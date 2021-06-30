Споривший из-за дела Врбетице генпрокурор Чехии ушел в отставку

Генпрокурор Чехии Павел Земан, споривший с руководством страны по делу о взрывах во Врбетице, покинул свой пост.

О решении уйти в отставку Земан объявил еще полтора месяца назад, сославшись на разногласия с главой минюста Марией Бенешовой, в том числе в позициях по делу о взрывах во Врбетице.

Высказывания Земана в разгар кризиса вокруг Врбетице содержали чисто правовую аргументацию и порой диссонировали с речами высокопоставленных чешских политиков, в частности, премьера Андрея Бабиша. Например, генпрокурор говорил, что с правовой точки зрения дело нельзя рассматривать как уголовное преступление – теракт –, поскольку инцидент не нанес ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии. Кроме того, Земан не исключил остановки расследования, если выяснится, что найти или допросить обвиняемых не

Павел Земан покидает свой пост, еще не зная имени преемника. Одним из возможных кандидатов в СМИ называют бывшего военного прокурора Игоря Стржижа. В то же время не исключено, что новый генпрокурор будет назначен уже новым кабмином, созданным по результатам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.

На днях чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице. Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством.