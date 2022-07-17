Премьер Польши признал скорые проблемы страны с углем

Польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности угля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе.

Местные жители спросили у Моравецкого, где можно купить уголь по цене 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, в то время как только один работающий в районе склад из трех предлагает топливо по 2,9 тыс. злотых (около 620 долларов) за тонну, сообщает РИА «Новости».

«Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать. Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале», – сказал премьер.

Закон о выплате компенсаций компаниям, которые будут продавать уголь частным потребителям не дороже 996 злотых за тонну, подписал президент Польши Анджей Дуда.

Моравецкий отметил, угля в достаточном количестве в стране сейчас нет.

«Уголь для печей мы поставляли в последние годы из России. Государственным компаниям было предложено заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, по всему миру. Чтобы корабли с углем плыли в Польшу», – сказал он.

По его оценкам, с доступностью угля будет «много проблем в ближайшие недели и месяцы».

Ранее Моравецкий поручил изучить возможность увеличения добычи угля на территории страны в связи с нехваткой энергоресурсов

На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.