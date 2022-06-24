Чехия готовит новые антироссийские выходки

Председательство в Евросоюзе – вещь во многом символическая. Раз в полгода одна страна меняет другую, и тем самым показывается, что все 27 государств имеют возможность определять политику ЕС. Однако недооценивать значимость этого института не стоит. Достаточно вспомнить, что Евромайдан начался в тот момент, когда страной-председателем ЕС была Литва. Если бы в 2013 году на этом месте были Кипр или Мальта – совсем не факт, что случились бы переворот на Украине и крайнее обострение отношений Россия – ЕС.

За последние полтора года российско-чешские отношения дошли до нулевой отметки. И сам факт того, что страной-председателем Евросоюза во втором полугодии 2022 года вместо Франции будет Чехия, с самого начала не внушает оптимизма. Чешский премьер Петр Фиала дал понять, что у России нужно «вызвать чувство изоляции и униженного достоинства, поставить ее на колени и тем самым изменить ее поведение». В его глазах мы являемся чуждой Европе азиатской деспотией, которая понимает только силу.

Еще до начала нынешних украинских событий входящая в правящую коалицию партия ТОП09 прямо называла одной из своих целей свержение власти в России. Прага стала одним из главных центров российской несистемной оппозиции, которой чешские власти прямо помогают. За месяцы, предшествовавшие началу российской спецоперации, Чехия превратилась в одного из ведущих поставщиков оружия властям Украины. Словом, никаких иллюзий питать здесь не приходится.

В первые месяцы спецоперации Чехия утвердилась в числе откровенных врагов России. Она отозвала посла из Москвы и прекратила выдачу виз российским гражданам. Она лишила маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина Праги, а теперь вслед за сносом памятника еще и улицу его имени в чешской столице переименуют. Глава чешского МИД Ян Липавский обрушился с критикой на французского президента Эммануэля Макрона, когда тот робко намекнул на то, что Россию не следует унижать.

Фиала вместе с коллегами из Польши и Словении Матеушем Моравецким и Янезом Яншей стали первыми европейскими политиками, приехавшими в Киев после начала спецоперации. Годами считавшийся относительно лояльным к России президент Милош Земан одобрил отправку на Украину 103 чешских военных. Правда, затем престарелый больной политик (видимо, осознав последствия) отказал в аналогичной «миссии» еще трем группам военных общей численностью более 200 человек. И это, в общем, единственная хорошая для нас новость из Чехии.

Список грубых, местами вызывающих, антироссийских заявлений и действий со стороны чешского руководства можно было бы перечислять еще долго. И трудно себе представить, что эти люди упустят возможность заявить о себе во время председательства своей страны в ЕС. Министр Липавский уже сказал, что приоритетами его правительства будут скорейший прием Украины в Евросоюз и отказ всех государств ЕС от покупки российской нефти. В общем, скучно с такой страной-председателем европейцам точно не будет.

И здесь возникает вопрос: а как эти люди управляют собственной страной? Ведь очевидно, что разрыв с Россией сильнейшим образом ударит по чешской экономике. Чехи покупают у нас больше половины нефти и газа. В лучшие времена «Шкода» каждый десятый автомобиль продавала в Россию, в страну приезжали сотни тысяч щедрых российских туристов. Фиала не стал отрицать, что самим чехам от этого будет плохо. Однако вместо того, чтобы хотя бы о чем-то договориться с Россией, лишь призвал сограждан затянуть пояса во имя «правого дела».

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Рейтинг доверия премьеру за последнее время упал в полтора раза – до 36%. В апреле инфляция достигла 14,2%, а в мае – 15,2%. Такие показатели не фиксировались с самого момента создания Чешской республики в 1993 году. В условиях дефицита нефти и газа в стране резко вырос спрос на дрова – причем цены на них растут с космической скоростью. Если так дальше пойдет, Чехия лишится до половины своего лесного фонда, ибо купить дрова в России или Белоруссии не удастся из-за санкций, а финны и шведы не продадут.

Отдельный вопрос – наплыв украинских беженцев в страну. Еще до войны в Чехии только на законных основаниях находились порядка 120 тысяч украинцев. Теперь же в страну прибыли еще 360 тысяч человек, и в правительстве не знают, где их разместить. Деньги на их содержание заканчиваются. Власти Праги не придумали ничего лучше, кроме как вообще не принимать беженцев. Некоторые украинцы ведут себя откровенно по-хамски, что вызывает обоснованное недовольство чехов.

И это происходит в стране, которая благополучно преодолела кризисы 1997–1998 и 2008–2012 гг. Чехия стала самой богатой из бывших социалистических стран, опередила Испанию по доходам на душу населения в пересчете на покупательную способность. Колебания чешской кроны были куда ниже, чем у доллара и евро. Чехия могла похвастаться одним из самых низких уровней преступности в мире, низкой безработицей. Страна, конечно, не вошла в число европейских лидеров, но во втором эшелоне твердо закрепилась.

Выходит, что правительство Фиалы – худший из всех чешских кабинетов, на глазах обнуляющий достижения предшественников. Он не в состоянии справиться ни с одним из вызовов. Однако именно этим оно и опасно. Это правительство фанатиков, зацикленных на ненависти к России, и ради разрыва с ней, ради нанесения ей вреда готовых почти на всё. Сначала они осложнили жизнь согражданам, теперь готовы сделать то же самое уже в масштабах Евросоюза.

Разумеется, все чешские пожелания ЕС не удовлетворит. Однако нервы руководство Чехии попортит и чехам, и европейцам, и нам. Наверняка последуют попытки увеличить поставки вооружений на Украину. Наверняка против России подготовят очередные пакеты санкций. С большой вероятностью продолжится «отмена» всего русского – в Праге могут вслед за улицей Конева переименовать и станцию метро имени физиолога Ивана Павлова. И еще какой-нибудь памятник красноармейцам снести.

Вполне вероятен отказ от сотрудничества с Россией по АЭС в Темелине. Тут возможна замена нашего топлива американским, французским или японским.

Но реактор все равно останется советского типа, и сложно сказать, насколько иное топливо будет с ним совместимо. Подобные игры в 2006 году уже чуть не привели к взрыву на чешской АЭС – и тогда идеологические игры с атомом прекратили. Однако сегодня нет никаких гарантий, что Фиала со товарищи не возьмутся за старое. Все последние годы Чехия активно работала в Белоруссии. И наверняка свое председательство в ЕС использует для поддержки белорусской прозападной оппозиции и попыток раскачать эту страну. Это направление деятельности чехов нельзя недооценивать – как не стоит недооценивать то, что чешские власти сознательно превращают свою страну в площадку для ведения информационной войны с Россией. И число вбросов за время чешского председательства в ЕС может зашкалить. И надо быть к этому готовыми.

Что касается украинских беженцев, то с ними могут поступить по-разному. Кого-то из мужчин призывного возраста наверняка вернут на родину, чтобы сражаться с Россией. Кого-то оставят в Чехии, чтобы влить в чешскую нацию «свежую славянскую кровь». А какая-то часть сможет заняться политическим активизмом – получит карт-бланш на травлю выходцев из России или политических противников нынешних властей, которые не разделяют русофобский угар и ругаются на ухудшение условий жизни.

Надеяться на то, что чешские власти одумаются и займутся экономикой, не приходится. Фиала и его министры – не про прагматизм. Единственное, что вселяет некоторый повод для оптимизма, – предстоящие в январе 2023 года президентские выборы. Если на них победит противник оголтелого русофобского курса – кресло под Фиалой может зашататься. Однако это произойдет уже после того, как Чехия передаст председательство в ЕС Швеции. А дров за полгода можно наломать столько, что головешки годами собирать придется.

Чехия – отнюдь не безобидная страна, от которой ничего не зависит. И готовиться к ее антироссийским выходкам, к противодействию им просто необходимо.