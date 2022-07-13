Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

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13 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы

Почему евро стал стоить дешевле доллара Igor Golovniov /SOPA Images/Sipa USA/Reuters
Европейская валюта переживает не лучшие времена. Курс евро упал до значений двадцатилетней давности – один к одному с долларом и даже ниже. Почему евро ведет себя таким образом, что это значит для экономики Запада и Европы особенно – и какое отношение к происходящему имеют цены на российский газ? Подробности...
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США используют «иранские беспилотники» против России

Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень Iranian Presidency/Global Look Press
Знаковый зарубежный визит президента анонсировали в Кремле – уже через несколько дней Владимир Путин встретится в Тегеране с лидерами Ирана и Турции. Почти одновременно советник Байдена заявил, что Иран якобы готов передать России несколько сотен беспилотников. Так ли это на самом деле, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и кто пытается их разорвать? Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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На слова Валенсы о «разделе России» можно ответить одной фразой

«Мы оставили Россию в покое. Я хотел поступить иначе, но мне не дали этого сделать», – вспоминает Валенса Bartosz Banka/Agencja Gazeta/REUTERS
Бывший президент Польши Лех Валенса призвал оставить в России только 50 миллионов человек. По его мысли, российское государство распадется, если Запад «поддержит восстание 60 аннексированных народов». Как относиться к этому высказыванию и что слова Валенсы означают на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На одной русофобии далеко не уедешь. Есть шанс, что холодильник, бензобак и количество денег на карточке хотя бы частично возобладают над потоками антироссийских истерик, исходящих от европейских руководителей каждый день. Подробности...

Россию хотят расчленить по примеру СССР

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поскольку военным путем победить Россию довольно проблематично, «деколонизация России» – задача прежде всего духовная и культурная. Правда, западным державам лучше бы не заигрываться в деколонизацию, а то можно и самим без штанов остаться. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать. Подробности...
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Еще одна ядерная держава признала ДНР

Как Валенса разрушал Россию

Иностранцы в ВСУ. Кто они?

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Вадим Трухачёв

    Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		13 июля 2022, 19:30

    Громкие отставки премьер-министров Великобритании и Болгарии Бориса Джонсона и Кирила Петкова запомнились в России, прежде всего, потому, что оба премьера показали себя крайними русофобами. И в Европе еще подобных примеров хватает. Когда дела в стране идут крайне плохо – ищешь внешних врагов и всегда «находишь» Россию. Другое дело, что избиратель отнюдь не всегда готов прощать своим руководителям их ошибки только за то, что они из кожи вон лезут в своих антироссийских потугах.

    Отставка британского премьера Джонсона назревала уже давно – еще до 24 февраля. Но при всем интересе к английской политической жизни, в России бы вряд ли столь пристально следили за всеми перипетиями скандалов вокруг его личности. Однако однообразные поводы поговорить о себе именно в нашей стране «неистовый Борис» давал чуть ли не каждый день. За последний год он произвел такое количество антироссийских заявлений и действий, что его можно считать самым статусным русофобом планеты (хотя бы по должности).

    Но можно предположить, что частота и градус речей Джонсона были бы несколько ниже, если бы дела в Британии шли как надо, а сам бы он вел себя образцово. Однако скандалов с его участием вспыхнуло такое количество, что можно уже в них запутаться. Пресловутые «ковидные вечеринки» – только один из них. Были еще необоснованные траты бюджетных средств на личные нужды, имели место выяснения отношений с соратниками: более 50 министров и замминистров отказались работать с таким начальником.

    Политиком Джонсон зарекомендовал себя крайне посредственным. Захотел пересмотреть условия выхода из ЕС, чем вызвал гнев Еврокомиссии, Франции и Германии. В Шотландии и Северной Ирландии на выборах победили сторонники выхода этих регионов из состава Британии. Экономическое положение тоже оставалась не образцовым – инфляция била все рекорды. Что тут оставалось? Все время ругать Россию и бесконечно ездить на Украину. Однако проблемы никуда не делись – и воинствующая русофобия Джонсона не спасла.

    Свой антигерой нашелся и в Болгарии, которая уже пару недель постоянно заставляет о себе говорить. Проведший значительную часть своей жизни в Канаде (и имеющий канадский паспорт, жену и детей) премьер Кирил Петков не успел и года отработать на своем посту, как его с позором отправили в отставку. Он так и не смог обуздать коррупцию, справиться с наплывом украинских беженцев. Да еще и проявил равнодушие к теме названия языка в Северной Македонии, хотя для большинства болгар принципиально, чтобы он назывался «болгарским».

    Чем занялся Петков, едва кресло под ним зашаталось? Правильно, русофобией. Сначала отказался платить рублями за газ, поставляемый из России. Затем побежал сколачивать антироссийский «Балканский союз» с Румынией, Черногорией и Северной Македонией. Наконец, уже будучи отправленным в отставку, пошел на пресловутый скандал с массовой высылкой российских дипломатов, грозящий полным разрывом российско-болгарских отношений. Это уже похоже на откровенное вредительство для своей страны и будущего сменщика.

    Такой же «герой» обнаружился и в Хорватии – премьер Андрей Пленкович. Его правительство работает всего два года, а из его первоначального состава осталось только три человека. Остальные либо ушли в отставку, либо отправились в тюрьму. И что делает Пленкович? Высылает из Загреба почти штат российского посольства и делает воинственные заявления в поддержку Украины. Опять работает тот же принцип – русофобия спишет всю собственную несостоятельность и бесконечные провалы.

    Еще один подобный деятель уже поста лишился. Известный своими коррупционными делами экс-премьер Словении Янез Янша очень старался проявить себя как антироссийский «ястреб». Потому он и оружие на Украину поставил, и даже в Киев съездил вместе с коллегами из Польши и Чехии. Словенцы в этот момент как раз начали ощущать повышение цен на топливо и нехватку некоторых товаров в магазинах. Но зачем о согражданах думать, когда есть куда более модная русофобия? Однако, как и Джонсон с Петковым, Янша свой пост не сохранил.

    Следующий антигерой как раз сейчас председательствует в Евросоюзе. Речь о главе правительства Чехии Петре Фиале. Он сразу оседлал русофобского «конька», доведя российско-чешские отношения до мертвого уровня. И дошел до того, что начал давать согласие на отправку на Украину чешских военных. Между тем его рейтинг стремительно летит вниз, инфляция бьет все рекорды 30-летней давности, а власти никак не справятся с потоком украинских мигрантов. Как видно, и здесь воинственная русофобия не очень помогает набирать политические очки.

    Не обделим вниманием и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Он торжественно заявил о том, что забрал хранилище у Газпрома и передал другому оператору. А между тем из его собственной страны из-за угрозы расправы уехала бывшая глава МИД Карин Кнайсль. Место Газпрома занять никто не торопится. Но почему-то прокомментировать эти вещи и как-то решить вопрос у австрийского канцлера не хватает смелости.

    Перейдем, вероятно, к наиболее опытному и влиятельному сегодня политику Европы – премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, почти 12 лет возглавляющему правительство одной из богатейших стран Европы. То, что российско-голландские отношения за годы его правления резко ухудшились, говорить излишне. Теперь же он не просто съездил в Киев, но еще и призывает вооружать Украину даже ценой резкого ослабления собственно натовских армий. То есть все для фронта, все для победы над Россией.

    А тем временем вспомним о том, например, что в Голландии с особой жестокостью разгоняли антиковидные протесты, а также по ошибке отменили пособия десяткам тысяч человек. Теперь Рютте ввел меры по ограничению выбросов азота в атмосферу, что привело к протестам фермеров, перекрывшим дороги и парализовавшим страну. И где глава правительства, чем занят? А он на правах «самого матерого волка Евросоюза» ищет способ наказать Россию, ради чего ему не жалко даже собственных крестьян.

    Дополняет картину премьер Испании Педро Санчес, тоже побывавший в Киеве и тоже принимающий активное участие в вооружении Украины. А между тем у его страны истекает контракт с Алжиром на поставки газа, а нового всё нет. Где брать топливо – непонятно. Сепаратизм в Каталонии и Стране Басков тоже никуда не исчез. Решение проблем видно? Нет, зачем же. Лучше лишний раз съездить на Украину и рассказать о российской угрозе. Авось испанские избиратели проглотят «сказку про белого бычка». То бишь про русского медведя.

    Как видно, дело здесь не ограничивается эпатажным Джонсоном и пытающимися самоутвердиться политиками из бывших соцстран. География стран, чьи руководители пытаются с помощью русофобии отвести глаза от собственных проблем, охватывает весь континент. Не брезгуют этим и весьма опытные политики (Рютте), и государства, которые в истеричном поведении по поводу действий России раньше замечены не были (Австрия). В общем, с такими европейскими деятелями иметь дело крайне сложно – если вообще возможно.

    Обнадеживает тут только то, что на одной русофобии далеко не уедешь. Джонсон и Петков ушли в отставку, Янша проиграл парламентские выборы. По уши «погрязший» в украинских делах президент Франции Эммануэль Макрон тоже выступил на своих выборах не блестяще, а в Венгрии антироссийская оппозиция с треском провалилась. Так что есть шанс, что холодильник, бензобак и количество денег на карточке в итоге хотя бы частично возобладают над потоками антироссийских истерик, исходящих от европейских руководителей каждый день. 

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