Лавров призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием

|
28 апреля, среда | Последнее обновление — 15:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгарский политолог оценил заявления Софии о причастности россиян к взрывам на оружейных заводах
Разделы
Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда.
Подробности...
Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит.
Подробности...
Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками.
Подробности...
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...
В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
Лавров призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Брюссель должен разобраться в вопросе отношения частных предпринимателей к сладам боеприпасов в Чехии и Болгарии и ответить, насколько ЕС контролирует выполнение его членами обязательств в сфере торговли оружием, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии – ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели. И Евросоюз должен все-таки ответить на вопрос, который мы задали и который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием», – заявил Лавров, комментируя скандалы вокруг взрывов на складах в Болгарии и Чехии, передает РИА «Новости».
По его словам, «Евросоюзу не помешает объяснить международному сообществу, как все это сочетается с теми самими международными конвенциями и договорами, которые члены Евросоюза дружно подписали».
Ранее Лавров, комментируя заявления Болгарии о якобы причастности россиян ко взрывам на оружейных складах, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
Кроме того, издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.
Премьер Чехии заявил о существовании единственной версии взрыва во Врбетице
|
|
Следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году – «атаку российских агентов», заявил глава кабмина Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом страны Милошем Земаном.
Бабиш заверил, что «существует только одна версия» и работа ведется «только с одной версией». Он признал, что у Земана есть «свой взгляд на это», но сам Бабиш «присоединился к тому, что сказал» первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. При этом Бабиш заявил, что Земан «поддержал действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб».
Премьер сказал, что прежде действительно рассматривалась другая версия, о которой Земан узнал из документов спецслужб. Бабиш сообщил, что обсудил с ним инцидент во Врбетице в свете предстоящего заседания Европейского совета. Он заявил Земану о поддержке странами Вишеградской группы и со стороны НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Бабиш, обвиняя Москву в причастности к событиям во Врбетице, утверждал, что президент его полностью поддерживает и что Земан одобрил высылку российских дипломатов из страны. Однако Земан заявил, что премьера поддержал только потому, что «не любит офицеров разведки, они приносят больше вреда, нежели пользы». При этом в качестве примера привел ЦРУ. История со взрывом, считает Земан, тоже может быть «игрой спецслужб», бессмысленной жертвой которой могут стать российско-чешские отношения. Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки.
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами. Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия поддержала решение Праги о высылке российских дипломатов
|
|
ФРГ поддерживает решение Чехии о высылке из страны российских дипломатов, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«Что касается ситуации в отношениях между Чешской Республикой и Россией, то я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки», – передает его слова РИА «Новости».
Маас добавил, что посол Германии в России уже занимается организацией помощи посольства для поддержания работоспособности чешской дипмиссии в Москве.
Напомним, Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте. Также главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.
В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана».
«Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определенности от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
Чешские сенаторы решили обвинить Земана в госизмене в связи с делом о Врбетице
|
|
Сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине, сообщил председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.
«Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной (Земаном) изменой Родине мы будем заниматься. Но прежде всего необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву)», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Выстрчила, Земан в своем заявлении привел информацию из «живого» (расследуемого) дела, чем мог осложнить его расследование и поставить под угрозу безопасность страны.
«Президент в своем выступлении говорил о таких делах, я об этом знаю, которые на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер», – сказал глава Сената.
Выстрчил добавил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной Сенату петицией за подачу конституционной жалобы на главу государства по обвинению его в измене Родине.
«По нашему мнению, президент Земан опять повел себя как защитник и агент РФ, но никак не глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии. В своем выступлении поставил под сомнение доказательства и надежность выводов наших спецслужб», – говорится в петиции. В первый же день ее подписали около тысячи человек.
Сенатор и адвокат Вацлав Ласка пояснил, что конституционная жалоба в связи с изменой Родине должна содержать тщательно сформулированные аргументы. «Недостаточно просто написать в ней, что кто-то наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности», – сказал он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».
Лавров заявил о возможном нарушении Прагой ряда международных договоров
|
|
Евросоюзу следует разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, есть подозрения, что Прага нарушила ряд международных договоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вот эти все путаные комментарии и заявления эмоциональные, не очень вменяемые, я бы так сказал. Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, все это произошло на его территории, насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском союзе», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции. «В том числе Оттавская конвенция, … запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза. Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов», – добавил министр.
Ранее немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Западные СМИ: Пытавшиеся отравить болгарина Гебрева офицеры ГРУ возили яд дипломатическим багажом
|
|
Издания Bellingcat и The Insider сообщают, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы пытались дважды убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
В расследовании Bellingcat и The Insider, подготовленного при участии немецкого издания Der Spiegel и чешского Respekt, говорится, что группа сотрудников ГРУ якобы летала в Софию и останавливалась в гостинице, окна которой выходили на окна компании Гебрева EMCO. Анализ поездок российских офицеров, заявляют журналисты, свидетельствует о возможном провозе токсина с помощью дипломатического багажа.
Весной 2015 года было совершено два покушения на Гебрева, оба безуспешные. Какое именно отравляющее вещество было использовано против Гебрева, неизвестно. «Возможно, это был именно «Новичок», но для того чтобы установить это, необходимы дополнительные лабораторные анализы. А провести их сложно, так как образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Insider.
Между тем, по информации Bellingcat и все того же The Insider, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига якобы совершили взрыв на складе в чешском Врбетице, поскольку полагали, что хранящиеся на нем боеприпасы предназначаются для экспорта на Украину. По их данным, сотрудники ГРУ не знали, что чешский склад не участвовал в украинских поставках компании Гебрева EMCO, оружие которой хранилось в том числе во Врбетице.
Несмотря на то, что Гебрев отрицает масштабные поставки боеприпасов Украине, журналистам удалось выяснить, что его компания экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. EMCO поставила Украине в этот период три корабля с боеприпасами, пишет The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным закупкам.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Немецкий эксперт объяснил отказ Берлина поддержать Чехию в ссоре с Россией
|
|
«Похоже, правительство Германии прозрело и осознало, что попытки давления на Россию и солидаризация с Чехией в нынешнем конфликте – это путь в никуда», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о нежелании Германии присоединяться к «конфронтационной шумихе» вокруг России.
«Немецкое руководство должно было рано или поздно понять, что некоторые восточноевропейские страны пытаются затянуть Германию и другие страны Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией. Сейчас, похоже, правительство ФРГ начало прозревать», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, до сих пор Париж и Берлин «махали руками и говорили, что Чехия и другие восточноевропейские страны – это жертвы коммунизма, которые только учатся демократии и когда-нибудь смогут вести более дипломатичную политику, не пытаясь рассориться с Россией».
«Сейчас, к счастью, Маас и другие члены правительства, включая Ангелу Меркель, начали понимать: мелкие страны-новобранцы не хотят иметь никакой позитивной динамики развития отношений с Россией. Напротив, они выталкивают ее из Европы, всячески стараясь побольнее укусить и раздразнить, чтобы Москва, поддавшись на провокации, совершила нечто такое, что привело бы Европу и Россию к большому конфликту», – убежден немецкий политолог.
Собеседник указал на то, что даже в Вашингтоне, судя по всему, отсутствует заинтересованность в разжигании новой войны в Европе. «Мне кажется, что американцы не дают указаний этим странам, во всяком случае точно не Джо Байден, который лично приглашает Владимира Путина на двусторонний саммит и выражает готовность вести диалог с Россией», – считает Рар.
По утверждению немецкого политолога, «чехи, поляки и прибалты, образно говоря, сорвались с цепи и требуют, чтобы Меркель включилась в игру по ухудшению отношений с Россией». «Эти страны ставят себя в позицию жертвы и требуют защиты. На мой взгляд, это какая-то бредовая политика. Благо немецкое правительство медленно, но верно прозревает и начинает их останавливать от дальнейшей эскалации. Только я боюсь, что уже поздно, поскольку лидеры Чехии, Польши и Прибалтийских государств сейчас активно делают ставку на госпожу Анналену Бербок, претендующую на позицию канцлера от партии «Союз 90/Зеленые». Она известна своей жесткой и бескомпромиссной позицией в отношении России, которая граничит с безумием», – отметил Рар.
Впрочем, собеседник пояснил, что нежелание Германии солидаризироваться с Чехией не означает полной поддержки России. «Россия сама себя защищает, ей не нужны дополнительные защитники. Более того, иногда Россия делает вещи, которые не одобряет и Германия. Понятно, что Москва преследует свои интересы на международной арене», – пояснил эксперт.
«Но при этом Германия защищает Европу от ввязывания в холодную, а может быть, и не только холодную войну с Россией, которая стала бы самоубийством для Евросоюза. Во-первых, потому что у нас нет сопоставимых военных возможностей. Во-вторых, полагаться на американцев здесь тоже нельзя, поскольку Вашингтон преследует свои цели. Но все же важно, чтобы правительство ФРГ окончательно осознало, что попытки подавить Россию морально, сделать ее изгоем на мировой арене – это путь в никуда», – заключил политолог.
Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней. «Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.
Маас также назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.
Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр.
Ранее в воскресенье премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «покончить с темой Украины» и сблизиться с Россией. В начале апреля президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС
|
|
Инцидент в Анкаре, когда главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля, испортил отношения между двумя лидерами ЕС, которым еще предстоит работать вместе до конца ноября 2024 года.
«Спустя почти три недели после инцидента в Анкаре Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в понедельник, 26 апреля, пришли объясниться перед Европейским парламентом. Депутаты Европарламента с волнением ожидали встречу с ними, поскольку отношения между двумя лидерами ЕС ухудшились после их поездки в Турцию и трансляции видео, где Урсула фон дер Ляйен стоит перед председателем Европейского совета и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уже удобно устроившимися в своих креслах, а потом во время переговоров садится на диван», пишет Le Figaro, перевод статьи которой приводит ИноПресса.
Как отмечает издание, во время дебатов, посвященных отношениям между ЕС и Турцией, и на последнем заседании Европейского совета дер Ляйен уделила первостепенное внимание этому делу, «обиду от которого ей, видимо, до сих пор нелегко снести».
«Я председатель Европейской комиссии, и когда я отправлялась в Турцию, я ожидала, что со мной будут обращаться в таком качестве. Как с председателем Комиссии. Но это было не так. Я не нахожу оправдания такому обращению в европейских договорах. Поэтому я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина», – предположила она, добавив, что «чувствовала себя оскорбленной и одинокой как женщина и как европейка».
Шарль Мишель выразил свои сожаления по этому поводу. «Мы уверены, Урсула фон дер Ляйен и я, что эта ситуация больше не повторится», – пообещал он. Подвергнувшись нападкам со стороны нескольких депутатов Европарламента, председатель Европейского совета ради умиротворения постарался дать обещания женщинам. Так, он пообещал оказать давление на государства-члены, чтобы они приняли директиву о присутствии женщин в советах директоров и уменьшили неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он также упомянул о созыве саммита, посвященного гендерному равенству, с созданием в рамках Европейского совета органа, посвященного этим вопросам.
Издание отмечает, что инцидент в Анкаре испортил отношения между двумя лидерами ЕС. «В последние дни множились прямые и косвенные послания столиц, в частности Парижа и Берлина, направленные на то, чтобы убедить фон дер Ляйен и Мишеля положить конец их разногласиям. … (Однако) похоже, что пока такие запросы еще не полностью реализованы». «На саммите по климату с Байденом они потратили уйму времени, выясняя, кто и что скажет», – заявил один из европейских дипломатов.
«Софагейт» неизбежно оставит след в отношениях между двумя лидерами ЕС, которым, тем не менее, придется работать вместе еще несколько лет. До конца ноября 2024 года», отмечает издание.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Позже Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
Земана осудили за сомнения в причастности России к взрывам во Врбетице
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что президент республики Милош Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов во Врбетице в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами.
«Половина этой речи была бы в порядке, а вторая версия [о неосторожном обращении] была, по-моему, ненужной. Не знаю, почему это президент сделал. Чехии это не помогло», – приводит ТАСС слова первого вице-премьера республики.
Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб. Тем не менее, по словам политика, важно, что Земан в телеобращении подтвердил, что согласен с действиями Чехии по отношению к России.
«Мы не принимали решение [по отношению к России] под влиянием каких-то эмоций. Мы бы в жизни этого не сделали, если бы не были уверены, что это дело (инцидент во Врбетице) произошло именно так и Чехия на это должна отреагировать», – сказал Гамачек телеканалу «Нова».
«В этой речи [Земана] каждый нашел то, что искал, включая, к сожалению, Россия. По правде сказать, наибольшую радость от этого получили в Москве», – утверждал также Гамачек. По его словам, президент раскрыл общественности секретную информацию из отчета Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии.
Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
По этому поводу российский сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была пропагандистская атака и она состоялась.
В свою очередь глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что заявление Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице якобы могут поставить под угрозу расследование инцидента.
В прошлую субботу немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС собрались пускать после вакцинации одобренной EMA прививкой
|
|
Все страны Евросоюза будут принимать туристов после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен в интервью The New York Times.
Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.
В прошлую пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров назвал шизофренией ситуацию вокруг расследования взрывов в Чехии
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего.
«Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно», – сказал Лавров РИА «Новости».
Он напомнил, что «когда президент Земан говорит, надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов». «Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну», – сказал Лавров.
«Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды», – заключил министр.
Кроме того, Лавров заявил, что Прага пытается отойти от увязки высылки дипломатов России со взрывами во Врбетице. «Кстати, дипломатов выслали не из-за этого, как они говорят. Чехи сказали, причем в один день было сделано два объявления, и создалось впечатление, что они это увязали. И сейчас они очень старательно отруливают от этой увязки», – сказал Лавров.
Он напомнил, что власти Чехии обвинили во взрывах на складах «вот этих вездесущих людей» Александра Петрова и Руслана Боширова. «И у всех, у большинства, сложилось впечатление, что это (высылка) наказание за взрывы 2014 года. Потом они стали разъяснять, что нет-нет, взрывы сделали Петров и Боширов, мы их будем искать, ордер на арест выпишем, Интерпол и прочее. А вот эти 18… Мы просто, мы – чехи – определили, что это не дипломаты, а разведчики. И мы просто выгоняем их, потому что они оказались представителями такой профессии. Естественно, никаких доказательств, никаких подтверждений противоправной деятельности, хоть одного из этих 18 дипломатов нам предоставлено не было», – добавил министр.
Он также обратился к теме высылки российского дипломата из Румынии, указав, что Бухарест никак не объяснил причины такого решения. «Сейчас же продолжаются такие точечные выпады в наш адрес. И Прибалтика, и Польша, сейчас вот Румыния. Румыны, правда, сказали, я даже удивился, что это никак не связано с позицией Евросоюза. Это вот мы, румыны, мы вот хотим вот этого человека отправить домой. Почему – не сказали», – сказал Лавров.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Глава сената Чехии увидел угрозу в заявлении Земана о взрывах во Врбетице
Заявления президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице могут поставить под угрозу расследование инцидента, заявил глава чешского сената Милош Выстрчил.
«Я убежден, что в своем сегодняшнем выступлении президент Земан передал информацию из «живого» (действующего) дела, и тем самым мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и коренным образом осложнить успешное расследование этого случая», – цитирует Выстрчила РИА «Новости».
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Болгарский политолог оценил заявления Софии о причастности россиян к взрывам на оружейных заводах
|
|
«Полагаю, что претензии Болгарии к России – это фейк, за которым стоит большая политическая игра, управляемая из Вашингтона», – сказал газете ВЗГЛЯД болгарский политолог Пламен Милетков, комментируя заявление прокуратуры Болгарии о якобы причастности России к взрывам боеприпасов в республике с 2011 по 2020 годы.
«Я думаю, что все это фейк. Какие российские интересы могли стоять за этими взрывами? Никаких не могло быть. Никто в это не верит. Были взрывы, да, но сейчас прокуратура действует не как орган правосудия, а исходит из политических целей», – отметил глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков.
Он также добавил, что такие обвинения могут быть следствием напряженной внутриполитической обстановки в стране. «В апреле у нас завершились парламентские выборы, но они не решают всех внутренних проблем. В связи с этим, вероятно, в июле могут состояться перевыборы. Поэтому я в принципе не понимаю, зачем на фоне внутренних проблем ввязываться в новую авантюру», – считает болгарский политолог.
При этом Милетков отметил схожий сценарий обвинений России со стороны Праги. «Сейчас примерно то же самое происходит и в Чехии. Но если там отсутствуют явные доказательства, то я уверен, что и в нашей стране никаких доказательств участия России во взрывах не будет представлено», – предположил собеседник.
«Мне кажется, настоящая причина взрывов в Чехии и в Болгарии – это неправильное хранение боеприпасов. Они находились там с 80-х годов, поэтому они и взрывались без чьей-либо помощи. Но поскольку происходит большая политическая игра, которая управляется из Вашингтона, то некоторые европейские страны используют старые истории для обвинений в адрес России», – полагает эксперт. По его мнению,
США позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других государств, включая Болгарию, поэтому не стоит удивляться подобным ситуациям.
При этом Милетков не исключает возможной кооперации Болгарии с Чехией. «Возможно, между Болгарией и Чехией и идет какая-то координация по этой части, но я думаю, что в любом случае, этот скандал нужен в первую очередь Соединенным Штатам», – резюмировал политолог.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления Софии, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Напомним, эрцгерцог австрийский, наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд был убит сербским студентом Гаврилой Принципом в 1914 году. Его убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны.
Ранее издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС пригрозил Британии санкциями
Страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения торгового соглашения после Brexit, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения», – цитирует ТАСС Бона. По его словам, «меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства».
Госсекретарь отметил, что «санкции могут быть приняты в других секторах». «Великобритания ожидает разрешений на деятельность в финансовой сфере. Но мы не дадим таких разрешений, если не получим гарантий в области рыболовства и по другим вопросам», – сказал Бон.
«Необходимо, чтобы каждый соблюдал принятые обязательства. В противном случае мы можем быть жесткими в той мере, насколько этого потребует ситуация», – предупредил французский госсекретарь.
1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.
Напомним, в марте Еврокомиссия начала разбирательства по нарушениям Британией договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.
Румыния попросила не считать высылку российского дипломата частью кампании
Объявление персоной нон грата российского дипломата не связано с событиями в других странах ЕС, заявил глава кабмина Румынии Флорин Кыцу.
Он заявил, что «не связывал бы это решение с какой-либо кампанией или солидарной реакцией на то, что происходит в других странах». Кыцу подчеркнул, что в Бухаресте «было принято решение, взята ответственность за него», после чего «пошли дальше». Решение, как заверил премьер, «не имеет никакой связи с тем, что происходит в других странах Евросоюза», передает ТАСС со ссылкой на ТВР1.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов. В понедельник Бухарест объявил персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства, «деятельность и действия» которого якобы «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях». Москва заявила, что посол Румынии в Москве Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой ответных мер. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|