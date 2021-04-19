Чехия изобрела свою замену британскому «хайли лайкли»

К вечеру 19 апреля в посольстве Чехии в Москве должно остаться ровно пять аккредитованных дипломатов. Таким стал ответ Москвы на высылку из Праги 18 российских дипломатов и заявления том, что «агенты ГРУ Петров и Боширов» устроили в Чехии военную диверсию. Почему чешские обвинения выглядят абсурдом и каковы могут быть реальные причины дипломатического скандала?

Всё началось с пражского издания Respect и его «специалиста по российским спецслужбам» Ондржея Кундры. Именно он был организатором вброса в публичную сферу прошлогоднего «рицинового скандала», что закончилось серьёзными неприятностями и для чешской службы безопасности, и для МВД страны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой истории. И сейчас именно за подписью Кундры (в соавторстве с Ярославом Спурным) и вышла статья с обвинениями в адрес России и конкретно всемирно известных «подозреваемых во всём» - «Петрова» и «Боширова» во взрыве (организации взрыва) на складе военной амуниции в деревне Врбетице в области Злин, что на юго-востоке Чехии ближе к словацкой границе. И всё это в далёком 2014 году якобы с целью не допустить продажи находившегося на складах вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.

Фабула представленной чехами истории такова. Чешская полиция утверждает, что некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию (то есть не совсем в сторону Врбетице). Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице - это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9:25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и восходящая звезда чешской политики Ян Гамачек, занимающий сейчас одновременно две несовместимые должности - главы и МИД, и МВД, заявили о высылке в 48 часов 18 российских дипломатов, которых «идентифицировали как сотрудников СВР и ГРУ». «Мне очень жаль, что чешско-российские отношения так серьёзно пострадают, но мы должны отреагировать. Мы находимся в той же ситуации, что и Великобритания во время отравлений в Солсбери», - заявил пан Гамачек.

Сперва чешское правительство заявило, что оно рассекретит и предаст гласности все данные расследования по взрыву в Врбетице, но в середине дня 19 апреля из Праги пришло сообщение, что Ян Гамачек от своих слов отказался и не будет предоставлять Москве данные о расследовании. То ли он с Лондоном поговорил, то ли с Брюсселем, то ли стало ясно, что предоставлять нечего. Правда, утром тот же словоохотливый Гамачек пытался объяснить, что «взрыв не планировался на территории Чехии», просто якобы что-то пошло не так.

Россия в ответ выслала не 18, а сразу 20 чешских дипломатов из Москвы. По данным газеты ВЗГЛЯД, в числе высылаемых даже заместитель посла Любош Веселы. Поведение чешской стороны стало настолько неадекватным, что никто уже мелочиться не намерен. В огромном комплексе зданий сталинской постройки (стиль «парадного социалистического реализма») в самом центре Москвы недалеко от Тверской - на улице Юлиса Фучика останутся теперь посол Витезслав Пивонька с минимальным аппаратом.

Есть ещё, конечно Чешский дом культуры и просто Чешский дом (это две разные структуры) там же рядом на Тверской-Ямской и консульства в Питере и Екатеринбурге, но жизнь для чешской дипломатии в Москве уже никогда не будет прежней. И это если даже забыть историю с рицином, которую удалось замять только путём путанных и не слишком талантливых объяснений с чешской стороны.

Самое замечательное в нынешней истории то, что чешская сторона, как и в «рициновом скандале», не обладает никакими физическими доказательствами своих обвинений. Более того, они сами в этом добровольно признаются (в рициновом случае потребовалось два месяца, чтобы чехи начали потихоньку сдавать назад и каяться).

Сейчас все увлечены последствиями заявлений чешского премьера и человека, занимающего посты главы МВД и МИД. А надо бы обратить внимание на ключевую фразу, прозвучавшую в чешском докладе: «у полиции между тем нет прямых доказательств, что оба эти человека (условные «Петров и Боширов» - прим. ВЗГЛЯД) на самом деле физически приходили на территорию (склада - прим. ВЗГЛЯД), но она рассматривает такую возможность как гипотезу с высокой долей реальности». «Гипотеза с высокой долей реальности» - это вольный перевод на чешский знаменитого highly likely. Это мы уже слышали.

«Петрова» и «Боширова» на данный момент не успели обвинить только разве что в убийстве Джона Кеннеди и поджоге собора Нотр-Дам в Париже. Но чем больше обвинений сыпятся на головы этих двух, тем больше возникает вопросов к обвинителям. Разве что в голливудских фильмах могут существовать какие-то постоянно работающие вместе пары (группы) суперагентов, которые годами мечутся по всей Европе, взрывают военные склады и травят перебежчиков и торговцев оружием. При этом они ни разу не меняли радикально внешность, зафиксированы в легальных базах данных (это до сих пор сомнительно) и пользуются паспортами, которые сразу же вызвали бы дополнительные вопросы хотя бы у пограничников. Это биометрические паспорта, там отпечатки пальцев! Эти отпечатки остаются в базе данных Шенгена раз и навсегда, и невозможно въехать в шенгенскую зону по разным документам с одинаковыми отпечатками пальцев.

Если же предположить, что страшные «агенты ГРУ» действительно хотели посетить нелегально Чехию - что мешало им приехать туда по паспортам одной из прибалтийских стран? Не надо объяснять русский язык в быту, русский акцент на других языках (если они их знают), но в то же время это даёт бесконтрольную возможность перемещаться по Европе, не кланяясь каждому пограничнику. Даже Моссад использует, например, ирландские паспорта, что бесит древних кельтов, но такова суровая реальность. Нет же - Чехия заявляет о паспортах граждан Молдавии и Таджикистана, то есть именно тех двух стран, которые заведомо вызывают дополнительное внимание у местных иммиграционных органов и полиции. Молдавия (и братская ей Румыния) - основные поставщики в шенгенскую зону нелегалов-цыган, а Таджикистан во всех листах проверки проходит как потенциальная угроза и с точки зрения терроризма, и с позиции торговли наркотиками. Как такое может быть?

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Попытки объяснить происходящее заставляют взглянуть на то, что происходит во властных кругах Чехии. В этой стране традиционно запутанная политическая ситуация. Там причудливо переплетаются личные отношения, олигархические войны и крайний фанатизм русофобского характера рядом с искренней любовью ко всему русскому.

Не так давно вице-премьер Чехии Ян Гамачек подсидел своего противника на посту министра внутренних дел Томаша Петржичека. Петржичек покинул пост главы чешского МИД в прошлый понедельник и страшно этим всю неделю недоволен. Он классический продукт европейского и американского воспитания, последовательный русофоб, который к тому же всегда поддерживал любые колебания внешней политики США. Он также близкий друг тех отщепенцев из квартала Прага 7, которые грозились снести памятник маршалу Коневу и поставили там нечто в память о власовцах. Из последнего: министр иностранных дел Петржичек резко выступал против российской вакцины от коронавируса в противоположность премьер-министру Андрею Бабишу.

И вот вчера Петржичек через другую чешскую газету, Dzennik напал без объявления войны на Яна Гамачека, используя сразу и «Петрова с Бошировым» и вакцину «Спутник V» в качестве оружия. По его словам, две недели назад, когда он, Петржичек, ещё был министром иностранных дел, он якобы присутствовал на заседании правительства, на котором обсуждалась информация о взрыве в Врбетице и «Петров с Бошировым». Петржичек обвиняет своего уже почти кровного врага Гамачека в том, что тот, Гамачек, на пару с премьером Бабишем пытались замолчать всё это, поскольку Гамачек со дня на день собирался в Москву на переговоры о покупке российской вакцины. «Гамачек абсолютно некомпетентен», - утверждает проевропейский политик 1981 года рождения. Гамачек, кстати, поездку в Москву позавчера отменил.

Это только для российских туристов Прага - лучшая заграничная картинка и вывеска, конкурирующая по степени романтики с Парижем и Венецией. За этим пряничным фасадом прячется далеко не европейская, а вполне себе византийская политика. Того же премьер-министра Андрея Бабиша регулярно преследуют самые разнообразные скандалы, а коалиционное правительство держится на честном слове президента Милоша Земана, который уже не молод и не всегда здоров. В такой обстановке ряд специалистов и «рициновый скандал» посчитали внутренней борьбой между враждующими политико-экономическими кланами в Чехии, да и новый скандал вокруг «агентов ГРУ» вписать в этот контекст.

С другой стороны, играть на таком минном поле успешно удаётся англосаксам. В этой связи разумно возникла версия, которую осторожно озвучила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. А именно - дело может быть в задержании на днях в Москве двух белорусских оппозиционеров - Александра Федуты и Юрия Зенькевича. По данным КГБ Белоруссии и ФСБ РФ, некая группа во главе с Федутой и Зенькевичем планировала государственный переворот в Минске с использованием оружия и даже физическое устранение президента Лукашенко. И за всем этим стояло ЦРУ или иные специальные службы США.

Сам Александр Григорьевич сообщил, что информацией о раскрытии этого заговора президент России Владимир Путин поделился с президентом США Джо Байденом в ходе недавнего телефонного разговора. По словам белорусского лидера, Байден в ответ только «булькал».

Казалось бы, причём здесь Чехия с её сложными внутриполитическими раскладами? По одной из версий, всё, что произошло после раскрытия попытки переворота в Белоруссии - операция, призванная отвлечь внимание от этого скандала (и провала американских спецслужб) и переключения внимания на «Петрова и Боширова» через весьма податливое и управляемое из-за своих внутренних противоречий чешское правительство.

Косвенно в середине дня это снова подтвердил лёгкий на слова Ян Гамачек, назвавший отмену своей поездки в Москву по поводу вакцины «Спутник V» большой победой. По его словам, чешские силы безопасности «добились феноменального успеха», благодаря которому Чехия сможет «значительно ослабить враждебную деятельность российских агентов».

Гамачек отметил «масштабность и уникальность» операции «в целом и в рамках НАТО и ЕС», в связи с чем её проведение требовало «осторожности».

«При этом моя объявленная поездка в Москву также сыграла свою роль. По понятным причинам я не могу рассказать общественности все подробности», – заявил он в Twitter, добавив, что «готов проинформировать о них соответствующие парламентские органы, которые следят за деятельностью силовых структур». Всё это прямо противоположно заявлениям Томаша Петржичека, который настаивает на том, что как раз Гамачек блокировал расследование, чтобы поехать в Москву за вакциной. Вы уж определитесь, панове.

Мы не знаем, насколько плотно Ян Гамачек сотрудничает с чешской контрразведкой (BIS), но у президента Милоша Земана к BIS и её руководителю Михалу Куделке накопилось много вопросов, которые особенно обострились после позорного «рицинового скандала». Кстати, «рициновое дело» было официально закрыто прокуратурой Чехии, но результаты внутреннего расследования против полковника Куделки так и не обнародованы.

Куделку трижды пытались представить к званию генерала, которое может быть присвоено только указом главы государства, и трижды президент Земан блокировал эти представления. Чешский президент не отличает политической корректностью в речах, а порой и даже обычным тактом. Главу контрразведки полковника Куделку он именует словом, которое приблизительно можно перевести с чешского как «дурачок». Но за полковником Куделкой стоят англосаксы, и Чехию можно только пожалеть, поскольку номинальный глава государства не вправе снять ненавистного ему главу контрразведки, а тот в ответ пытается проводить собственную политическую линию. Враждебную даже интересам самой Чехии, если смотреть на эти интересы объективно, а не из Вашингтона, Лондона или Брюсселя.