Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», фермеры и министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский достигли соглашения: фермеры направят свои требования в министерство, а у министра будет две недели на их рассмотрение. Протест, таким образом, будет приостановлен до 10 декабря.

Однако фермеры предупредили, что в случае неудачи в переговорах с правительством, они планируют организовать массовый протест по всей восточной границе страны. Основными требованиями протестующих остаются прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли и отказ от повышения налогов для сельхозпроизводителей.

Фермеры обеспокоены тем, что в странах Меркосур стандартов качества продукции нет, что может привести к поступлению на польский рынок низкокачественных товаров и невозможности конкуренции местных производителей.

Ранее в Львовском отделении таможни сообщили, что польские фермеры устроили акцию протеста на КПП «Медыка – Шегини» и заблокировали движение.

До этого польские фермеры в начале октября организовали протесты у границы с Украиной, требуя ограничить ввоз дешевой продукции.