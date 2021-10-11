Чехи меняют разругавшуюся с Россией власть

Партия Андрея Бабиша, чья политика сделала Чехию официально «недружественным» России государством, сенсационно проиграла парламентские выборы. Когда об этом стало известно, президента страны Милоша Земана – одного из немногих «друзей» Москвы в руководстве ЕС – срочно госпитализировали, что грозит сыграть свою роль в передаче власти. Что происходит в Чехии и как это скажется на ее отношениях с РФ?

Если смотреть на выборы в странах ЕС с точки зрения российских интересов, во многих локальных битвах за власть прослеживается единообразие. Некой атлантической и глобалистской силе, встроенной в систему по «сдерживанию» России и конфликтующей с российским руководством, противостоят более-менее умеренные консерваторы-евроскептики, считающие, что Брюссель многовато на себя берет, а «война санкций» с Москвой противоречит национальным интересам.

В общем, условные «враги» против еще более условных «наших». В самом Евросоюзе первых обычно называют традиционными партиями, вторых – популистами.

В Чехии всё не так или как минимум значительно сложнее. И безотносительно отношений с Россией (одной из наиболее горячих тем последнего политического сезона в этой стране), прошедшие в пятницу и субботу парламентские выборы стали для местной власти потрясением.

Во-первых, их результат оказался весьма неожиданным. Вопреки всем прогнозам, правящая партия ANO 2011 премьер-министра Андрея Бабиша менее чем на один процентный пункт, но все-таки отстала от коалиции трех правоцентристских партий «Вместе» – 27,79% против 27,12% голосов.

Вероятная причина – публикация так называемого досье Пандоры. Хотя его главными героями оказались украинцы, фамилия миллиардера Бабиша также оказалась в списке выгодополучателей скандального офшора: предположительно, один из наиболее богатых людей Чехии использовал его для ухода от налогов. После того, как об этом стало известно, предвыборных опросов общественного мнения больше не проводили – просто не успели, так что слом электоральной картины обнаружился уже по итогам голосования.

Это должно означать, что президент страны Милош Земан отдаст лидеру «Вместе» и входящей в этот альянс Гражданской демократической партии (ГДП) Петру Фиале право сформировать новую правящую коалицию, а миллиардер Бабиш потеряет власть. Но президент, чьим давним другом и партнером является Бабиш, решил пойти на хитрость и заявил, что это право должно принадлежать крупнейшей партии, а не коалиции партий. То есть ANO 2011, ведь во «Вместе» входят сразу три силы, а чешское избирательное законодательство, в отличие от многих других, действительно разделяет блоки и партии-одиночки (например, барьер для прохождения в парламент для первых выше).

Учитывая, что либеральный истеблишмент как в Праге, так и в Брюсселе сильно не любит Бабиша, это наверняка назвали бы «попыткой государственного переворота», но тут чешскую политику потрясло второе драматическое событие: сразу после встречи Земана и уже проигравшего на выборах Бабиша президента увезли в реанимацию.

В случае, если Земан из-за проблем со здоровьем не сможет исполнить функцию главы государства и дать старт переговорам о новой коалиции, это сделает за него парламент. Так Бабиш потеряет последний шанс удержаться в правительстве.

Если бы дихотомия «враги» против «наших» в случае Чехии работала, всё это дало бы богатую почву для теории заговора.

Земан – один из самых «пророссийских» лидеров ЕС, он даже в случае с Крымом не видит повода для ссоры с Москвой и советует украинцам «смириться». А Бабиш – не только партнер Земана, но и сам по себе бельмо на глазу еврочиновников. Либералы его буквально ненавидят, называют «популистом», и в 2019-м пытались смести правительство Бабиша через чешский аналог «евромайдана», обвиняя премьера в коррупции и – внимание – в «сговоре» с Россией.

Теперь этот политик выведен из игры двумя ударами подряд. Первый – публикация «досье Пандоры», которое, как считают некоторые аналитики, может быть не «результатом кропотливой работы журналистов», а «сливом» западных спецслужб. Второй – внезапная госпитализация Земана, за которого Бабиш хватался как за соломинку, причем диагноз президента нации не сообщают.

Подозрительно? Отчасти. Только вывод Земана из строя ничего принципиально не меняет – и с точки зрения российских интересов, и с точки зрения интересов Бабиша.

Земану недавно исполнилось 77 лет, он – известный курильщик и любитель выпить с целым «букетом» диагнозов и необходимостью периодически использовать инвалидную коляску. Глава государства он номинальный: Чехия – парламентская республика, так что предоставление права формировать коалицию – одно из самых значительных в его активе. Но и оно бы мало чем помогло президентскому любимцу, поскольку Бабиш проиграл сильнее, чем может показаться на первый взгляд.

Социалисты, входившие в его прежнюю коалицию, не смогли преодолеть проходной барьер в 5% голосов. Так же, как и периодически сотрудничавшие с Бабишем чешские коммунисты, впервые со времен Второй мировой войны не попавшие в парламент. При этом на третьем месте с результатом в 15,6% оказался еще один альянс – «Пираты и старосты», составные части которого раньше часто входили в коалиции с составными частями альянса «Вместе». То есть договориться им будет легко, а на двоих (точнее на пятерых) у них будет больше половины депутатов – за счет перераспределения голосов, поданных за партии-неудачники.

Но главная причина того, что искать во всем этом антироссийский заговор бесполезно, в том, что Бабиш, мягко говоря, не оправдал репутацию «российского агента». Именно он превратил старое «дело о взрывах во Врбетице» в международный скандал. В результате отношения между Москвой и Прагой теперь хуже, чем когда-либо прежде. Чехия официально стала для нас «недружественным государством», наряду с США.

В своем принципиальном и подозрительном желании побить все горшки с Россией Бабиш не сошелся ни с Земаном, ни с некоторыми министрами из собственной команды. Что, однако, совершенно не мешает этим людям оставаться политическими союзниками на национальном уровне.

Смена власти в Чехии избавит «врбетицкое дело» от деструктивного влияния Бабиша. Оттолкнувшись от дна, российско-чешские отношения могли бы начать налаживаться. Однако дихотомия «враги» против «наших» не работает и в этом случае тоже.

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К раскручиванию врбетицкого скандала до масштабов межгосударственного конфликта коалиция с ГДП во главе непричастна. А основателем ГДП является бывший президент страны Вацлав Клаус – еще один евроскептик и один из наиболее выраженных «русофилов» в чешской политике.

Но к этой же партии принадлежит и экс-премьер Мирек Тополанек, ставший апологетом идеи о развертывании элементов американской системы ПРО у себя на родине. При этом вопрос, где евроскептиков больше – в ГДП или в бабишеской ANO 2011, почти философский: в недостаточной лояльности атлантисты ранее подозревали как раз Бабиша, а ГДП относят к тем самым «умеренным партиям».

Что же касается будущих коалиционных партнеров «Вместе» – «Пиратов и старост», эта сила таит собственные антироссийские сюрпризы. Казалось бы, ничто не предвещало: леволиберальная Пиратская партия делает акцент на свободном интернете, а центристское движение «Старосты и независимые» объединяет муниципальных политиков, которые сосредоточены на локальных бытовых проблемах. Где чешское ЖКХ – и где Россия?

Но стоит вспомнить и о скандале со сносом памятника маршалу Коневу в Праге, которому сопутствовало раздувание русофобской истерии в чешских СМИ, и о претензиях к российскому посольству в чешской столице, якобы занимающему общегородской парк. Главные герои этих конфликтов, буквально отравивших российско-чешские отношения еще до «врбетицкого дела», мэр Праги Зденек Гржиб, представляющий «пиратов», и те самые старосты, которые на практике иногда представляют собой совершенно «отвязных» радикалов.

Таким образом, поражение Бабиша отнюдь не гарантия того, что теперь Москва и Прага смогут «перевернуть страницу», а Чехия потеряет статус «недружественной». Ее в ЕС по ряду причин считают «слабым звеном», а территория этого государства стала настоящим «полем боя» между разведками России и стран НАТО. Как следствие, в Брюсселе позаботились о том, чтобы отношения между нашими странами были максимально напряженными, поэтому кто в той или иной партии «русофоб», а кто «русофил» особой роли не играет.

В плане кооперации с Москвой чешская политика полна противоречий, но их сумма раз от разу оказывается антироссийской.

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