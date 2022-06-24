Чехия готовит новые антироссийские выходки

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24 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Европа начала готовиться к самой суровой зиме

Германия загоняет Европу в энергетическую ловушку Zuma/ТАСС
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. Ирония в том, что разрешить опасную ситуацию способны только немецкие власти. Но вместо этого они обвиняют Газпром и заставляют собственную промышленность и население экономить энергию. Какими последствиями это грозит Европе? Подробности...
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Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Почему Евросоюз отрекся от планов блокады Калининграда

Сотни фур застряли на литовско-российской границе AP/TASS
Острый политический кризис, возникший между Россией и Евросоюзом из-за блокады Калининградской области, похоже, преодолен. По крайней мере, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявляет, что соответствующие санкционные директивы будут пересмотрены. Что заставило Европу пойти на попятную и какие выводы из этого должна сделать Россия? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Чехия готовит новые антироссийские выходки

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные. Подробности...

Русское золото как звено новой системы международных расчетов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют играют немалую роль. Подробности...

Запад искусственно создает угрозу голода

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Подарок Макрона для русской армии

Болгары сменили власть из-за России

«Страшная месть» Украины для Грузии

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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вадим Трухачёв

    Чехия готовит новые антироссийские выходки

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		24 июня 2022, 17:35

    Председательство в Евросоюзе – вещь во многом символическая. Раз в полгода одна страна меняет другую, и тем самым показывается, что все 27 государств имеют возможность определять политику ЕС. Однако недооценивать значимость этого института не стоит. Достаточно вспомнить, что Евромайдан начался в тот момент, когда страной-председателем ЕС была Литва. Если бы в 2013 году на этом месте были Кипр или Мальта – совсем не факт, что случились бы переворот на Украине и крайнее обострение отношений Россия – ЕС.

    За последние полтора года российско-чешские отношения дошли до нулевой отметки. И сам факт того, что страной-председателем Евросоюза во втором полугодии 2022 года вместо Франции будет Чехия, с самого начала не внушает оптимизма. Чешский премьер Петр Фиала дал понять, что у России нужно «вызвать чувство изоляции и униженного достоинства, поставить ее на колени и тем самым изменить ее поведение». В его глазах мы являемся чуждой Европе азиатской деспотией, которая понимает только силу.

    Еще до начала нынешних украинских событий входящая в правящую коалицию партия ТОП09 прямо называла одной из своих целей свержение власти в России. Прага стала одним из главных центров российской несистемной оппозиции, которой чешские власти прямо помогают. За месяцы, предшествовавшие началу российской спецоперации, Чехия превратилась в одного из ведущих поставщиков оружия властям Украины. Словом, никаких иллюзий питать здесь не приходится.

    В первые месяцы спецоперации Чехия утвердилась в числе откровенных врагов России. Она отозвала посла из Москвы и прекратила выдачу виз российским гражданам. Она лишила маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина Праги, а теперь вслед за сносом памятника еще и улицу его имени в чешской столице переименуют. Глава чешского МИД Ян Липавский обрушился с критикой на французского президента Эммануэля Макрона, когда тот робко намекнул на то, что Россию не следует унижать.

    Фиала вместе с коллегами из Польши и Словении Матеушем Моравецким и Янезом Яншей стали первыми европейскими политиками, приехавшими в Киев после начала спецоперации. Годами считавшийся относительно лояльным к России президент Милош Земан одобрил отправку на Украину 103 чешских военных. Правда, затем престарелый больной политик (видимо, осознав последствия) отказал в аналогичной «миссии» еще трем группам военных общей численностью более 200 человек. И это, в общем, единственная хорошая для нас новость из Чехии.

    Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

    Список грубых, местами вызывающих, антироссийских заявлений и действий со стороны чешского руководства можно было бы перечислять еще долго. И трудно себе представить, что эти люди упустят возможность заявить о себе во время председательства своей страны в ЕС. Министр Липавский уже сказал, что приоритетами его правительства будут скорейший прием Украины в Евросоюз и отказ всех государств ЕС от покупки российской нефти. В общем, скучно с такой страной-председателем европейцам точно не будет.

    И здесь возникает вопрос: а как эти люди управляют собственной страной? Ведь очевидно, что разрыв с Россией сильнейшим образом ударит по чешской экономике. Чехи покупают у нас больше половины нефти и газа. В лучшие времена «Шкода» каждый десятый автомобиль продавала в Россию, в страну приезжали сотни тысяч щедрых российских туристов. Фиала не стал отрицать, что самим чехам от этого будет плохо. Однако вместо того, чтобы хотя бы о чем-то договориться с Россией, лишь призвал сограждан затянуть пояса во имя «правого дела».

    Рейтинг доверия премьеру за последнее время упал в полтора раза – до 36%. В апреле инфляция достигла 14,2%, а в мае – 15,2%. Такие показатели не фиксировались с самого момента создания Чешской республики в 1993 году. В условиях дефицита нефти и газа в стране резко вырос спрос на дрова – причем цены на них растут с космической скоростью. Если так дальше пойдет, Чехия лишится до половины своего лесного фонда, ибо купить дрова в России или Белоруссии не удастся из-за санкций, а финны и шведы не продадут.

    Отдельный вопрос – наплыв украинских беженцев в страну. Еще до войны в Чехии только на законных основаниях находились порядка 120 тысяч украинцев. Теперь же в страну прибыли еще 360 тысяч человек, и в правительстве не знают, где их разместить. Деньги на их содержание заканчиваются. Власти Праги не придумали ничего лучше, кроме как вообще не принимать беженцев. Некоторые украинцы ведут себя откровенно по-хамски, что вызывает обоснованное недовольство чехов.

    И это происходит в стране, которая благополучно преодолела кризисы 1997–1998 и 2008–2012 гг. Чехия стала самой богатой из бывших социалистических стран, опередила Испанию по доходам на душу населения в пересчете на покупательную способность. Колебания чешской кроны были куда ниже, чем у доллара и евро. Чехия могла похвастаться одним из самых низких уровней преступности в мире, низкой безработицей. Страна, конечно, не вошла в число европейских лидеров, но во втором эшелоне твердо закрепилась.

    Выходит, что правительство Фиалы – худший из всех чешских кабинетов, на глазах обнуляющий достижения предшественников. Он не в состоянии справиться ни с одним из вызовов. Однако именно этим оно и опасно. Это правительство фанатиков, зацикленных на ненависти к России, и ради разрыва с ней, ради нанесения ей вреда готовых почти на всё. Сначала они осложнили жизнь согражданам, теперь готовы сделать то же самое уже в масштабах Евросоюза.

    Разумеется, все чешские пожелания ЕС не удовлетворит. Однако нервы руководство Чехии попортит и чехам, и европейцам, и нам. Наверняка последуют попытки увеличить поставки вооружений на Украину. Наверняка против России подготовят очередные пакеты санкций. С большой вероятностью продолжится «отмена» всего русского – в Праге могут вслед за улицей Конева переименовать и станцию метро имени физиолога Ивана Павлова. И еще какой-нибудь памятник красноармейцам снести.

    Вполне вероятен отказ от сотрудничества с Россией по АЭС в Темелине. Тут возможна замена нашего топлива американским, французским или японским.

    Но реактор все равно останется советского типа, и сложно сказать, насколько иное топливо будет с ним совместимо. Подобные игры в 2006 году уже чуть не привели к взрыву на чешской АЭС – и тогда идеологические игры с атомом прекратили. Однако сегодня нет никаких гарантий, что Фиала со товарищи не возьмутся за старое. Все последние годы Чехия активно работала в Белоруссии. И наверняка свое председательство в ЕС использует для поддержки белорусской прозападной оппозиции и попыток раскачать эту страну. Это направление деятельности чехов нельзя недооценивать – как не стоит недооценивать то, что чешские власти сознательно превращают свою страну в площадку для ведения информационной войны с Россией. И число вбросов за время чешского председательства в ЕС может зашкалить. И надо быть к этому готовыми.

    Что касается украинских беженцев, то с ними могут поступить по-разному. Кого-то из мужчин призывного возраста наверняка вернут на родину, чтобы сражаться с Россией. Кого-то оставят в Чехии, чтобы влить в чешскую нацию «свежую славянскую кровь». А какая-то часть сможет заняться политическим активизмом – получит карт-бланш на травлю выходцев из России или политических противников нынешних властей, которые не разделяют русофобский угар и ругаются на ухудшение условий жизни.

    Надеяться на то, что чешские власти одумаются и займутся экономикой, не приходится. Фиала и его министры – не про прагматизм. Единственное, что вселяет некоторый повод для оптимизма, – предстоящие в январе 2023 года президентские выборы. Если на них победит противник оголтелого русофобского курса – кресло под Фиалой может зашататься. Однако это произойдет уже после того, как Чехия передаст председательство в ЕС Швеции. А дров за полгода можно наломать столько, что головешки годами собирать придется.

    Чехия – отнюдь не безобидная страна, от которой ничего не зависит. И готовиться к ее антироссийским выходкам, к противодействию им просто необходимо.

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