В Кремле пообещали ответить на провокации Чехии и Болгарии

Москва не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия реагирует и будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения (в адрес) России оставаться не будут», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков также связал отказ чешского фармрегулятора изучать документы по российский вакцине от коронавируса «Спутник V» с дипломатическим скандалом.

Ранее он заявил, что Москва не станет терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», и четко это демонстрирует.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Позже представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.