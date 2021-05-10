Зачем Чехия требует от Москвы невозможного

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Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19

10 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:01  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Стыд Кожухова перед Грузией вредит России

Отношение Михаила Кожухова к Грузии вызвало неприятное удивление в России Анна Исакова/ТАСС
Журналист и телеведущий Михаил Кожухов признался в «стыде» за Россию, которая, по его словам, относится к Грузии «как дворовая шпана». Многочисленные комментаторы напомнили Кожухову о том, что именно Грузия добилась фактически полного разрыва связей между странами. Почему откровения Кожухова вызвали столь бурную реакцию общественности и как в России видят будущие отношения с Грузией? Подробности...
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Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

Полк советских мотоциклистов успешно работал по немецким тылам и спас целую стрелковую дивизию от гибели Общественное достояние
О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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День Победы на Украине получил новое значение

Киевляне защитили бабушек с портретом маршала Жукова от полиции и националистов Телеграм-канал «Страна.ua»
В некоторых бывших советских республиках власти всячески мешают гражданам отмечать День Победы. Это особенно заметно на Украине и в Прибалтике. В Киеве националисты устраивают провокации даже в отношении ветеранов. Однако, как считают эксперты, массовость мероприятий указывает на то, что 9 Мая остается объединяющим праздником для всего постсоветского пространства. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Никто и никогда больше не снимет «Судьбу человека»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они, и даже мы – уже невозможно физически. Подробности...
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Мы – дети детей войны

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши деды и бабушки, ветераны войны, наши отцы и матери, дети войны – герои. Не потому, что они наши. А потому что вовсе не всё равно, кто строил Аушвиц и был в нем надзирателем, а кто освобождал Аушвиц и всю Европу. Подробности...
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Когда 9 Мая победит в «войнах памяти»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Список врагов России

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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19
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    Зачем Чехия требует от Москвы невозможного

    Посольство Чехии в России тоже принимает участие в разжигании конфликта двух стран    10 мая 2021, 17:01
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Скандал вокруг обвинений России во взрыве на чешском складе оружия, казалось, начал затихать - и тут Прага снова пошла на его обострение. Чешские власти решили пойти по прибалтийскому пути и потребовать от России выплаты компенсаций за несуществующее преступление. В этом бессмысленном требовании есть все же своеобразная логика.

    Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что РФ обязана возместить ее стране убытки от взрывов складов во Врбетице в 2014 году и выплатить в чешский бюджет около 1 миллиарда крон (примерно 47 миллионов долларов). Возможно, требования возрастут - если, например, местные власти потребуют деньги от России за моральный ущерб, а также за понесенные ими расходы в связи с очисткой территории от последствий взрывов. И 11 муниципалитетов уже потребовали от Москвы 4,5 миллионов долларов (правда, так и не понятно, включена ли вся эта сумма в пресловутые 47 миллионов или это желание получить что-то сверху, ведь методика чешских подсчетов не опубликована).

    Чехи уверяют, что они в своем праве. «Если какое-либо государство совершает международное нарушение и тем самым причиняет ущерб другому государству, потерпевшее государство может потребовать его устранения. Это может быть либо восстановление до первоначального состояния, финансовая компенсация или сочетание этих форм», - сказал представитель чешского МИД Якуб Аугуста. Так что Прага предлагает Москве решить этот вопрос во внесудебном порядке, поскольку альтернатива в лице международного судебного процесса затянется надолго. В самой Чехии эксперты и журналисты сейчас обсуждают, как и в каком порядке нужно взыскивать с России эти деньги.

    Обсуждения, мягко говоря, ни о чем. Никаких компенсаций чехи не получат – более того, Москва не собирается даже вести какие-то дискуссии на эту тему, ведь даже диалог на эту тему покажет ее предметность. А предметностью тут и не пахнет. «Россия этого не совершала, вина России не доказана, ничем не подтверждена. Это просто смешно требовать за это компенсации», - заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

    Заставить Москву платить Прага не может – нечем и негде. Чешским судам Россия как государство неподсудно. Да, чехи могут подать иск против России в Международный суд ООН в Гааге, но рассматривать его там будут лишь в том случае, если Москва (не согласившаяся с обязательной юрисдикцией суда) признает сам факт наличия спора. А она его, понятно, не признает. Ни в Гааге, ни в любом другом международном суде, ни тем более в рамках внесудебного решения.

    Да, случаи признания вины и выплаты компенсации (в том числе Советским Союзом – например, за падение советского спутника над Канадой в 1978 году) были, однако там присутствовали железобетонные доказательства вины СССР. Тут же чехи даже не озаботились опубликовать хоть какие-то свидетельства – вся их доказательная база строится на том, что в ста километрах от складов видели двух россиян, засветившихся потом в Солсбери. В 2014 году Чехию посетило немногим более 400 тысяч российских туристов – и по той же логике на них можно повесить все преступления и трагические инциденты, произошедшие за это время на чешской территории.

    Тогда зачем чехи все это затеяли? Лишь для того, чтобы, как отмечает депутат чешского парламента Ондржей Бенешик, сохранить свою репутацию и честь?

    О них нужно было думать в тот самый момент, когда чешские власти озвучивали фальшивку «Петров и Боширов взрывали склады во Врбетице». Сейчас же чешские власти, по идее, должны думать не о сохранении политической чести, а о минимизации экономического ущерба. В 2019 (последнем докоронавирусном) году страна приняла 560 тысяч российских туристов, в 2020 году Чехия экспортировала в Россию товаров на 3,3 миллиарда долларов, а импортировала примерно на 4,5 миллиарда. Все это туристическо-торговое партнерство сейчас нужно Чехии для вывода экономики из коронавирусного пике – и все оно оказалось под угрозой из-за того, что Прага подбрасывает поленья в костер конфликта. Причем поленья, от которых она не получит никакого тепла (см. невозможность принудить Россию выплатить компенсацию). Тогда зачем это делается?

    Ответ на этот вопрос будет очень простым – если признать тот факт, что чешские власти (как и ряд других восточноевропейских элит) действуют не в национальных, а в американо-британских интересах. А в рамках этих интересов важно не получение Чехией компенсации за взрывы само по себе, а регулярные требования этих компенсаций и подпитываемый этими требованиями медийный шум. Постоянный шум, заглушающий голос разума, рациональности и национальных интересов европейских стран. Постоянный повод для раздражения в отношениях между Москвой и Прагой.

    Высланные дипломаты вернутся, шумиха уляжется, и постепенно отношения двух стран получат шанс вернуться в нормальное русло. Если, конечно, этому постоянно не будет мешать какая-либо заноза - например, регулярные требования компенсаций. Как это делает та же Прибалтика.

    Ни для кого не секрет, что Вашингтон при поддержке Лондона взял курс на системную осаду России, и частью этого курса является изоляция Москвы. «Причем не только политическая, а постепенная планомерная изоляция во всех смыслах - в технологическом, финансовом, гуманитарном», - говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Максимальная дискредитация ее репутации – в том числе и в тех странах Восточной Европы, которые либо не до конца поражены русофобией, либо собирались получать лекарство от нее в виде спасительной вакцины Спутник-V.

    «США и британцы в каждой стране ищут свои моменты - в Словакии история с вакциной, в Чехии были памятники, но не хватило, теперь вот взрыв и высылка дипломатов», - продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский. Последним звеном стала Болгария, где Россию обвинили в организации четырех взрывов на оружейных заводах в период с 2011 по 2020 год. «Целью граждан России было прекратить поставки спецпродукции в Грузию и Украину», - заявила представительница болгарской прокуратуры Сийка Милева.

    В рамках стратегии по изоляции недостаточно лишь поджечь конфликт – нужно постоянно поддерживать информационное пламя, а также увеличивать его масштаб. Как вглубь (не исключено, что российское посольство попросят выселиться из здания в Праге, которое оно занимает, ведь это здание принадлежало еврейскому банкиру, который в 1938 году бежал из Праги от нацистов) так и вширь, на международный уровень. Именно поэтому чехи выставили требование компенсации и будут стучаться с ним в международные инстанции, а также пытаются перевести конфликт на общеевропейский уровень.

    Например, на евросоюзовский. «Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подверглось нападению, это фактически нападение на всех. Поэтому я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке хотя бы одного дипломата», - сказал чешский премьер-министр Андрей Бабиш. В Праге (а точнее в Лондоне и в Вашингтоне) прекрасно понимают, что подобный общеевросоюзовский демарш не останется без ответа со стороны Москвы.

    Причем Россия может выслать не одинаковое количество дипломатов (как она это сделала в ходе подобного демарша во время Скрипалиады), а большее количество – как она это сделала недавно в отношении тех же чехов или поляков. Вышлет – и тем самым даст повод западным партнерам снова поднять градус конфликта. А ведь это как раз то, чего и ждет Запад - чем сильнее конфликт, тем выше шансы на изоляюцию России.

    Проблема в том, что в какой-то момент градус может стать слишком высоким. Перевод чешской фальшивки на международный уровень чреват серьезными последствиями – и не только для экономики страны-фейкомета. Так, 6 мая болгары доложились о «совершенных русскими терактах» (то есть, по сути, о нападении России на болгарскую территорию) на заседании НАТО в Брюсселе. «Наши союзники по НАТО выразили солидарность с Болгарией по поводу дестабилизирующих действий России и подтвердили свою решительную поддержку нашей страны», - заявил премьер Бойко Борисов. Источники в Альянсе вроде как подтвердили, что к болгарской версии событий не было вопросов.

    На первый взгляд кажется, что в этом ничего странного нет. Все прекрасно понимают, что никакого нападения не было. Все прекрасно понимают, что из-за этого петровбоширинга начинать ядерную войну будет, мягко говоря, глупо. Однако военные не мыслят категориями рациональности – для них главным является вероятность нападения. И тут на ум сразу же приходит недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что для Альянса casus belli (то есть действием, которое воспринимается как начало войны) может стать любое событие – даже то, которое Москвой не будет восприниматься как таковое.

    «Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы задействуем статью 5 (предусматривающую коллективное реагирование и оборону от угрозы – прим. ред.). Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств», - заявил он. А значит, не исключено, что нынешнее обращение Болгарии и будущее обращение Чехии в НАТО резко повысит уровень военной напряженности в Европе.

    Понятно, что это нужно Вашингтону и Лондону. Американцы заинтересованы в сохранении даже не напряженности, а конфликтности в российско-европейских отношениях. Конфликтности, которая делает Европу восприимчивой к пропаганде о «российской агрессии», а значит и зависимой от американского военно-политического зонтика.

    Другой вопрос - зачем это все Праге, которая из-за этой напряженности теряет деньги, репутацию (все же все понимают), а также нескончаемый поток российских туристов? Зачем этот курс на затяжной конфликт нужен Болгарии – одной из беднейших стран ЕС, которая в тучные годы тоже принимали у себя до полумиллиона российских туристов и кормилась с них? Чести ради? 


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