В Польше вступил в силу закон об эмбарго на уголь из России

Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России и заморозку активов субъектов и лиц, которые поддерживают Россию, сообщается на официальном сайте польского лидера.

Разработанный правительством Польши закон дает возможность замораживать средства и ресурсы, находящихся в собственности или под контролем физических или юридических лиц, организаций и органов, которые будут внесены в специальный список МВД, передает ТАСС.

Попадут туда те, кто прямо или косвенно поддерживают российскую спецоперацию на Украине. По словам замглавы МВД Польши Мачея Вонсика, запрет будет состоять из четырех пунктов: запрет на въезд в Польшу лицам из списка, ограничение права распоряжаться собственностью, заморозка активов, запрет на участие в госзакупках. Список опубликуют на следующей неделе.

Новый закон также запрещает ввоз и транзит угля из России, Белоруссии и Донбасса. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 20 млн злотых.