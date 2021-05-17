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Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран
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Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы стали причиной включения их в список недружественных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга – наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц – как граждан России, так и граждан третьих стран – до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США», – сказал он, передает ТАСС.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Кремль отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве
Бывшая сотрудница Госдепартамента США и экс-советница 40-го американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси может получить российское гражданство после ряда процедур, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», – сказал Песков РИА «Новости».
Так он прокомментировал вопрос о том, рассмотрят ли в Кремле обращение американки с просьбой выдать гражданство.
Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации.
Земан: Склады во Врбетице могли взорвать для скрытия недостачи боеприпасов
Взрывы на военных складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов, заявил президент страны Милош Земан.
«Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – сказал Земан в эфире радиостанции «Частота-1», передает ТАСС.
Он призвал дожидаться результатов расследования происшествия во Врбетице, которое проводят местные силовые структуры.
«Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)», – добавил глава государства.
По его мнению, целесообразно было бы сосредоточиться на арендовавшей склады боеприпасов фирме Imex Group, так как к ней есть много вопросов.
При этом Земан добавил, что версию о «причастности России» также необходимо расследовать. Он выразил сожаление по поводу включении Чехии Россией в список недружественных государств, по его словам, это было преждевременно.
«Всегда плохо быть недругом. С российской стороны это глупость – делать недругов из недавних друзей», – отметил чешский лидер.
Также Земан отметил, что выступил в поддержку высылки из Праги российских дипломатов в связи со взрывами во Врбетице.
В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Между тем чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.
Вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Минюст Чехии открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. О том, что Бенешова заявляла о нескольких версиях, говорил президент страны Милош Земан.
Бенешова заявила, что «не располагает информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС.
Напомним, Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом он сослался на главу минюста. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию.
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В Чехии раскрыли новые подробности дела о взрывах складов во Вребтице
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Следствие по взрывам военных складов во Врбетице считает, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту, сообщило издание Respekt.
Как сообщает издание, на данный момент это лишь одна из версий правоохранительных органов. По сведениям Respekt, благодаря данным мобильных операторов, полиция установила, что владелец Imex Group 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва, в течение около 40 минут находился поблизости от гостиницы «Коррадо». Там, по версии следствия, проживали подозреваемые, передает ТАСС.
После этого Бернатик-младший выехал во Врбетице. На складах, сотрудникам которых на 15 октября 2014 года был предоставлен отгул, он пробыл примерно три часа. Следствие не исключает, что владелец фирмы мог провезти в своем автомобиле, который охрана складского комплекса не досматривала, предполагаемых агентов спецслужб. При этом, как отмечает Respekt, факт встречи с ними у гостиницы в Остраве установить не удалось. Версия находится в работе.
Бернатик-младший, который, согласно журналу, проходит по делу о взрывах как один из подозреваемых, отказывается отвечать на вопросы журналистов. Его адвокат Радек Ондруш вначале заявлял, что подзащитный мог на краткое время припарковать автомобиль рядом с отелем, а затем стал категорически отрицать присутствие владельца Imex Group в данном месте и возможность его встречи с подозреваемыми.
Чешские операторы мобильной связи, согласно действующему законодательству, обязаны в течение полугода хранить данные систем связи о действиях своих клиентов. После ЧП во Врбетице полиция приняла решение сохранить полученные от них данные, которые были сняты с систем мобильной связи в период инцидента. Благодаря этому удалось, в частности, установить точную схему передвижения подозреваемого.
Ранее министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. О том, что Бенешова заявляла о нескольких версиях, говорил президент страны Милош Земан.
Накануне Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом он сослался на главу Минюста. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Вован и Лексус поговорили с руководством американского фонда о выборах в России
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Пранкеры Вован и Лексус от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED, деятельность организации признана нежелательной на территории России). В NED оценили протесты в Белоруссии, рассказали «Тихановской» о «подготовке» к российским выборам и грантах «на критические» нужды.
Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в видеоконференции с руководством американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)» от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника. Со стороны NED беседовали президент фонда Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова – старший специалист по программам NED в Европе, передает RT.
В ходе разговора сами представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении и уделили много времени российскому направлению работы. В частности, они упомянули в разговоре структуры Алексея Навального. По словам Гершмана, теперь эти организации возглавляет не Навальный, а Алексей Волков. «У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны по сути ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми насколько это возможно», – заявил руководитель NED.
По его словам, российская оппозиция «нацелена на выборы в Госдуму в сентябре» и располагает при этом долгосрочной стратегией. Гершман согласился помочь «Тихановской» объединить усилия с российскими протеже NED.
Также участники беседы со стороны NED говорили об их основных опасениях в ходе работы на российском направлении. Так, по словам Гершмана, в NED обеспокоены будущим присутствием российских военных в Белоруссии в ходе учений. По его словам, маневры запланированы на лето. Вместе с тем ближайшие анонсированные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021» должны состояться в сентябре.
В то же время вице-президент NED Барбара Хейг упомянула «отслеживание» передвижений российских войск. «Мне интересно, рассматриваете ли вы какие-либо аналогичные меры по отслеживанию государственных чиновников, их ресурсов и/или наблюдению за присутствием российских вооруженных сил в стране и тем, как оно может меняться со временем... и не следует ли нам поднять этот вопрос с некоторыми нашими коллегами, которые занимаются группой Вагнера, и с другими лицами, которые отслеживают действия как официальных, так и неофициальных российских сил», – сказала Хейг.
Представители NED также затронули вопрос поддержки СМИ. По словам Хейг, фонд напрямую работает с рядом изданий и журналистов-расследователей. «Многие группы, которые исследуют данное направление… это в дополнение к группе Навального… это различные медиаресурсы, журналисты-расследователи, с которыми у нас налажены замечательные, прямые отношения», – сказала Хейг.
Вместе с тем Гершман говорит, что «поддержка» NED не ограничивается прямой работой со СМИ и журналистами – фонд оказывает помощь большому количеству объединений в России. «У российской оппозиции есть своя очень ясная стратегия. Вероятно вы знаете об их стратегии умного голосования. Они очень успешны в привлечении средств в России. Мы поддерживаем группы по всей стране, которые участвуют в этом общем движении. И мы, разумеется, отзывчивы ко всем действующим там группам, которые нуждаются в помощи. У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну», – утверждает глава NED.
В дальнейшем в беседу вступила сама «Тихановская», которая изобразила взволнованность и даже сымитировала слезы, когда говорила об отсутствии у «белорусской оппозиции» средств: «Просто нам нужно достать денег. Как бы нам это организовать?». Руководство NED дало понять «команде Тихановской», что вопрос финансирования можно решить. Однако пока речь идет только о «критических нуждах».
После еще нескольких высказываний собеседников из NED «Тихановская» буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны «Тихановской» прозвучала нарезка из фраз Лукашенко и слова «майора КГБ» о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию.
Американский генконсул на Урале сообщила о возвращении в США
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал, сообщили в генконсульстве.
«Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей», – передает РИА «Новости» прощальное обращение генконсула.
Она добавила, что из-за пандемии у нее было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест «в этом красивом регионе», но, несмотря на это, она всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень.
«Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока – до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» – отмечается в обращении.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии.
1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.
В Совфеде указали на раскол политической элиты Чехии
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«Одна часть чешской элиты настроена антироссийски, а вторая – нейтрально, между ними и идет сыр-бор в преддверии избирательной кампании», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя спор президента и премьер-министра Чехии о причинах взрывов в Врбетице.
«В Чехии сложилась сложная внутриполитическая ситуация из-за грядущей избирательной кампании. Разные политические группы внутри чешской власти отстаивают противоположные точки зрения в отношении взрывов во Врбетице. Одна часть элиты явно настроена антироссийски и во многом построила свою политическую карьеру на такой риторике, а вторая часть элиты относится к России нейтрально. Между ними этот сыр-бор и идет», – отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Он также подчеркнул, что часть местных элит, настроенных антироссийски, тесно сотрудничает со структурами США и НАТО. В противовес, по мнению Климова, выступает президент Чехии Милош Земан. «Он отстаивает здравый смысл. И я бы не назвал его пророссийским президентом. На мой взгляд, он пытается отстоять национальные интересы Чехии, включая в том числе и сохранение конструктивного диалога с Россией», – считает сенатор.
Собеседник предположил, что на предстоящих парламентских выборах обе части чешской политической элиты будут активно использовать ситуацию со взрывами во Врбетице в своих интересах, что негативно скажется на отношениях Праги и Москвы.
Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы на военных складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. «Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – сказал Земан в эфире радиостанции «Частота-1», передает ТАСС.
Он призвал дожидаться результатов расследования происшествия во Врбетице, которое проводят местные силовые структуры. «Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)», – добавил глава государства.
В свою очередь глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция расследует только одну версию взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Он сказал, что «объяснил» это президенту страны Милошу Земану. При этом Бабиш не исключил, что «с начала расследования» рассматривалось «больше версий». Бабиш сказал, что «не может объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий», передает ТАСС со ссылкой на радио «Частота–1».
Кроме того, Минюст Чехии также открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице.
Ранее пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Между тем чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.
Вице-премьер и глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
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Госдеп не исключил обсуждения «Северного потока – 2» Блинкеном и Лавровым
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Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета, сообщили в Госдепе.
Высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что данная тема «может возникнуть на двусторонних переговорах» с Данией, «то же самое относится и к Лаврову». США считают, что «Северный поток – 2» якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».
США утверждают, что «не стремятся к эскалации», а «ищут более предсказуемые, стабильные отношения». По мнению представителя Госдепа, «есть области, в рамках которых» Вашингтон «может обсудить это» с главой МИД России, передает ТАСС.
США планируют обсудить с российской стороной «работу в тех областях, где есть взаимные интересы». При этом Вашингтон «также рассматривает области, где Россия ведет себя агрессивно и предпринимает вредоносные усилия, за которые, как сказал президент» США Джо Байден, «придется платить». В Госдепе заявили, что США «не собираются оставаться в стороне».
В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.
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Американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины
В случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние, считает бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», – приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive, пишет Ura.ru.
Эксперт отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу. «Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса», – считает он, передает РИА «Новости».
Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
В начале мая госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев.
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Зампостпреда при ООН заявил об усилиях США по сдерживанию России
США видят в России и Китае соперников, а потому их усилия «очень четко нацелены на сдерживание» Москвы и Пекина, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Как они выражаются, из-за нашего «злонамеренного влияния», «разрушения» и «пропаганды», – заявил Полянский в интервью RT.
Полянский подчеркнул, что возврат к более предсказуемым отношениям с США не является признаком готовности американской стороны к конструктивному диалогу. По его словам, США признают только один способ «восприятия» – «либо вы с нами, либо против нас», передает ТАСС.
Он отметил, что на Западе склонны к «мегафонной дипломатии» и «лекциям» в диалогах с Россией и Китаем. Это «осложняется» тем, что наступило время «постправды, когда никто не обращает внимания на то, что на самом деле происходит, и есть много источников, представляющих информацию в искаженном виде». Государства подходят «к очень опасному моменту в международных отношениях». Россия «готова к диалогу» и хочет «прийти к определенному общему пониманию», но «для выполнения такой задачи все должны рассматриваться как равные», сказал он.
Напомним, США утверждают, что Вашингтон стремится «сохранить основанный на международных правилах порядок». Глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах.
США и Дания выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Арктике
США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия России в Арктике, власти двух стран считают необходимым защищать ключевые объекты инфраструктуры в регионе, говорится в опубликованном Госдепартаментом заявлении в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию.
«Соединенные Штаты приветствовали недавнее решение Королевства Дании инвестировать 245 млн долларов в оборону Североатлантического региона и Арктики, что подчеркивает взаимную приверженность сохранению стабильности и безопасности Арктики. Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе», – цитирует документ ТАСС.
Уточняется, что США «представляют Арктический регион свободным от конфликтов, где государства действуют ответственно, а экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, прозрачным образом, с уважением к окружающей среде, интересам и культуре коренных народов».
Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО увеличило число мероприятий по оперативной и боевой подготовке своих Объединенных вооруженных сил (ОВС) у границ России в Арктике.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.
Лавров: Чехия с позором расхлебывает историю со взрывами в Врбетице
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Чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице, расследование по этому делу вряд ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.
«Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы, путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что «надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему еще не закончено следствие, и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом».
Ранее чешские СМИ со ссылкой на следствие по взрывам военных складов во Врбетице сообщили, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший якобы мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту.
Тем временем министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. Между тем, президент страны Милош Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
В России выразили надежду на гибкость США в вопросе «Северного потока – 2»
Возможное обсуждения вопроса «Северного потока – 2» на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике позволяет надеяться, что Вашингтон может проявить гибкость по этой теме, заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Сам факт, что Блинкен хочет обсудить эту тему с Лавровым, вызывает осторожный оптимизм, поскольку раньше позиция американской стороны была в том, что вообще с Россией нечего обсуждать, этот проект надо во что бы то ни стало остановить, а если и вести какие-то разговоры, то их надо вести прежде всего с немцами. Если Блинкен хочет обсуждать эту тему с Лавровым, понимая, что Россия не готова отказаться от этого проекта, то это позволяет надеяться, что у американской стороны есть какие-то заготовки, нацеленные на достижение компромисса», – сказал эксперт, передает РИА «Новости».
Кортунов подчеркнул, что пока оптимизм в отношении этого заявления Госдепа очень осторожный, так как позиция Вашингтона по теме «Северного потока – 2» едва ли изменится, но если такой разговор состоится, то это в любом случае будет хорошо.
«Это прояснит ситуацию, это позволит оценить степень гибкости новой администрации, если таковая присутствует. Поэтому я не думаю, что позиция США будет принципиально меняться, но определенная гибкость не исключена, и если она будет, то ей следует воспользоваться», – выразил уверенность эксперт.
Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить «Северный поток – 2» и достижение более стабильных отношений двух стран.
В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.
Песков напомнил экс-советнику Рейгана о правилах обращения за гражданством России
В Кремле еще не ознакомились с просьбой бывшей сотрудницы Госдепартамента США, экс-советника президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси о предоставлении российского гражданства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, мы не ознакомились с этим обращением, не имели возможности смотреть эту чудесную телепередачу. Но вы знаете, что обращение за гражданством подразумевает выполнение определенных бюрократических процедур – нужно подать заявление и так далее. После того, как эти процедуры будут выполнены, соответственно, вопрос будет рассматриваться», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации.
Масси – американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу «доверяй, но проверяй».
Бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО
Экс-пилот ВМС США Райан Грейвз рассказал, что НЛО, которое его эскадрон наблюдает с 2014 года, может быть китайской или российской технологией.
Во время интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS Грейвз рассказал, что в 2014 году его эскадрон впервые зафиксировал НЛО над восточным побережьем США. В 2015 году у побережья штата Флорида эскадрон бывшего пилота наблюдал еще один из подобных объектов Объект летел против ветра, скорость которого превышала 60 метров в секунду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пилот заявил, что не исключает, что наблюдаемый объект может иметь отношение к технологиям России или КНР. Также он отметил, что допускаются три варианта появления подобных объектов: секретные технологии США, разведывательные летательные аппараты противников и сверхъестественные явления.
«Вероятность того, что это одни из программ наблюдения за угрозами, максимальна... Если это были тактические реактивные самолеты другой страны, это было бы масштабной проблемой. Но поскольку он (объект) выглядит несколько по-другому, мы не желаем по-настоящему посмотреть проблеме в лицо», – заявил пилот.
Ранее сообщалось, что офис генерального инспектора минобороны США намерен изучить, насколько серьезно Пентагон относится к участившимся в последние годы случаям нарушения воздушного пространства страны и бесполетных зон над американскими базами неопознанными летающими объектами (НЛО).