Какое новое дно пробьют отношения России и Чехии

Итоги парламентских выборов в Чехии, прошедших 8-9 октября, вроде бы должны были вызвать у России удовлетворение. Ведь премьер Андрей Бабиш и его партия ANO, при которых российско-чешские отношения почти достигли дна, их проиграли. А вице-премьер Ян Гамачек и его социал-демократы и вовсе не попали в новый созыв парламента. Однако на деле результаты таковы, что и Бабиша, и Гамачека еще придется вспомнить добрым словом. Ибо на смену им идут деятели, которых иначе как открытыми врагами России не назвать.

Несмотря на всё, что случилось в российско-чешских отношениях за последние три года, ни Бабиша, ни Гамачека идейными русофобами никак назвать нельзя. Конечно, реверансов в сторону России они никогда не делали, об отмене антироссийских санкций прямо не говорили. Но против сотрудничества двух стран никогда не высказывались – даже в последние недели. Да и памятник маршалу Ивану Коневу сносили не они, а их партии открыто выражали недовольство этим.

Инициатором обострения отношений следует считать главу чешской спецслужбы BIS Михала Коуделку, который находился в плохих отношениях как с Бабишем, так и с президентом Милошем Земаном. Он чуть ли не раз в неделю стряпал отчеты о происках «страшной России». А наибольшую поддержку ему оказывали евроскептическая Гражданско-демократическая партия, либерал-консерваторы из партии ТОП09 и консервативный Христианско-демократический союз. Те самые, что составили победивший на выборах блок «Вместе».

И вот их заявления и действия никаких сомнений не оставляют – новое правительство Чехии сформируют радикально антироссийские силы. Будущий премьер страны, гражданский демократ Петр Фиала – выходец из академической среды, первый в истории страны профессор политологии, ректор университета в Брно. Проблема в том, что гуманитарная интеллигенция в Чехии – главный рассадник русофобии. Именно там наиболее популярна идея, что почти всё зло для страны исторически шло из нашей страны – причем задолго до 1968 года.

Фиала полагает, что антироссийские санкции следует ужесточить, потому что в случае России приходится иметь дело с «авторитарным режимом, который понимает только силу». Он полагает, что у России нужно «вызвать чувство изоляции и униженного достоинства, поставить ее на колени и тем самым изменить ее поведение». Он уверен, что Россия не является частью Европы, она органически чужда и враждебна ей. Основным партнером надо считать США, а членство в НАТО для Чехии даже важнее пребывания в Евросоюзе.

Кажется, уже этого достаточно, чтобы понять, что российско-чешские отношения ничего хорошего не ждет. Однако же на пост главы МИД предлагают старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Того самого, который и придумал снос памятника маршалу Коневу. А если не он, то всё равно с высокой вероятностью пост главы МИД займет представитель партии ТОП09 – самой русофобской из всех политических партий. Она традиционно проявляет повышенный интерес к внешней политике, в то время как чуть более умеренные силы скорее интересуются внутренней.

В программе ТОП09 прямо говорится, что надо работать над сменой власти в России, поддерживать в ней «демократические силы». Ее основатель, бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг входил в число основателей программы ЕС «Восточное партнерство» и предлагал вооружать Украину. Трем деятелям из этой партии за открытую русофобию запретили въезд в Россию. Излишне говорить, что с такими коллегами ни Сергей Лавров, ни любой другой министр иностранных дел России нормально общаться не сможет.

На эту тему

Потому можно предположить, что российско-чешские отношения при пребывании у власти в Праге идейных русофобов пробьют очередное дно – возможно, даже не одно. Например, Чехия может выйти из числа участников проекта «Северный поток – 2» и перейти в лагерь его яростных критиков. Нельзя исключить, что она последует примеру Польши и откажется от поставок газа из России вообще. То, что за американский СПГ придется переплачивать, подобного рода политиков точно не испугает. Они не про прагматизм.

Следующее направление, где следует ожидать подвоха – «война памяти». То, что староста Коларж сделал в районе Прага-6, могут попытаться сделать по всей стране. Тем самым памятники воинам-освободителям, отдавшим за освобождение Чехословакии почти 140 тысяч жизней, останутся только на кладбищах. А «заменить» их могут памятники власовцам – тем более, что первый из них поставил староста пражского района Ржепорые, однопартиец Фиалы Павел Новотный. Не факт, что подобное удастся провернуть, но попытки наверняка будут.

Вряд ли забудут и о делах военно-политических. Новое чешское руководство вполне может принять решение о поставках на Украину летального оружия – тем более, что ранее его представители прямо об этом говорили. Вполне возможно, что Чехия вернется к теме размещения на своей территории элементов системы ПРО США, от чего она отказалась 10 лет назад. На этом фоне повышение военных расходов до двух процентов ВВП, как того требуют американцы и НАТО, кажутся сущим пустяком.

В Чехии уже приняли решение об отстранении Росатома от достройки АЭС в Дукованах. То же самое может случиться и со второй чешской атомной станцией – в Темелине. Нельзя исключать и обыски, и даже закрытие филиалов российских компанией вроде «Лукойла» или «Сбера». Возможные аресты счетов российских граждан и компаний – во всяком случае, тех, кого сочтут близкими к российскому руководству. Есть некоторая вероятность и того, что визу в Чехию станет получать крайне трудно – тем более, что выдавать их теперь почти некому.

Новое чешское руководство наверняка проявит повышенный интерес к российской либеральной оппозиции – благо Прага давно уже стала одним из ее главных центров. Русская редакция радио «Свобода*», Фонд Немцова заседают именно там. Вряд ли забудут и о Белоруссии, чья прозападная оппозиция тоже давно и прочно обосновалась в чешской столице. В свое время Чехия первой из европейских стран закрыла въезд Александру Лукашенко. Скучать с гражданскими демократами и ТОП09 явно не придется.

Самое лучшее, что можно от них ожидать – что о России они на время просто забудут, а имеющийся уровень разрушения отношений их удовлетворит. В таком случае на месте Чехии в ближайшие годы может зиять «дипломатическая дыра», она просто временно «перестанет существовать». Но едва ли идейные русофобы Фиала и Коларж не дадут повод о себе поговорить. Отношения России и Чехии могут стать еще хуже, чем отношения России и Польши. Подрывать и добивать – так подрывать и добивать. По всем направлениям.

Единственный повод для оптимизма состоит в том, что столь откровенно антироссийские силы всё же имеют 28% голосов избирателей. А значит, есть вероятность, что излишнее русофобское рвение будущей власти в среднесрочной перспективе чехи не оценят – и власть в Праге сменится. Весь вопрос в том, останется ли от российско-чешских отношений хоть что-то.