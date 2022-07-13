Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

Громкие отставки премьер-министров Великобритании и Болгарии Бориса Джонсона и Кирила Петкова запомнились в России, прежде всего, потому, что оба премьера показали себя крайними русофобами. И в Европе еще подобных примеров хватает. Когда дела в стране идут крайне плохо – ищешь внешних врагов и всегда «находишь» Россию. Другое дело, что избиратель отнюдь не всегда готов прощать своим руководителям их ошибки только за то, что они из кожи вон лезут в своих антироссийских потугах.

Отставка британского премьера Джонсона назревала уже давно – еще до 24 февраля. Но при всем интересе к английской политической жизни, в России бы вряд ли столь пристально следили за всеми перипетиями скандалов вокруг его личности. Однако однообразные поводы поговорить о себе именно в нашей стране «неистовый Борис» давал чуть ли не каждый день. За последний год он произвел такое количество антироссийских заявлений и действий, что его можно считать самым статусным русофобом планеты (хотя бы по должности).

Но можно предположить, что частота и градус речей Джонсона были бы несколько ниже, если бы дела в Британии шли как надо, а сам бы он вел себя образцово. Однако скандалов с его участием вспыхнуло такое количество, что можно уже в них запутаться. Пресловутые «ковидные вечеринки» – только один из них. Были еще необоснованные траты бюджетных средств на личные нужды, имели место выяснения отношений с соратниками: более 50 министров и замминистров отказались работать с таким начальником.

Политиком Джонсон зарекомендовал себя крайне посредственным. Захотел пересмотреть условия выхода из ЕС, чем вызвал гнев Еврокомиссии, Франции и Германии. В Шотландии и Северной Ирландии на выборах победили сторонники выхода этих регионов из состава Британии. Экономическое положение тоже оставалась не образцовым – инфляция била все рекорды. Что тут оставалось? Все время ругать Россию и бесконечно ездить на Украину. Однако проблемы никуда не делись – и воинствующая русофобия Джонсона не спасла.

Свой антигерой нашелся и в Болгарии, которая уже пару недель постоянно заставляет о себе говорить. Проведший значительную часть своей жизни в Канаде (и имеющий канадский паспорт, жену и детей) премьер Кирил Петков не успел и года отработать на своем посту, как его с позором отправили в отставку. Он так и не смог обуздать коррупцию, справиться с наплывом украинских беженцев. Да еще и проявил равнодушие к теме названия языка в Северной Македонии, хотя для большинства болгар принципиально, чтобы он назывался «болгарским».

Чем занялся Петков, едва кресло под ним зашаталось? Правильно, русофобией. Сначала отказался платить рублями за газ, поставляемый из России. Затем побежал сколачивать антироссийский «Балканский союз» с Румынией, Черногорией и Северной Македонией. Наконец, уже будучи отправленным в отставку, пошел на пресловутый скандал с массовой высылкой российских дипломатов, грозящий полным разрывом российско-болгарских отношений. Это уже похоже на откровенное вредительство для своей страны и будущего сменщика.

Такой же «герой» обнаружился и в Хорватии – премьер Андрей Пленкович. Его правительство работает всего два года, а из его первоначального состава осталось только три человека. Остальные либо ушли в отставку, либо отправились в тюрьму. И что делает Пленкович? Высылает из Загреба почти штат российского посольства и делает воинственные заявления в поддержку Украины. Опять работает тот же принцип – русофобия спишет всю собственную несостоятельность и бесконечные провалы.

Еще один подобный деятель уже поста лишился. Известный своими коррупционными делами экс-премьер Словении Янез Янша очень старался проявить себя как антироссийский «ястреб». Потому он и оружие на Украину поставил, и даже в Киев съездил вместе с коллегами из Польши и Чехии. Словенцы в этот момент как раз начали ощущать повышение цен на топливо и нехватку некоторых товаров в магазинах. Но зачем о согражданах думать, когда есть куда более модная русофобия? Однако, как и Джонсон с Петковым, Янша свой пост не сохранил.

Следующий антигерой как раз сейчас председательствует в Евросоюзе. Речь о главе правительства Чехии Петре Фиале. Он сразу оседлал русофобского «конька», доведя российско-чешские отношения до мертвого уровня. И дошел до того, что начал давать согласие на отправку на Украину чешских военных. Между тем его рейтинг стремительно летит вниз, инфляция бьет все рекорды 30-летней давности, а власти никак не справятся с потоком украинских мигрантов. Как видно, и здесь воинственная русофобия не очень помогает набирать политические очки.

На эту тему

Не обделим вниманием и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Он торжественно заявил о том, что забрал хранилище у Газпрома и передал другому оператору. А между тем из его собственной страны из-за угрозы расправы уехала бывшая глава МИД Карин Кнайсль. Место Газпрома занять никто не торопится. Но почему-то прокомментировать эти вещи и как-то решить вопрос у австрийского канцлера не хватает смелости.

Перейдем, вероятно, к наиболее опытному и влиятельному сегодня политику Европы – премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, почти 12 лет возглавляющему правительство одной из богатейших стран Европы. То, что российско-голландские отношения за годы его правления резко ухудшились, говорить излишне. Теперь же он не просто съездил в Киев, но еще и призывает вооружать Украину даже ценой резкого ослабления собственно натовских армий. То есть все для фронта, все для победы над Россией.

А тем временем вспомним о том, например, что в Голландии с особой жестокостью разгоняли антиковидные протесты, а также по ошибке отменили пособия десяткам тысяч человек. Теперь Рютте ввел меры по ограничению выбросов азота в атмосферу, что привело к протестам фермеров, перекрывшим дороги и парализовавшим страну. И где глава правительства, чем занят? А он на правах «самого матерого волка Евросоюза» ищет способ наказать Россию, ради чего ему не жалко даже собственных крестьян.

Дополняет картину премьер Испании Педро Санчес, тоже побывавший в Киеве и тоже принимающий активное участие в вооружении Украины. А между тем у его страны истекает контракт с Алжиром на поставки газа, а нового всё нет. Где брать топливо – непонятно. Сепаратизм в Каталонии и Стране Басков тоже никуда не исчез. Решение проблем видно? Нет, зачем же. Лучше лишний раз съездить на Украину и рассказать о российской угрозе. Авось испанские избиратели проглотят «сказку про белого бычка». То бишь про русского медведя.

Как видно, дело здесь не ограничивается эпатажным Джонсоном и пытающимися самоутвердиться политиками из бывших соцстран. География стран, чьи руководители пытаются с помощью русофобии отвести глаза от собственных проблем, охватывает весь континент. Не брезгуют этим и весьма опытные политики (Рютте), и государства, которые в истеричном поведении по поводу действий России раньше замечены не были (Австрия). В общем, с такими европейскими деятелями иметь дело крайне сложно – если вообще возможно.

Обнадеживает тут только то, что на одной русофобии далеко не уедешь. Джонсон и Петков ушли в отставку, Янша проиграл парламентские выборы. По уши «погрязший» в украинских делах президент Франции Эммануэль Макрон тоже выступил на своих выборах не блестяще, а в Венгрии антироссийская оппозиция с треском провалилась. Так что есть шанс, что холодильник, бензобак и количество денег на карточке в итоге хотя бы частично возобладают над потоками антироссийских истерик, исходящих от европейских руководителей каждый день.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД