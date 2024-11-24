Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.8 комментариев
Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной
Польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства, дав правительству две недели на удовлетворение своих требований, сообщает радиостанция RMF FM.
Как сообщает РИА «Новости», фермеры и министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский достигли соглашения: фермеры направят свои требования в министерство, а у министра будет две недели на их рассмотрение. Протест, таким образом, будет приостановлен до 10 декабря.
Однако фермеры предупредили, что в случае неудачи в переговорах с правительством, они планируют организовать массовый протест по всей восточной границе страны. Основными требованиями протестующих остаются прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли и отказ от повышения налогов для сельхозпроизводителей.
Фермеры обеспокоены тем, что в странах Меркосур стандартов качества продукции нет, что может привести к поступлению на польский рынок низкокачественных товаров и невозможности конкуренции местных производителей.
Ранее в Львовском отделении таможни сообщили, что польские фермеры устроили акцию протеста на КПП «Медыка – Шегини» и заблокировали движение.
До этого польские фермеры в начале октября организовали протесты у границы с Украиной, требуя ограничить ввоз дешевой продукции.