Премьер Чехии объявил об отставке генпрокурора Земана

Генпрокурор Чехии Павел Земан с 30 июня намерен уйти в отставку, сообщил в пятницу вице-премьер Карел Гавличек.

«Глава минюста Мария Бенешова объявила на заседании правительства о том, что генпрокурор Павел Земан изъявил желание уйти в отставку с 30 июня. Кабмин принял информацию главы минюста к сведению, без ее обсуждения», – передает слова вице-премьера РИА «Новости».

Земан занимал пост генпрокурора с 2011 года. По информации СМИ, Бенешова настаивает на отставке генпрокурора в связи с его заявлениями по «делу о взрывах Врбетице».

Напомним, Земан считает, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвиняет спецслужбы России, не являются терактом. По словам генпрокурора, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение.

Земан заявил, что это «дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ».

Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.

Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака.

Вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.