Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти, сообщил помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис.

«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости – дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Reuters.

Кукис также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, по его словам, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ.

При этом эксперт признал, что «США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд кубометров газа в виде СПГ», что пока недостаточно для замены газа из России.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Вскоре после приостановки работы газопровода британская газета The Times опубликовала материал, в котором британцы вдоволь поиздевались над немцами, предложив им «принимать этой зимой ванну с друзьями» или «намыливаться без воды». Кроме того, оказалось мнение, что президент Владимир Путин «может сломать для нас Евросоюз – когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, не будет ни одного сожалеющего об этом человека».

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