Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. Подробности...

Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
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Немецкие танки на земле Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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Выбрана «Мисс Вселенная – 2023»

В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Умерла актриса Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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  • Зависит от настроения

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Успели отдохнуть за новогодние праздники?
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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    Сергей Миркин

    Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		16 января 2023, 08:58

    80 лет назад, 15 января 1943 года, немецкие нацисты казнили в Краснодоне первых участников подпольной организации «Молодая гвардия». В СССР подвиг молодых людей, отдавших свою жизнь в борьбе за Родину, не был забыт. О них писали книги, статьи, снимали фильмы. Однако в 90-е годы украинские власти и российские либералы сделали все для того, чтобы предать память об этих людях.

    Декоммунизация на Украине началась задолго до 2014-15 годов. Да, тогда не переименовывали в приказном порядке улицы и города, не сносили массово памятники Ленину и другим большевикам. Но уничтожали память, белое называли черным, и наоборот. Например, об участниках «Молодой гвардии» писали исключительно гадости. Раскручивали версию, что никакого предательства не было, а подпольщики сами виноваты в провале. Некоторые свидомые историки и публицисты дошли до того, что никакой организации «Молодая гвардия» не существовало, что это миф, созданный Александром Фадеевым. И такая информационная политика работала. Будучи школьником в 90-е, я узнал о существовании этой организации случайно. Отец рассказал, что подростком играл в школьном спектакле «Молодая гвардия». Когда я спросил, о чем был спектакль, папа понял, что я ничего не знаю о молодогвардейцах и вкратце рассказал мне историю.

    Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. И потому, что эти дети, в отличие от многих взрослых, не смирились с властью нацистов, боролись с ней. Подожгли трудовую биржу в Краснодоне, где немцы хранили списки тех, кого собирались угнать в Германию, подняли красное знамя на самом высоком здании города 7 ноября, распространяли листовки с информацией об успехах Красной армии. Молодогвардейцы накапливали оружие для восстания. Даже лишили немецких солдат рождественских подарков, экспроприировав их. Они не сидели сложа руки, они действовали против режима, который им был ненавистен.

    Эти мальчики и девочки приняли мученическую смерть, испытали такие истязания, от одной мысли о которых любому человеку невыносимо. Но они вынесли пытки и умерли, не поколебавшись в своей вере. Именно в вере, потому что верили в свою страну и праведность свой борьбы. Они понимали, что нацизм – это зло без всяких оговорок.

    Опасность, которая исходит от молодогвардейцев как символа, украинские нацисты поняли давно. Член ОУН* (организация, запрещенная в России) Евгений Стахов, находясь в эмиграции в США, писал статьи, в которых утверждал, что никакой «Молодой гвардии» никогда не было, что на луганской земле было украинское националистическое подполье, именно оно якобы и стало прообразом в романе Фадеева. А он, Стахов, выведен в книге под фамилией Стахевич. Хотя, конечно, никаких доказательств своей версии не привел. Думается, что Фадеев, когда работал над романом, не слышал ни о каком Стахове и химерном националистическом подполье в Донбассе.

    Фото: lug-info.com

    Такие информационные вбросы, что в 50-е, что в 90-е годы прошлого века, что сейчас, имеют две цели. Первая – доказать, что Донбасс украинский. Учитывая, что в реальности он никогда не был частью этнической Украины, а был включен в ее состав уже в советское время по политическим мотивам, надо придумывать различные украинские подполья и тому подобное. Вторая цель – стереть память об организации комсомольцев-подпольщиков. Тут нацисты следуют заветам Геббельса, который говорил: «Отними у народа историю — и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом». А «Молодая гвардия» – это часть истории Донбасса и России.

    Выглядит очень символично, что за 4 дня до подписания договора о вхождении республик Донбасса в Россию в Краснодоне после реставрации открыли мемориал «Непокоренные», посвященный подвигу «Молодой гвардии». Также   событием стала передача Сергеем Кириенко Золотой Звезды Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия». К сожалению, Третьякевич и его значительная роль в деятельности организации в 40-е годы прошлого века не была должным образом оценена. А ведь он был одним из руководителей и идейных вдохновителей организации.

    В романе Фадеева, по всей видимости, именно он послужил прообразом Евгения Стахевича, который под пытками выдал подполье. Почему писатель выбрал эту версию событий, сейчас сложно сказать. Во-первых, когда писался роман, многое еще было неизвестно. То, что Третьякевич, несмотря на ужаснейшие пытки, никого не выдал, стало известно только в 60-е годы. Во-вторых, взгляды людей на события всегда субъективны и часто разнятся. И соответственно писатель склонялся к версии одних очевидцев событий и отвергал других. В-третьих, и самое главное, Фадеев все-таки написал художественное произведение, а не историческую монографию. И если перефразировать Александра Дюма, история «Молодой гвардии» – это гвоздь, на который Фадеев повесил свою картину. Как бы там ни было, кидать камни в покойного писателя не надо. В конце концов, он обессмертил имя молодогвардейцев. Любому подвигу нужен свой певец, иначе как люди узнают о подвиге?

    Главное, что историческая справедливость восторжествовала и Третьякевич получил Звезду Героя.

    «Молодая гвардия» является символом бескомпромиссной борьбы с нацизмом в любом его виде. Их подвиг, их страшная судьба служит укором для тех, кто готов смириться с новым нацизмом из малодушия и ради собственного комфорта. Он служит примером для тех, кто готов бороться с современным воплощением нацизма в Европе – майданным режимом. Сейчас на Украине уничтожают памятники политикам, полководцам, писателям, всем, кого в Киеве считают «неправильными» историческими персонажами. По факту украинцев хотят окончательно лишить их памяти о прошлом их предков. Все по формуле Геббельса, чтобы через поколение превратить просто в толпу.

    Значение «Молодой гвардии», которую украинским националистам, несмотря на все их усилия, не удалось предать полному забвению, огромно. Придет время, и снесенные сегодня украинскими нацистами памятники будут восстановлены.

     

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