Зачем Чехия требует от Москвы невозможного

Скандал вокруг обвинений России во взрыве на чешском складе оружия, казалось, начал затихать - и тут Прага снова пошла на его обострение. Чешские власти решили пойти по прибалтийскому пути и потребовать от России выплаты компенсаций за несуществующее преступление. В этом бессмысленном требовании есть все же своеобразная логика.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что РФ обязана возместить ее стране убытки от взрывов складов во Врбетице в 2014 году и выплатить в чешский бюджет около 1 миллиарда крон (примерно 47 миллионов долларов). Возможно, требования возрастут - если, например, местные власти потребуют деньги от России за моральный ущерб, а также за понесенные ими расходы в связи с очисткой территории от последствий взрывов. И 11 муниципалитетов уже потребовали от Москвы 4,5 миллионов долларов (правда, так и не понятно, включена ли вся эта сумма в пресловутые 47 миллионов или это желание получить что-то сверху, ведь методика чешских подсчетов не опубликована).

Чехи уверяют, что они в своем праве. «Если какое-либо государство совершает международное нарушение и тем самым причиняет ущерб другому государству, потерпевшее государство может потребовать его устранения. Это может быть либо восстановление до первоначального состояния, финансовая компенсация или сочетание этих форм», - сказал представитель чешского МИД Якуб Аугуста. Так что Прага предлагает Москве решить этот вопрос во внесудебном порядке, поскольку альтернатива в лице международного судебного процесса затянется надолго. В самой Чехии эксперты и журналисты сейчас обсуждают, как и в каком порядке нужно взыскивать с России эти деньги.

Обсуждения, мягко говоря, ни о чем. Никаких компенсаций чехи не получат – более того, Москва не собирается даже вести какие-то дискуссии на эту тему, ведь даже диалог на эту тему покажет ее предметность. А предметностью тут и не пахнет. «Россия этого не совершала, вина России не доказана, ничем не подтверждена. Это просто смешно требовать за это компенсации», - заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

Заставить Москву платить Прага не может – нечем и негде. Чешским судам Россия как государство неподсудно. Да, чехи могут подать иск против России в Международный суд ООН в Гааге, но рассматривать его там будут лишь в том случае, если Москва (не согласившаяся с обязательной юрисдикцией суда) признает сам факт наличия спора. А она его, понятно, не признает. Ни в Гааге, ни в любом другом международном суде, ни тем более в рамках внесудебного решения.

Да, случаи признания вины и выплаты компенсации (в том числе Советским Союзом – например, за падение советского спутника над Канадой в 1978 году) были, однако там присутствовали железобетонные доказательства вины СССР. Тут же чехи даже не озаботились опубликовать хоть какие-то свидетельства – вся их доказательная база строится на том, что в ста километрах от складов видели двух россиян, засветившихся потом в Солсбери. В 2014 году Чехию посетило немногим более 400 тысяч российских туристов – и по той же логике на них можно повесить все преступления и трагические инциденты, произошедшие за это время на чешской территории.

Тогда зачем чехи все это затеяли? Лишь для того, чтобы, как отмечает депутат чешского парламента Ондржей Бенешик, сохранить свою репутацию и честь?

О них нужно было думать в тот самый момент, когда чешские власти озвучивали фальшивку «Петров и Боширов взрывали склады во Врбетице». Сейчас же чешские власти, по идее, должны думать не о сохранении политической чести, а о минимизации экономического ущерба. В 2019 (последнем докоронавирусном) году страна приняла 560 тысяч российских туристов, в 2020 году Чехия экспортировала в Россию товаров на 3,3 миллиарда долларов, а импортировала примерно на 4,5 миллиарда. Все это туристическо-торговое партнерство сейчас нужно Чехии для вывода экономики из коронавирусного пике – и все оно оказалось под угрозой из-за того, что Прага подбрасывает поленья в костер конфликта. Причем поленья, от которых она не получит никакого тепла (см. невозможность принудить Россию выплатить компенсацию). Тогда зачем это делается?

Ответ на этот вопрос будет очень простым – если признать тот факт, что чешские власти (как и ряд других восточноевропейских элит) действуют не в национальных, а в американо-британских интересах. А в рамках этих интересов важно не получение Чехией компенсации за взрывы само по себе, а регулярные требования этих компенсаций и подпитываемый этими требованиями медийный шум. Постоянный шум, заглушающий голос разума, рациональности и национальных интересов европейских стран. Постоянный повод для раздражения в отношениях между Москвой и Прагой.

Высланные дипломаты вернутся, шумиха уляжется, и постепенно отношения двух стран получат шанс вернуться в нормальное русло. Если, конечно, этому постоянно не будет мешать какая-либо заноза - например, регулярные требования компенсаций. Как это делает та же Прибалтика.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон при поддержке Лондона взял курс на системную осаду России, и частью этого курса является изоляция Москвы. «Причем не только политическая, а постепенная планомерная изоляция во всех смыслах - в технологическом, финансовом, гуманитарном», - говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Максимальная дискредитация ее репутации – в том числе и в тех странах Восточной Европы, которые либо не до конца поражены русофобией, либо собирались получать лекарство от нее в виде спасительной вакцины Спутник-V.

«США и британцы в каждой стране ищут свои моменты - в Словакии история с вакциной, в Чехии были памятники, но не хватило, теперь вот взрыв и высылка дипломатов», - продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский. Последним звеном стала Болгария, где Россию обвинили в организации четырех взрывов на оружейных заводах в период с 2011 по 2020 год. «Целью граждан России было прекратить поставки спецпродукции в Грузию и Украину», - заявила представительница болгарской прокуратуры Сийка Милева.

В рамках стратегии по изоляции недостаточно лишь поджечь конфликт – нужно постоянно поддерживать информационное пламя, а также увеличивать его масштаб. Как вглубь (не исключено, что российское посольство попросят выселиться из здания в Праге, которое оно занимает, ведь это здание принадлежало еврейскому банкиру, который в 1938 году бежал из Праги от нацистов) так и вширь, на международный уровень. Именно поэтому чехи выставили требование компенсации и будут стучаться с ним в международные инстанции, а также пытаются перевести конфликт на общеевропейский уровень.

Например, на евросоюзовский. «Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подверглось нападению, это фактически нападение на всех. Поэтому я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке хотя бы одного дипломата», - сказал чешский премьер-министр Андрей Бабиш. В Праге (а точнее в Лондоне и в Вашингтоне) прекрасно понимают, что подобный общеевросоюзовский демарш не останется без ответа со стороны Москвы.

Причем Россия может выслать не одинаковое количество дипломатов (как она это сделала в ходе подобного демарша во время Скрипалиады), а большее количество – как она это сделала недавно в отношении тех же чехов или поляков. Вышлет – и тем самым даст повод западным партнерам снова поднять градус конфликта. А ведь это как раз то, чего и ждет Запад - чем сильнее конфликт, тем выше шансы на изоляюцию России.

Проблема в том, что в какой-то момент градус может стать слишком высоким. Перевод чешской фальшивки на международный уровень чреват серьезными последствиями – и не только для экономики страны-фейкомета. Так, 6 мая болгары доложились о «совершенных русскими терактах» (то есть, по сути, о нападении России на болгарскую территорию) на заседании НАТО в Брюсселе. «Наши союзники по НАТО выразили солидарность с Болгарией по поводу дестабилизирующих действий России и подтвердили свою решительную поддержку нашей страны», - заявил премьер Бойко Борисов. Источники в Альянсе вроде как подтвердили, что к болгарской версии событий не было вопросов.

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На первый взгляд кажется, что в этом ничего странного нет. Все прекрасно понимают, что никакого нападения не было. Все прекрасно понимают, что из-за этого петровбоширинга начинать ядерную войну будет, мягко говоря, глупо. Однако военные не мыслят категориями рациональности – для них главным является вероятность нападения. И тут на ум сразу же приходит недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что для Альянса casus belli (то есть действием, которое воспринимается как начало войны) может стать любое событие – даже то, которое Москвой не будет восприниматься как таковое.

«Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы задействуем статью 5 (предусматривающую коллективное реагирование и оборону от угрозы – прим. ред.). Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств», - заявил он. А значит, не исключено, что нынешнее обращение Болгарии и будущее обращение Чехии в НАТО резко повысит уровень военной напряженности в Европе.

Понятно, что это нужно Вашингтону и Лондону. Американцы заинтересованы в сохранении даже не напряженности, а конфликтности в российско-европейских отношениях. Конфликтности, которая делает Европу восприимчивой к пропаганде о «российской агрессии», а значит и зависимой от американского военно-политического зонтика.

Другой вопрос - зачем это все Праге, которая из-за этой напряженности теряет деньги, репутацию (все же все понимают), а также нескончаемый поток российских туристов? Зачем этот курс на затяжной конфликт нужен Болгарии – одной из беднейших стран ЕС, которая в тучные годы тоже принимали у себя до полумиллиона российских туристов и кормилась с них? Чести ради?