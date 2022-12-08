Немцы начали искоренять русских

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8 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
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Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

Россия обсуждает ответные меры на нефтяной ценовой потолок Егор Алеев/ТАСС
Россия готовит ответ Европе на ценовой потолок по нефти. Неофициально называется как минимум три возможных варианта контрсанкций. Однако у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. В итоге может оказаться, что лучший вариант ответа Европе на ее подрыв рыночных основ может лежать совсем в другой плоскости. Какой четвертый вариант есть у России, чтобы отомстить Европе? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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Францию учат жить без электричества

«Мы великая страна, у нас великая энергетика», – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все REUTERS/Florion Goga
Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако «великая держава» нашла выход: граждан учат обходиться без него. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Немцы начали искоренять русских

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сотни людей уже осуждены в Германии за публикацию в Сети символа «Z» или за поддержку России. После 24 февраля германское общество сорвало с себя маску – немцы показали, как безнаказанно и на законных основаниях можно жестко и бесчеловечно обращаться с русскоязычными. Подробности...

Россия готова взять на себя ответственность за Евразию

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Украина нуждается в возмездии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Турция против Греции: будет ли война?

Попытка переворота в Германии

Как отнять имущество США в России

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Немцы начали искоренять русских

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		8 декабря 2022, 16:44

    Идем по улице мимо нищих, некоторые из них пристают к моему мужу, требуя сигареты. На вокзальной площади дети цыганят мелочь. Показывая украинский паспорт, к нам подходит девушка, тоже просит денег, но только на плохом английском. В магазинах торгового центра – несортированные груды дешевой одежды, в которых роются женщины. Этаж с фастфудом. На прилавки бросают какую-то снедь неприветливые торговцы. Нестиранные передники. Деньги и еду берут одновременно, и никаких перчаток. Отстояв в очереди за заветренной пиццей, садимся за грязный столик. Это – центр европейской цивилизации и родина евро. Франкфурт-на-Майне. Поздняя осень 2022-го.

    – Ты разглядываешь всё так, точно видишь впервые, – говорит мне мой муж-немец.

    – Нет, – отвечаю. – Я всё это уже видела в начале девяностых у нас в России. А сейчас – дежавю.

    Настроение, внешний вид людей, их брезгливые, враждебные взгляды друг на друга и равнодушные – на себя. Запустение. Мы с этим знакомы по постперестроечному прошлому. Корневое отличие современной Германии от той России лишь в отсутствии свободы и «отмене» русских. У нас в те времена царила вседозволенность, анархия. В ФРГ сегодня – за любое неосторожное слово можно угодить за решетку. Особенно если это – доброе слово о России, русских, правда о том, что происходило и происходит в Донбассе.  

    В конце февраля мой немецкий супруг получил сразу несколько сообщений от своих партнеров по бизнесу: «Прекращаю сотрудничать с мужем путинистки!», «Разрываю контракт, потому что твоя жена – за военную агрессию». Некоторые мои еще недавние хорошие знакомые-немцы прекратили общение, демонстрируя: «русские здесь нежелательны». В мае на центральной площади Франкфурта местные власти разрешили провести последний митинг против русофобии, на котором в том числе и немецкие профессора-антифашисты рассказывали об истории нацизма и о том, что русские люди спасли народы Европы от уничтожения. Их голоса заглушал ор собравшихся рядом украинских беженцев и русофобов-немцев.

    Фото: Елена Афонина/ТАСС

    Позже некоторых участников нашего митинга травили в соцсетях, а к некоторым наведывалась полиция. «Русские в Германии сейчас – вне закона, самые бесправные! – говорила тогда моя испуганная знакомая, давно переехавшая в ФРГ из Питера. – Русские в Германии должны заткнуться и не отсвечивать!». Прожив в Германии несколько лет, в конце мая я вернулась на Родину. Полгода не видела мужа-немца. В ноябре, соскучившись, решила навестить.

    Прилетела вечером, успели пройтись по Франкфурту, напомнившему мне наши девяностые, выпить в ночи по бокалу шампанского за встречу, а уже рано утром следующего дня к нам нагрянули полицейские с постановлением на обыск. В нем я прочла, что на основании §140 государственного закона ФРГ обвиняюсь «в одобрении военных преступлений – публикации на своей странице в соцсети (запрещенном в России Facebook*) символа «Z», в выражении преступного согласия с войной, развязанной Россией против Украины, с жестокими преступлениями российских солдат, преступлениями против норм человеческого права». Список «преступлений» занимал почти две страницы.

    Полицейские перерыли весь дом, забрали «для тщательного изучения» ноутбуки, смартфон, карты памяти, диктофон – всю мою рабочую, журналистскую технику с ее содержимым – видео- и фотодокументами нацистских зверств в Донбассе, публикациями о геноциде русских и литерой «Z», которую я, действительно, не раз публиковала в соцсетях и буду публиковать еще.

    – Символ «Z» – хуже свастики, – пробормотал один из полицейских.

    – Азовцы, татуированные свастикой – не преступники для вас? – спорила я, рассказывала им об Аллее Ангелов в Донецке. – Или русские дети – в вашем понимании хуже любых других детей? Унтерменшен? – спрашивала у женщины в форме.

    – Я – на работе! Я не реагирую на провокации, – получила ответ.

    Когда полицейские ушли, мне удалось позвонить своим друзьям-журналистам в Москве. С их помощью спустя несколько часов я вылетела в Россию. Сбежала, проще говоря. И уже здесь, изучив подобные моей истории, узнала точно, что меня ждало, если бы осталась в Германии. Три года тюрьмы грозит немецкой журналистке Алине Липп, которая с 2021 года работает в Донбассе и пишет о происходящем там в своем блоге. Сначала ее травили в СМИ, блокировали все счета, организовали слежку за ее домом, а затем завели уголовное дело по тому же самому параграфу 140.

    Из-за уголовного преследования был вынужден бежать в Россию и просить здесь политическое убежище гражданин ФРГ Дмитрий Гинтер – рэпер, известный под псевдонимом Schokk. Он тоже поддерживает русских. В середине октября после обыска пропала без вести жительница Германии Юлия Прохорова, станцевавшая «Калинку» с российским флагом 9 мая на митинге в Берлине. Как утверждает администратор ее блога, Юле грозит до 10 лет тюрьмы за «поддержку агрессивной русской войны» – такая формулировка представлена на сайте прокуратуры города Ландсхут.

    Сотни людей уже осуждены в Германии за публикацию в Сети символа «Z» или за поддержку России, об этом пишет издание Die Welt.

    «Русофобия и ненависть к русским в Германии присутствуют уже не один десяток лет. Просто 24 февраля немецкое общество сорвало с себя маску, дав этот страшный пример другим странам Европы. Немцы показали, как безнаказанно и на законных основаниях можно жестко и бесчеловечно обращаться с русскоязычными… Надо понимать, что современная Германия является тоталитарным государством… Немецкие власти проводят планомерную политику по изгнанию и выдавливанию русскоязычных граждан из страны», – говорит президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей. Не только русскоязычных, но всех, кто осмелится поддерживать Россию, да просто сочувствовать русским.

    Нагнетание страха и ужаса. Паники. А ведь запаниковала и я, когда в наш с мужем немецкий дом ворвались полицейские. «Не говори, не спорь», – шептал мне муж, зная, что мой патриотизм может ударить рикошетом и по нему. Бояться, молчать, «не отсвечивать». Думаю, примерно так вели себя и евреи в гитлеровском рейхе. Послушно нашивали на одежду звезду Давида, послушно обходили заведения, в которых они были «нежелательны», молча надеялись, что цивилизованные немцы, потомки великих поэтов и философов, будут к ним милосердны. Некоторые жертвы Холокоста, даже заходя в газовую камеру, верили, что их всего лишь ведут в душ.

    И зная трагедию еврейского народа, сегодня нам нельзя молчать о преследовании русских в Европе, нельзя рассчитывать на цивилизованность. Чтобы не повторить трагедию евреев, нельзя бояться, но необходимо бороться. Иначе мы рискуем получить уже русский Холокост.  

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