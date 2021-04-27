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Западные СМИ: Пытавшиеся отравить болгарина Гебрева офицеры ГРУ возили яд дипломатическим багажом
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Издания Bellingcat и The Insider сообщают, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы пытались дважды убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
В расследовании Bellingcat и The Insider, подготовленного при участии немецкого издания Der Spiegel и чешского Respekt, говорится, что группа сотрудников ГРУ якобы летала в Софию и останавливалась в гостинице, окна которой выходили на окна компании Гебрева EMCO. Анализ поездок российских офицеров, заявляют журналисты, свидетельствует о возможном провозе токсина с помощью дипломатического багажа.
Весной 2015 года было совершено два покушения на Гебрева, оба безуспешные. Какое именно отравляющее вещество было использовано против Гебрева, неизвестно. «Возможно, это был именно «Новичок», но для того чтобы установить это, необходимы дополнительные лабораторные анализы. А провести их сложно, так как образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Insider.
Между тем, по информации Bellingcat и все того же The Insider, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига якобы совершили взрыв на складе в чешском Врбетице, поскольку полагали, что хранящиеся на нем боеприпасы предназначаются для экспорта на Украину. По их данным, сотрудники ГРУ не знали, что чешский склад не участвовал в украинских поставках компании Гебрева EMCO, оружие которой хранилось в том числе во Врбетице.
Несмотря на то, что Гебрев отрицает масштабные поставки боеприпасов Украине, журналистам удалось выяснить, что его компания экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. EMCO поставила Украине в этот период три корабля с боеприпасами, пишет The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным закупкам.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Стало известно о тайных поставках боеприпасов из Чехии на Украину
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Американское издание The New York Times утверждает, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Как утверждается в материале, в электронном письме американскому изданию «Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии». Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что «целью были» указанные боеприпасы Гебрева, передает ТАСС.
Кроме того, издание отмечает, что Гебрев также «признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года.
При этом издание приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. По их версии, компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Как уточнил источник из числа бывших украинских должностных лиц, «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда». Это якобы было сделано, «чтобы не допустить приостановки поставок теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России». «Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», – подчеркивается в статье.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице
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Доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки, заявил президент Чехии Милош Земан.
«Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается – подчеркиваю, – что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту – прим. ВЗГЛЯД) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», – цитирует ТАСС Земана.
Он также обратил внимание, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов в течение шести лет ничего не говорила о неких «русских агентах», передает РИА «Новости».
Президент Чехии сообщил, что неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице. «Мы работаем с двумя версиями – что взрывы [во Врбетице] произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – отметил Земан.
Кроме того, президент Чехии призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента. «Я, как главнокомандующий ВС Чехии, к которым относится и полиция, желаю, чтобы на расследование [произошедшего во Врбетице] были направлены максимальные силы и, чтобы, когда расследование завершится, чешские граждане были полностью информированы [об инциденте] и ничего [связанного с ним] не было засекречено», – сказал Земан.
Президент Чехии не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице – игра спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для страны.
Он также рассказал, что чешские правоохранители установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице.
По словам Земана, в деле о взрывах во Врбетице остается еще много белых пятен, над их устранением работают полиция и генпрокуратура, которые обладают его полным доверием.
Ранее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Пушков отреагировал на заявление Земана по взрывам во Врбетице
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.
«Неудивительно: доказательства не предъявляли, потому что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака – она состоялась. А по сути – нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в очередной раз определяет политику», – написал Пушков в Telegram.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Словакия назвала причину высылки российских дипломатов
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Трех сотрудников российского посольства высылают из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб, а также ради выражения солидарности с Чехией, заявил глава МИД страны Иван Корчок.
Корчок пояснил он в беседе с чешским изданием Respekt.cz, что в Словакии, как и везде, «спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории», и «в последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам», передает РИА «Новости».
В связи с этим «было принято политическое решение».
Министр подчеркнул, что это было суверенное решение и власти Словакии действовали по информации собственных спецслужб, однако «понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность мы решили сделать это таким способом».
Братислава объявила о высылке троих россиян 22 апреля. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.
Также обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
Президент Чехии собрался выступить с чрезвычайным обращением к нации
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Президент Чехии Милош Земан в воскресенье выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек.
«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайной речью», – приводит слова пресс-секретаря президента Чехии ТАСС.
Овчачек уточнил, что обращение будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства каналов, выступление Земана продлится 20 минут.
Рвнее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Чешские сенаторы решили обвинить Земана в госизмене в связи с делом о Врбетице
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Сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине, сообщил председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.
«Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной (Земаном) изменой Родине мы будем заниматься. Но прежде всего необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву)», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Выстрчила, Земан в своем заявлении привел информацию из «живого» (расследуемого) дела, чем мог осложнить его расследование и поставить под угрозу безопасность страны.
«Президент в своем выступлении говорил о таких делах, я об этом знаю, которые на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер», – сказал глава Сената.
Выстрчил добавил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной Сенату петицией за подачу конституционной жалобы на главу государства по обвинению его в измене Родине.
«По нашему мнению, президент Земан опять повел себя как защитник и агент РФ, но никак не глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии. В своем выступлении поставил под сомнение доказательства и надежность выводов наших спецслужб», – говорится в петиции. В первый же день ее подписали около тысячи человек.
Сенатор и адвокат Вацлав Ласка пояснил, что конституционная жалоба в связи с изменой Родине должна содержать тщательно сформулированные аргументы. «Недостаточно просто написать в ней, что кто-то наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности», – сказал он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».
Лавров заявил о возможном нарушении Прагой ряда международных договоров
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Евросоюзу следует разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, есть подозрения, что Прага нарушила ряд международных договоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вот эти все путаные комментарии и заявления эмоциональные, не очень вменяемые, я бы так сказал. Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, все это произошло на его территории, насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском союзе», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции. «В том числе Оттавская конвенция, … запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза. Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов», – добавил министр.
Ранее немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Премьер Чехии заявил о существовании единственной версии взрыва во Врбетице
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Следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году – «атаку российских агентов», заявил глава кабмина Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом страны Милошем Земаном.
Бабиш заверил, что «существует только одна версия» и работа ведется «только с одной версией». Он признал, что у Земана есть «свой взгляд на это», но сам Бабиш «присоединился к тому, что сказал» первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. При этом Бабиш заявил, что Земан «поддержал действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб».
Премьер сказал, что прежде действительно рассматривалась другая версия, о которой Земан узнал из документов спецслужб. Бабиш сообщил, что обсудил с ним инцидент во Врбетице в свете предстоящего заседания Европейского совета. Он заявил Земану о поддержке странами Вишеградской группы и со стороны НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Бабиш, обвиняя Москву в причастности к событиям во Врбетице, утверждал, что президент его полностью поддерживает и что Земан одобрил высылку российских дипломатов из страны. Однако Земан заявил, что премьера поддержал только потому, что «не любит офицеров разведки, они приносят больше вреда, нежели пользы». При этом в качестве примера привел ЦРУ. История со взрывом, считает Земан, тоже может быть «игрой спецслужб», бессмысленной жертвой которой могут стать российско-чешские отношения. Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки.
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами. Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб.
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Земан назвал высылки дипломатов из России и Чехии «взаимным каннибализмом»
«Взаимный каннибализм» посольств России и Чехии подошел к концу, Прага нуждается в дипломатических представителях по экономическому и культурному сотрудничеству, заявил президент Чехии Милош Земан.
«Думаю, что взаимный каннибализм наших посольств уже дошел до определенного уровня и завершился, хотя некоторые наивные и даже глупые (чешские) политики предлагали, чтобы в посольстве России остался в одиночестве посол или чтобы ему оставили еще шофера. Считаю, что это экстремальные заявления. Понимаю, что диппредставительство России будет значительно сокращено. Мы для равноправного сотрудничества нуждаемся (в дипмиссиях) в экспертах по экономическому, культурному и другому сотрудничеству», – передает слова Земана РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Prima News.
Ранее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
В воскресенье президент Чехии заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Земана осудили за сомнения в причастности России к взрывам во Врбетице
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что президент республики Милош Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов во Врбетице в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами.
«Половина этой речи была бы в порядке, а вторая версия [о неосторожном обращении] была, по-моему, ненужной. Не знаю, почему это президент сделал. Чехии это не помогло», – приводит ТАСС слова первого вице-премьера республики.
Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб. Тем не менее, по словам политика, важно, что Земан в телеобращении подтвердил, что согласен с действиями Чехии по отношению к России.
«Мы не принимали решение [по отношению к России] под влиянием каких-то эмоций. Мы бы в жизни этого не сделали, если бы не были уверены, что это дело (инцидент во Врбетице) произошло именно так и Чехия на это должна отреагировать», – сказал Гамачек телеканалу «Нова».
«В этой речи [Земана] каждый нашел то, что искал, включая, к сожалению, Россия. По правде сказать, наибольшую радость от этого получили в Москве», – утверждал также Гамачек. По его словам, президент раскрыл общественности секретную информацию из отчета Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии.
Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
По этому поводу российский сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была пропагандистская атака и она состоялась.
В свою очередь глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что заявление Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице якобы могут поставить под угрозу расследование инцидента.
В прошлую субботу немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.
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Захарова призвала Чехию раскрыть данные об инциденте во Врбетице
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что мировому сообществу необходимо задать вопрос Праге о содержимом складов в Врбетице.
«Немецкая пресса, чешская пресса обратили внимание на то, а куда, собственно, и каким образом использовалось это вооружение. Ведь он не просто их контролировал, не просто контролировала эта контора, которая принадлежала болгарскому гражданину и просто владела этими территориями... Но ведь она что-то делала с этими вооружениями?.. Вот это тот самый вопрос, (ответ) на который мировое сообщество должно получить от Праги: что же там хранилось?» – цитирует ее РИА «Новости».
Также, по словам Захаровой, германские СМИ «раскопали» информацию о том, что на складах были в том числе и противопехотные мины.
В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Президент Чехии заявил, что намерен поддержать применение «Спутника V»
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
«Я буду выступать за использование в Чехии вакцины «Спутник (V)» в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе ныне применяемых вакцин», – сказал Земан в интервью телеканалу CNN Prima News, передает РИА «Новости».
Ранее первый вице-премьер, глава МВД, и. о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Глава сената Чехии увидел угрозу в заявлении Земана о взрывах во Врбетице
Заявления президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице могут поставить под угрозу расследование инцидента, заявил глава чешского сената Милош Выстрчил.
«Я убежден, что в своем сегодняшнем выступлении президент Земан передал информацию из «живого» (действующего) дела, и тем самым мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и коренным образом осложнить успешное расследование этого случая», – цитирует Выстрчила РИА «Новости».
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Постпред при ЕС заявил об уроке Европы из коллективной высылки дипломатов России в 2018 году
Ситуация с Чехией показывает, что Евросоюз извлек урок из своей грубой политической ошибки с коллективной высылкой российских дипломатов в 2018 году, усвоив, как на такие действия отвечает Москва, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов указал, что на этот раз ЕС и внешнеполитическая служба Европы заявили: вопрос о высылке дипломатов «находится исключительно в компетенции стран-членов». В связи с этим «хочется верить, что что они извлекли определенный урок из той грубой политической ошибки, которую допустили в 2018 году», передает ТАСС.
«Урок, в частности, заключался в усвоении того, как в подобных случаях реагировала и будет реагировать российская сторона», – отметил постпред.
Он также заявил, что причины скандала с Чехией лежат во внутренних проблемах Запада и совпадают с мотивами истории 2018 года в Солсбери, раскрученной на фоне ситуации, в которой оказалась Великобритания в связи с выходом из ЕС (Brexit). Так страны пытаются «отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем».
Чижов подчеркнул также, что «чешская история – это не изолированный эпизод», а «часть нынешнего антироссийского психоза Запада».
«Это уже даже не истерика, это действительно психоз, совершенно клинический случай», – сказал он.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.
Также обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
В Госдуме оценили сообщения о возможном запрете импорта чешского пива
«Горячим головам» со стороны Чехии надо немного остудиться, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вместо того чтобы углублять эскалацию, надо приступить к разрядке, заявил председатель комитета по экономической политике в Госдуме Сергей Жигарев.
«Изначально наши отношения с Чехией складывались не очень просто, а то, что сейчас происходит, к этому нельзя относиться положительно, безусловно, несет вред нашим отношениям с Чехией, и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния. Это и чешский хоккей, и чешское пиво, мы к чехам вообще хорошо относимся, чешский бизнес одним из первых в начале 90-х пришел в Россию. Поэтому я просто думаю, что горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вместо того чтобы углублять эскалацию, надо приступить к разрядке», – цитирует «Говорит Москва» Жигарева.
В субботу «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах сообщил, что власти рассматривают введение запрета на импорт чешского пива в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги.
Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев заявлял о необходимости запретить чешское пиво в ответ на действия Праги в отношении Москвы. Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал газете ВЗГЛЯД, что российский рынок абсолютно не заметит отсутствие на прилавках в магазине чешского пива, если будет принято решение бойкотировать товары из этой страны.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Между тем подавляющее большинство – почти 70% участников опроса, проведенного на сайте газеты ВЗГЛЯД, выразили готовность
бойкотировать чешские бренды на фоне обострения отношения Москвы и Праги.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.