Какое новое дно пробьют отношения России и Чехии

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Как Россия может спасти Британию от энергокризиса

Россия обещает помочь Британии с газовым кризисом Рюмин Александр/ТАСС
Россия готова помочь Великобритании справиться с газовым кризисом, заявил посол в Лондоне. При этом физически Газпром не поставляет свой газ так далеко. И все же Москва действительно могла бы облегчить критическую ситуацию в Британии довольно необычным способом. Подробности...
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Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

От голода и болезней во время блокады погибли более 600 тысяч человек Борис Кудояров/РИА Новости
«Вопиющая несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное разделение блокадников «на два сорта» опасно для исторической памяти. Чем может ответить Россия? Подробности...
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Русский язык объявлен главной бедой Латвии

«Русский язык в Латвии – такой же иностранный, как и любой другой», – считает президент Эгил Левитс Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Президент Латвии Эгил Левитс призвал изгнать русский язык с рынка труда и неустанно над этим работать, поскольку широкое употребление русского в Латвии – главная беда страны. Призыв президента стоит воспринять серьезно. Ранее были приняты ряд откровенно идиотских законов, направленных на искоренение русского языка. Ради этой цели латыши не пощадили собственную экономику. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Какое новое дно пробьют отношения России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отказ от «Северного потока – 2». Вооружение Украины. Поддержка либеральной оппозиции в России и Белоруссии. Снос памятников советским воинам. Это еще не полный перечень того, что можно ожидать от будущего правительства Чехии. Подробности...

Государство не может быть бабушкой

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Беда в том, что многие люди у нас застряли между детством и взрослостью, одновременно требуя патернализма (государство обязано решить проблему пандемии) и в то же время либертарианства (государство не смеет мне указывать). Подробности...
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Когда в Америке закончится всё

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Основанная, по сути дела, на доверии долларовая экономика в один миг превратится в ничто, как только сомнения в ее надежности превысят критический уровень. Пожалуй, в 2021-2022 годах полного обрушения удастся избежать. Но следующий кризис не заставит себя долго ждать. Подробности...
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Россия разрывает отношения с НАТО

Зачем Супермена сделали геем

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Нуланд вернула Украину "на крючок"

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

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Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
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    Какое новое дно пробьют отношения России и Чехии

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		19 октября 2021, 12:08

    Итоги парламентских выборов в Чехии, прошедших 8-9 октября, вроде бы должны были вызвать у России удовлетворение. Ведь премьер Андрей Бабиш и его партия ANO, при которых российско-чешские отношения почти достигли дна, их проиграли. А вице-премьер Ян Гамачек и его социал-демократы и вовсе не попали в новый созыв парламента. Однако на деле результаты таковы, что и Бабиша, и Гамачека еще придется вспомнить добрым словом. Ибо на смену им идут деятели, которых иначе как открытыми врагами России не назвать.

    Несмотря на всё, что случилось в российско-чешских отношениях за последние три года, ни Бабиша, ни Гамачека идейными русофобами никак назвать нельзя. Конечно, реверансов в сторону России они никогда не делали, об отмене антироссийских санкций прямо не говорили. Но против сотрудничества двух стран никогда не высказывались – даже в последние недели. Да и памятник маршалу Ивану Коневу сносили не они, а их партии открыто выражали недовольство этим.

    Инициатором обострения отношений следует считать главу чешской спецслужбы BIS Михала Коуделку, который находился в плохих отношениях как с Бабишем, так и с президентом Милошем Земаном. Он чуть ли не раз в неделю стряпал отчеты о происках «страшной России». А наибольшую поддержку ему оказывали евроскептическая Гражданско-демократическая партия, либерал-консерваторы из партии ТОП09 и консервативный Христианско-демократический союз. Те самые, что составили победивший на выборах блок «Вместе».

    И вот их заявления и действия никаких сомнений не оставляют – новое правительство Чехии сформируют радикально антироссийские силы. Будущий премьер страны, гражданский демократ Петр Фиала – выходец из академической среды, первый в истории страны профессор политологии, ректор университета в Брно. Проблема в том, что гуманитарная интеллигенция в Чехии – главный рассадник русофобии. Именно там наиболее популярна идея, что почти всё зло для страны исторически шло из нашей страны – причем задолго до 1968 года.

    Фиала полагает, что антироссийские санкции следует ужесточить, потому что в случае России приходится иметь дело с «авторитарным режимом, который понимает только силу». Он полагает, что у России нужно «вызвать чувство изоляции и униженного достоинства, поставить ее на колени и тем самым изменить ее поведение». Он уверен, что Россия не является частью Европы, она органически чужда и враждебна ей. Основным партнером надо считать США, а членство в НАТО для Чехии даже важнее пребывания в Евросоюзе.

    Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Кажется, уже этого достаточно, чтобы понять, что российско-чешские отношения ничего хорошего не ждет. Однако же на пост главы МИД предлагают старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Того самого, который и придумал снос памятника маршалу Коневу. А если не он, то всё равно с высокой вероятностью пост главы МИД займет представитель партии ТОП09 – самой русофобской из всех политических партий. Она традиционно проявляет повышенный интерес к внешней политике, в то время как чуть более умеренные силы скорее интересуются внутренней.

    В программе ТОП09 прямо говорится, что надо работать над сменой власти в России, поддерживать в ней «демократические силы». Ее основатель, бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг входил в число основателей программы ЕС «Восточное партнерство» и предлагал вооружать Украину. Трем деятелям из этой партии за открытую русофобию запретили въезд в Россию. Излишне говорить, что с такими коллегами ни Сергей Лавров, ни любой другой министр иностранных дел России нормально общаться не сможет.

    Потому можно предположить, что российско-чешские отношения при пребывании у власти в Праге идейных русофобов пробьют очередное дно – возможно, даже не одно. Например, Чехия может выйти из числа участников проекта «Северный поток – 2» и перейти в лагерь его яростных критиков. Нельзя исключить, что она последует примеру Польши и откажется от поставок газа из России вообще. То, что за американский СПГ придется переплачивать, подобного рода политиков точно не испугает. Они не про прагматизм.

    Следующее направление, где следует ожидать подвоха – «война памяти». То, что староста Коларж сделал в районе Прага-6, могут попытаться сделать по всей стране. Тем самым памятники воинам-освободителям, отдавшим за освобождение Чехословакии почти 140 тысяч жизней, останутся только на кладбищах. А «заменить» их могут памятники власовцам – тем более, что первый из них поставил староста пражского района Ржепорые, однопартиец Фиалы Павел Новотный. Не факт, что подобное удастся провернуть, но попытки наверняка будут.

    Вряд ли забудут и о делах военно-политических. Новое чешское руководство вполне может принять решение о поставках на Украину летального оружия – тем более, что ранее его представители прямо об этом говорили. Вполне возможно, что Чехия вернется к теме размещения на своей территории элементов системы ПРО США, от чего она отказалась 10 лет назад. На этом фоне повышение военных расходов до двух процентов ВВП, как того требуют американцы и НАТО, кажутся сущим пустяком.

    В Чехии уже приняли решение об отстранении Росатома от достройки АЭС в Дукованах. То же самое может случиться и со второй чешской атомной станцией – в Темелине. Нельзя исключать и обыски, и даже закрытие филиалов российских компанией вроде «Лукойла» или «Сбера». Возможные аресты счетов российских граждан и компаний – во всяком случае, тех, кого сочтут близкими к российскому руководству. Есть некоторая вероятность и того, что визу в Чехию станет получать крайне трудно – тем более, что выдавать их теперь почти некому.

    Новое чешское руководство наверняка проявит повышенный интерес к российской либеральной оппозиции – благо Прага давно уже стала одним из ее главных центров. Русская редакция радио «Свобода*», Фонд Немцова заседают именно там. Вряд ли забудут и о Белоруссии, чья прозападная оппозиция тоже давно и прочно обосновалась в чешской столице. В свое время Чехия первой из европейских стран закрыла въезд Александру Лукашенко. Скучать с гражданскими демократами и ТОП09 явно не придется.

    Самое лучшее, что можно от них ожидать – что о России они на время просто забудут, а имеющийся уровень разрушения отношений их удовлетворит. В таком случае на месте Чехии в ближайшие годы может зиять «дипломатическая дыра», она просто временно «перестанет существовать». Но едва ли идейные русофобы Фиала и Коларж не дадут повод о себе поговорить. Отношения России и Чехии могут стать еще хуже, чем отношения России и Польши. Подрывать и добивать – так подрывать и добивать. По всем направлениям.

    Единственный повод для оптимизма состоит в том, что столь откровенно антироссийские силы всё же имеют 28% голосов избирателей. А значит, есть вероятность, что излишнее русофобское рвение будущей власти в среднесрочной перспективе чехи не оценят – и власть в Праге сменится. Весь вопрос в том, останется ли от российско-чешских отношений хоть что-то.

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    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента


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