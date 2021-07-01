Чехию поразила политическая шизофрения

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Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии

1 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Почему морковь и картофель стали дороже бананов

Космические цены на морковь и картофель в летний период имеют причины Евгений Биятов/РИА Новости
Как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель? Такой вопрос жительница Липецка задала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Чтобы летом овощи в России росли в цене, а не падали – это крайне необычно. Как это ни парадоксально, но виноваты в этом не только рекордный урожай 2019 года и прошедшая затяжная зима, но и общемировой разгон инфляции силами США и Европы.  Подробности...
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Вакцинация, цены и выборы. Путин ответил на вопросы россиян

За 3 часа 42 минуты прямой линии с россиянами Путин дал ответ на 68 вопросов Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/REUTERS
В среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных РФ государств. Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чехию поразила политическая шизофрения

Посольство России в Праге избавили от требования передать городу полгектара своей земли CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press
Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. Со своей стороны, чешский МИД вмешался в ситуацию с посольством РФ и запретил пражским властям претендовать на его земли. Означает ли это, что чехи все-таки одумались и больше не хотят обострять отношения с Россией?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

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Алексей Алешковский, сценарист
Градус оппозиционности снижается, зато повышается градус идиотизма. Желтая шестиконечная звезда с контурами из колючей проволоки и надписью «не привит» – познавательный знак клинического идиота. Совершенно безотносительно непростого разговора о вакцинации. Подробности...
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России надо осторожно вступаться за Белоруссию

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Нужно ли давать чехам на пиво

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Чехию поразила политическая шизофрения

    Посольство России в Праге избавили от требования передать городу полгектара своей земли    1 июля 2021, 13:06
    Фото: CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. Со своей стороны, чешский МИД вмешался в ситуацию с посольством РФ и запретил пражским властям претендовать на его земли. Означает ли это, что чехи все-таки одумались и больше не хотят обострять отношения с Россией?

    Можно долго спорить, является ли современная Чехия суверенным государством (или уже уступила свой суверенитет частично Брюсселю, а частично Вашингтону). Но Чехия, вне всяких сомнений, демократическое государство с высоким уровнем плюрализма мнений во внутренней политике.

    В управленческую элиту страны подчас попадают весьма экстравагантные личности, причем прямо с улицы, выиграв те или иные выборы. А иногда это внутричешское дело наносит свой отпечаток на внешнюю политику страны. В том числе на ее отношения с Россией.

    Собственно, самые скандальные чешские инициативы, вызвавшие резкую реакцию Москвы, принадлежат именно местным властям. Так, демонтаж памятника маршалу Коневу, под командованием которого 1-й Украинский фронт окончательно освободил чешскую столицу от гитлеровцев, – это проект старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа.

    Когда монумент уже сняли с постамента, Коларж счел возможным пошутить, что советский маршал наказан за нахождение на улице без медицинской маски.

    Поставить памятник «власовцам» в Ржепорье тоже придумал местный староста – Павел Новотны, в прошлом связанный с желтой прессой, телевидением и покером. В истории с Коневым он тоже успел отметиться, опубликовав «открытое письмо Российской Федерации», в котором употребил в адрес маршала такие эпитеты, как «монстр», «психопат», «преступник», «массовый убийца» и «паршивый военачальник», имя которого «недостойно почитания в школьных учебниках».

    Феноменальная наглость, учитывая, что Конев освобождал не только Прагу, но и Освенцим.

    Наконец, идея отнять у посольства России полгектара земли и сделать ее частью парка Стромовка принадлежала старосте района Прага-7 Яну Чижинскому, который обожает «собирать наказы избирателей» через посиделки в чешских пивных. Возможно, где-то там он и подцепил идею с посольством, а теперь МИДу Чехии приходится напоминать, что ее реализация привела бы к нарушению норм международного права

    Невозможно представить, чтобы подобным «троллингом» иностранных держав занимались московские префекты, претендуя на землю посольств (формально – территорию другой страны) и монументальное воплощение своих диковатых воззрений на историю. Но для Чехии с ее системой местного самоуправления, где кого только нет, это норма жизни.

    К слову, начальник над пражскими старостами – мэр (приматор) Праги Зденек Гржиб – представляет даже по чешским меркам экзотичную партию: Пиратскую. И во всех этих скандальных инициативах, где вопросов внешней политики значительно больше, чем проблем городского хозяйства, он ничего странного не видит.

    Получается, российско-чешские отношения попали в зависимость от мелких чиновников – относительно молодых людей, чье созревание совпало с периодом, когда Россию в Чехии представляли в основном как оккупанта. Но из этого отнюдь не следует, что Москва должна махнуть рукой на «проказы» локальных деятелей, которые не принадлежат к верховной чешской власти и представляют интересы чешских хипстеров, а не широких народных масс.

    Во-первых, этот «троллинг» находит персональную поддержку у деятелей значительно более влиятельных, вплоть до генерального секретаря НАТО

    Во-вторых, у правительства Чехии были возможности пресечь все русофобские инициативы в зародыше, но оно ими не воспользовалось. Между претензией Чижевского и отповедью чешского МИД на нее прошло несколько месяцев, за время которых Прага официально стала для Москвы столицей «недружественного государства».

    Поэтому стоит думать, что мы имеем дело не с экстравагантными инициативами специфического чешского самоуправления, а с очередным проявлением дуализма в чешской политике, который местные элиты почитают как «стратегию».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой «стратегии» применительно к высшему руководству республики. Там уже довольно давно сложилась такая конструкция, по которой президент страны во многом комплементарен к России, а правительство проводит жесткий антироссийский курс.

    В итоге все как будто должны быть довольны: и Брюссель – столица ЕС и НАТО, и Москва, у которой есть «свой человек» в Праге для реализации программ по двустороннему сотрудничеству, и чехи в целом – как тот телок, что сосет двух маток.

    Такая стратегия действительно работала: Прага числилась одной из столиц антироссийской пропаганды в РФ (как место базирования иностранного агента «Радио Свобода*») и площадкой для изощренных шпионских игр между нами и странами НАТО, но в то же время перспективным партнером, готовым закупать у нас вакцину от коронавируса и поддерживать идею об облегчении визового режима.

    Но после дела о взрывах во Врбетице хитроумные чехи, что называется, «доигрались»: в Москве решили, что «красная линия» пересечена. Сейчас это дело полностью определяет российско-чешские отношения, при том, что тоже развивается «разнонаправленно».

    Президент Милош Земан призывает «не пороть горячку» и дождаться конца расследования, благо у следствия есть несколько версий. А премьер Андрей Бабиш настаивает, что версия только одна – деятельность российских спецслужб, а все остальные версии для Чехии «нехорошие». 

    Полиция страны не смогла собрать достаточно доказательств для того, чтобы начать уголовное производство и предъявить кому-либо обвинения. Но МИД Чехии уже нашел виноватых и выставил России счет на 25,5 млн евро за «нанесенный ущерб». 

    На этом фоне в отставку ушел генпрокурор Павел Земан, позволявший себе в отношении дела скепсис того же рода, что и его однофамилец – президент. Чешские СМИ трактуют это как победу главы Минюста Марии Бенешовой, которая разделяет точку зрения премьера Бабиша.

    При этом и Бабиша, и Бенешову еще недавно называли «коррупционерами» и чуть ли не «российскими агентами», а многотысячные толпы на улицах требовали их отставки. Учитывая специфику биографии Бабиша и то, что Бенешову считают «его человеком», их упрямство в деле о взрывах заставляет подозревать наличие внешнеполитического заказа, подкрепленного компроматом. Свергнуть их и заменить на более привычных для Брюсселя политиков не получилось, а «договориться», как мы видим, вполне.

    Но самим чехам договориться с Россией на прежних условиях (а МИД страны продолжает взывать к «построению прагматичных отношений») уже не получится. Ситуация, когда антироссийские акции списывают на «инициативу на местах», предлагая выстраивать диалог с как бы пророссийским президентом, это уже не дипломатическая уловка, а настоящая шизофрения. То, что надо лечить.

    Выписанное Москвой «лекарство» – статус «недружественной страны» со всеми вытекающими из этого последствиями – не имеет срока действия. Чтобы отмотать ситуацию назад, уже недостаточно разговоров о «расколах в чешской элите», намеков и сигналов, нацеленных на то, чтобы выстраивать, например, торговлю с нашей страной, одновременно делая ее «мальчиком для битья» в рамках общезападной стратегии по «сдерживанию».

    Как это часто бывает с украинцами, чехи переборщили с «хитростью» – и перехитрили сами себя.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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