Поляки пожинают горькие плоды русофобии

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3 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Сколько заработает Россия на обвале газового экспорта

Экспорт российского газа в Европу падает, но доходы России только растут Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Свежие данные Газпрома показывают, что падение добычи и экспорта российского газа усиливается – Европа все меньше покупает нашего топлива. Но бить тревогу еще рано, ведь самому Газпрому и российскому бюджету такая ситуация сулит определенные выгоды. Какие именно? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Украина дразнит Россию памятником Екатерине Второй

Екатерина Великая – одна из основателей Одессы Роман Кручинин/ТАСС
Один из символов Одессы имперского времени – памятник основателям города, похоже, скоро будет снесен. Соответствующую петицию одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Это решение стоит воспринимать как нечто большее, чем просто очередной акт борьбы киевского режима с русским миром. Каким может быть ответ на него? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Поляки пожинают горькие плоды русофобии

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Варшава постоянно требовала прекратить поставки энергоносителей из России в ЕС. Но когда это произошло, главной жертвой стали простые поляки. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в референдуме о вхождении ДНР в состав России. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий, предварительно их запугав. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Звезды» уже никому не нужны

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В течение одного-двух поколений положение артистического сословия вернется к историческому статус-кво – оно будет творить и развлекать, но никому и в голову не придет воспринимать его представителей как авторитетов в общественно-политических вопросах. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Как России и Украине поделить культуру

Обсуждение: 9 комментариев

Байден шлет России ядерный сигнал

Новый кризис в Косово. Война неизбежна?

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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

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  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
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    Поляки пожинают горькие плоды русофобии

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		3 августа 2022, 08:48

    «Полякам начинает не хватать денег» – заголовок статьи в свежем выпуске популярного польского журнала Wprost, посвященной росту объемов внебанковских кредитов в стране на 41%, можно отнести к экономической ситуации польских домохозяйств в целом. Инфляция в Польше является одной из самых высоких в Европе – как сообщило 29 июля Главное статистическое управление страны, по предварительным подсчетам цены потребительских товаров и услуг в июле 2022 года выросли на 15,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

    Это самый высокий показатель с марта 1997-го, когда инфляция в Польше составила 16,6%. Но польские эксперты не сомневаются, что этот рекорд будет побит в конце 2022-го или начале 2023 года – по их прогнозам, тогда инфляция может составить не менее 18%. При этом аналитики польского mBank говорят даже о 20-25-процентной инфляции в первом квартале следующего года.

    Главной причиной такого роста цен стало подорожание энергоносителей в связи с сокращением или прекращением их импорта из России. Напомню, 15 апреля этого года Польша полностью запретила импорт угля из России, Белоруссии и Донбасса. На этом фоне стоимость тонны угля для населения почти достигла уровня в три тысячи злотых (около 650 долларов). Уже в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что угля в стране в достаточном количестве нет, а в ближайшие недели и месяцы с доступностью угля будет «много проблем».

    Как отмечал 23 июля в интервью изданию Wirtualna Polska бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф, стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на импорт российского угля. Штайнхофф подчеркнул, что решение Варшавы имело бы смысл, если бы оно было принято всеми странами – членами ЕС. «Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы – в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов», – сказал экс-министр. Стоит отметить, что в отдельных местностях Польши власти готовятся к переводу школ на дистанционную работу – потому что в бюджетах нет денег для закупки подорожавшего угля для обогрева школьных зданий.

    Правительство Польши попыталось решить проблему привычным для себя способом – дотациями из бюджета, пообещав торговцам 750 злотых компенсации на каждой тонне угля, если они будут продавать его населению по 996 злотых (около 210 долларов). Но желающих не нашлось, ведь 996+750=1746 злотых, что куда меньше цены в 2900-3000 злотых, по которой реально купить уголь для домохозяйств. Кстати, сделать это можно далеко не во всех привычных местах – во время визита польского премьера Моравецкого в окрестности Щецина в середине июля местные жители пожаловались ему, что в районе ныне работает только один угольный склад из трех.

    Фото: REUTERS/Kacper Pempel

    Примерно в то же время с прилавков польских магазинов пропал обычный белый сахар. В Варшаве его не стало как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi. В отдельных торговых точках он появлялся время от времени, и тогда для покупателей вводили лимиты – не более десяти килограммов в одни руки. Еще несколько недель назад средняя цена кило сахара была около трех злотых, сейчас она уже выше четырех злотых, а в некоторых сетях его продают дороже пяти злотых (1,1 евро).

    Однако даже эти цены продержатся недолго, до исчерпания запасов в магазинах – ведь оптовые торговцы уже просят за килограмм белого сахара более шести злотых. При этом в немецких магазинах сахар стоит в среднем 80 евроцентов (3,5 злотых). Польские СМИ иронизируют: «Где купить дешевый сахар без лимита? Не в магазине Biedronka, а в Германии».

    Причина, как вы догадались, тоже в антироссийских санкциях и запретах – на этот раз в отношении удобрений. Как заявил изданию Dziennik Gazeta Prawna президент компании Pfeifer & Langen Polska Роман Кубяк, вследствие этого цены на удобрения в Польше выросли, что привело к подорожанию сахарной свеклы как минимум на 40%.

    «С учетом подорожания энергоносителей, производители сахарной свеклы говорят о повышении цен на несколько десятков процентов. Мы вынуждены будем компенсировать эти затраты, чтобы сельхозпроизводители не переключились на выращивание зерновых или рапса, биржевые цены которых бьют рекорды», – отметил Кубяк, обойдя вниманием тот факт, что к повышению стоимости удобрений и топлива привели политические решения польских властей.

    Примечательно, что представители бизнеса, журналисты и оппозиционные политики Польши критикуют свое правительство исключительно за неправильную, по их мнению, борьбу с последствиями дефицита и роста цен. Говорить же о причинах – русофобской политике Варшавы, поддержке и даже инициировании ею направленных против России решений Брюсселя (как это было, к примеру, с Газовой директивой ЕС, дискриминировавшей оба «Северных потока») – в нынешней Польше не просто не принято, но и опасно. Никому не хочется быть записанным в «агенты Кремля».

    Сами же польские власти вслед за своими американскими кураторами лишь повторяют мантры о «путинской инфляции» и необходимости быть готовыми к жертвам ради «свободы* и демократии» на Украине. Кстати, писать «на Украине» в Польше скоро запретят – на днях Совет польского языка постановил, что политически корректной является лишь форма «в Украине», хотя это противоречит как польскому правописанию, так и языковой традиции, сформировавшейся на протяжении многих столетий. Так что для отвлечения внимания своего населения от проблем страны в Польше употребляют не только привычную ныне для всего Запада русофобию, но и более характерные для Украины «игры с языком».

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