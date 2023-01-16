Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

80 лет назад, 15 января 1943 года, немецкие нацисты казнили в Краснодоне первых участников подпольной организации «Молодая гвардия». В СССР подвиг молодых людей, отдавших свою жизнь в борьбе за Родину, не был забыт. О них писали книги, статьи, снимали фильмы. Однако в 90-е годы украинские власти и российские либералы сделали все для того, чтобы предать память об этих людях.

Декоммунизация на Украине началась задолго до 2014-15 годов. Да, тогда не переименовывали в приказном порядке улицы и города, не сносили массово памятники Ленину и другим большевикам. Но уничтожали память, белое называли черным, и наоборот. Например, об участниках «Молодой гвардии» писали исключительно гадости. Раскручивали версию, что никакого предательства не было, а подпольщики сами виноваты в провале. Некоторые свидомые историки и публицисты дошли до того, что никакой организации «Молодая гвардия» не существовало, что это миф, созданный Александром Фадеевым. И такая информационная политика работала. Будучи школьником в 90-е, я узнал о существовании этой организации случайно. Отец рассказал, что подростком играл в школьном спектакле «Молодая гвардия». Когда я спросил, о чем был спектакль, папа понял, что я ничего не знаю о молодогвардейцах и вкратце рассказал мне историю.

Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. И потому, что эти дети, в отличие от многих взрослых, не смирились с властью нацистов, боролись с ней. Подожгли трудовую биржу в Краснодоне, где немцы хранили списки тех, кого собирались угнать в Германию, подняли красное знамя на самом высоком здании города 7 ноября, распространяли листовки с информацией об успехах Красной армии. Молодогвардейцы накапливали оружие для восстания. Даже лишили немецких солдат рождественских подарков, экспроприировав их. Они не сидели сложа руки, они действовали против режима, который им был ненавистен.

Эти мальчики и девочки приняли мученическую смерть, испытали такие истязания, от одной мысли о которых любому человеку невыносимо. Но они вынесли пытки и умерли, не поколебавшись в своей вере. Именно в вере, потому что верили в свою страну и праведность свой борьбы. Они понимали, что нацизм – это зло без всяких оговорок.

Опасность, которая исходит от молодогвардейцев как символа, украинские нацисты поняли давно. Член ОУН* (организация, запрещенная в России) Евгений Стахов, находясь в эмиграции в США, писал статьи, в которых утверждал, что никакой «Молодой гвардии» никогда не было, что на луганской земле было украинское националистическое подполье, именно оно якобы и стало прообразом в романе Фадеева. А он, Стахов, выведен в книге под фамилией Стахевич. Хотя, конечно, никаких доказательств своей версии не привел. Думается, что Фадеев, когда работал над романом, не слышал ни о каком Стахове и химерном националистическом подполье в Донбассе.

Такие информационные вбросы, что в 50-е, что в 90-е годы прошлого века, что сейчас, имеют две цели. Первая – доказать, что Донбасс украинский. Учитывая, что в реальности он никогда не был частью этнической Украины, а был включен в ее состав уже в советское время по политическим мотивам, надо придумывать различные украинские подполья и тому подобное. Вторая цель – стереть память об организации комсомольцев-подпольщиков. Тут нацисты следуют заветам Геббельса, который говорил: «Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом». А «Молодая гвардия» – это часть истории Донбасса и России.

Выглядит очень символично, что за 4 дня до подписания договора о вхождении республик Донбасса в Россию в Краснодоне после реставрации открыли мемориал «Непокоренные», посвященный подвигу «Молодой гвардии». Также событием стала передача Сергеем Кириенко Золотой Звезды Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия». К сожалению, Третьякевич и его значительная роль в деятельности организации в 40-е годы прошлого века не была должным образом оценена. А ведь он был одним из руководителей и идейных вдохновителей организации.

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В романе Фадеева, по всей видимости, именно он послужил прообразом Евгения Стахевича, который под пытками выдал подполье. Почему писатель выбрал эту версию событий, сейчас сложно сказать. Во-первых, когда писался роман, многое еще было неизвестно. То, что Третьякевич, несмотря на ужаснейшие пытки, никого не выдал, стало известно только в 60-е годы. Во-вторых, взгляды людей на события всегда субъективны и часто разнятся. И соответственно писатель склонялся к версии одних очевидцев событий и отвергал других. В-третьих, и самое главное, Фадеев все-таки написал художественное произведение, а не историческую монографию. И если перефразировать Александра Дюма, история «Молодой гвардии» – это гвоздь, на который Фадеев повесил свою картину. Как бы там ни было, кидать камни в покойного писателя не надо. В конце концов, он обессмертил имя молодогвардейцев. Любому подвигу нужен свой певец, иначе как люди узнают о подвиге?

Главное, что историческая справедливость восторжествовала и Третьякевич получил Звезду Героя.

«Молодая гвардия» является символом бескомпромиссной борьбы с нацизмом в любом его виде. Их подвиг, их страшная судьба служит укором для тех, кто готов смириться с новым нацизмом из малодушия и ради собственного комфорта. Он служит примером для тех, кто готов бороться с современным воплощением нацизма в Европе – майданным режимом. Сейчас на Украине уничтожают памятники политикам, полководцам, писателям, всем, кого в Киеве считают «неправильными» историческими персонажами. По факту украинцев хотят окончательно лишить их памяти о прошлом их предков. Все по формуле Геббельса, чтобы через поколение превратить просто в толпу.

Значение «Молодой гвардии», которую украинским националистам, несмотря на все их усилия, не удалось предать полному забвению, огромно. Придет время, и снесенные сегодня украинскими нацистами памятники будут восстановлены.