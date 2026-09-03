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    Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    @ Борис Вельяшев/ТАСС

    3 сентября 2026, 11:56 Мнение

    Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** заявил, что киевские власти хотели бы перезахоронить прах трижды героя СССР, летчика-аса Ивана Кожедуба в национальном пантеоне «героев» Украины.  Также рассматривался вариант с перезахоронением в пантеоне останков легендарного партизанского командира Сидора Ковпака.

    Довольно странное поведение государства, которое пытается ликвидировать всё советское. Помните, например, историю с памятником генералу Ватутину – тому самому, который освободил Киев в 1943 году и был похоронен там же, в Мариинском парке? Над его могилой была установлена скульптура работы Евгения Вучетича. В 2023 году киевские власти памятник демонтировали – что, вообще-то, классический вандализм. И – норма для современной Украины.

    Там не только уничтожают монументы героям Великой отечественной, но и дискредитируют память о них. Начиная с 90-х годов прошлого века украинские историки приложили немало усилий, чтобы очернить память о «Молодой гвардии». Дошло до утверждения, что никакой подпольной организации не было, что ее придумал писатель Александр Фадеев. И еще множество, просто множество таких примеров.

    И вот вдруг высокий украинский чиновник говорит о сохранении памяти лётчика Кожедуба.

    Иван Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель антигитлеровской коалиции, человек-легенда, трижды Герой Советского Союза. Он родился в Черниговской губернии – и был до мозга костей советским человеком. Бил немецких асов, командовал авиадивизией в Корее, где воевал с американцами. Дослужился до звания маршала Советской армии, был народным депутатом. На III внеочередном Съезде народных депутатов в 1990 году зачитал «Обращение Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы трёх степеней к Съезду народных депутатов СССР», в котором выступил против клеветнических нападок на вооружённые силы СССР, против унижения фронтовиков. То есть маршал выступал именно против того, что сейчас творит майданная власть. Сомнительно, что Буданов и ему подобные действительно хотят видеть Кожедуба в пантеоне своих «героев». 

    Почему, по словам Буданова, отвергли кандидатуру Ковпака? Потому что он сотрудничал с НКВД.

    Зато недавно в Киеве с почестями был перезахоронен лидер ОУН* Евгений Коновалец. В свое время он встречался с Адольфом Гитлером, написал статью «Гитлер и украинское дело», в которой чествовал фюрера. И, разумеется, сотрудничал с немецкими спецслужбами. Но это не стало преградой. А то, что руководитель крупнейшего партизанского движения Украины, человек, под командованием которого были совершены масштабные рейды по тылам немецких оккупантов, сотрудничал со спецслужбами своего государства – это в глазах майданных политиков преступление.

    Разумеется, хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с такими ублюдками, как Коновалец и его соратник Андрей Мельник. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал о такой перспективе.

    Как и о том, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели.

    А причем здесь Иван Кожедуб?

    В украинских соцсетях люди давно, хотя и осторожно, пишут, что герои Украины сражались не только под черно-красным флагом, но и под красным знаменем. Слова о Кожедубе адресованы именно этой части общества. Мол, руководители Украины понимают, что «всё не так однозначно» и вообще не такие уж они и нацисты.

    Одна загвоздка: Кожедуб похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. И его останки получить невозможно. А вот Ковпак похоронен в Киеве – и технически ничего сложного в том, чтобы поместить его прах в пантеон, нет. Поэтому и придумано нелепое объяснение, почему это сделать нельзя.

    Эта ситуация напомнила заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко, который публично говорил, что украинское общество должно примириться относительно своей истории, что прошлое должно объединять, а не разделять. И – присвоил звание героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, что было неприемлемо для большей части жителей Украины – в том числе, и Донбасса.

    Украинский пантеон создавался с двумя целями. С краткосрочной – продемонстрировать украинскому обществу, что, несмотря ни на что, Украина продолжает строить свое государство – хотя всем очевидно, что оно как раз деконструируется. И долгосрочной – подбор персонажей должен доказать, что у Украины есть своя история, отдельная от Российской империи и Советского Союза.  А потом в сознание новых поколений будут внедрять нарратив, что истинные герои Украины – именно и только те, что находятся в пантеоне. А значит, и Кожедубу, и Ковпаку, и другим людям, которые много сделали для спасения Украины в Великую Отечественную, точно будет отказано в праве быть в их числе.

    Пантеон – это просто приём формирования мировоззрения будущих поколений украинцев. Учитывая, что в это захоронение, кроме Коновальца и Мельника, планируют поместитесь останки Бандеры, Петлюры, Скоропадского, и, возможно, Мазепы, правильно было бы это назвать пантеоном моральных уродов. И на их примере политики майданной Украины собираются растить следующие поколения. Несложно представить, что вырастет. Если Украину не денацифицируют.

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