знаменем борьбы с коррупцией и обновления политической элиты, сама оказалась замешана в коррупционных скандалах и продемонстрировала непрофессионализм.
Зеленский, получивший мандат доверия благодаря своему непричастию к предыдущим политическим потрясениям, не сумел противостоять внешнему влиянию и, как следствие, не смог изменить курс страны, ведущий к войне и экономическому упадку, полагает Медведчук
Он отмечает, что украинские «майданы», которые преподносились как волеизъявление народа, на самом деле были организованы, финансировались и управлялись извне. Зеленский, имея возможность действовать самостоятельно, предпочел делегировать управление страной, играя роль президента, но не принимая реальных решений. В результате, он и его окружение сосредоточились на личной выгоде и «освоении» западной помощи, не предприняв значимых шагов для улучшения положения страны, подчеркивает Медведчук.
Поэтому, по его мнению, предложение Владимира Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН могло бы стать способом реализации тех целей, которые Зеленский декларировал в 2019 году. Это, прежде всего, установление реального и устойчивого мира, а также смена неэффективного и коррумпированного руководства страны. В условиях, когда проведение свободных выборов на Украине представляется невозможным, а угроза нового государственного переворота, возглавляемого радикальными элементами, возрастает, международное управление могло бы стать временной мерой для стабилизации ситуации и создания условий для демократического процесса, отмечает политик.
Временная администрация, сформированная при участии России, США и других стран, пишет он, могла бы взять на себя полномочия по подготовке и проведению демократических выборов, формированию легитимных органов власти, обеспечению правопорядка и восстановлению экономики. Предлагается немедленное прекращение боевых действий и передача власти временной администрации, которая займется разработкой новой Конституции и созданием условий для справедливого волеизъявления граждан.
Среди необходимых мер Медведчук также назвал люстрацию для отстранения от власти лиц, которые были причастны к узурпации власти и нарушению прав человека, участвовали в деятельности организаций национал-радикального нацистского характера, насаждали и популяризировали нацистскую идеологию. Должна быть обеспечена свобода вероисповедания, использования русского языка, а также созданы условия для экономического восстановления страны.
После проведения демократических выборов и принятия новой Конституции, временная администрация прекратит свою деятельность, передав управление легитимно избранным органам власти. Медведчук отмечает, что решение о введении внешнего управления на Украине должно приниматься максимально быстро: «Обратный отсчет распада Украины давно запущен, и он может опередить процесс перезапуска государства. И что тогда? Тогда Украина исчезнет как государство, как неудачный политический проект, как урок и напоминание политикам и властям других стран. Сегодня государство Украина Зеленского уже в состоянии клинической смерти, и только решительные и профессиональные меры могут ее спасти».
Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.