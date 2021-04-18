Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Лукашенко

18 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
Разделы

Почему рубль не испугался американского удара

Объяснение странной реакции рубля на американские санкции тоже необычно Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российский рубль ответил на санкции США укреплением. Это самая необычная реакция российской валюты за всю современную санкционную историю, которая длится уже седьмой год. Объяснение причин такого парадоксального поведения рубля оказывается еще более удивительным. Как же так произошло, что рубль перестал бояться американских санкций? Кстати, эксперты ждут 70 рублей за доллар к концу года. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

Американские дипломаты в России получат те же условия, в которые поставлены российские дипломаты в США Максим Блинов/РИА Новости
К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972-м году, в разгар Холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Как адмирал Сенявин бил турок и отказывался подчиняться Наполеону

Адмирал Сенявин бил турок, французов и наставлял уважать простого матроса Общественное достояние
Ровно 190 лет назад, 17 апреля 1831 года, ушел из жизни Дмитрий Николаевич Сенявин. Этот человек остался в истории России не только как великий флотоводец, но и как политик и искусный дипломат. Именно он во многом заложил основы русского влияния России на Балканах. Почему же адмирал долгие годы провел в опале, нужде и бедности? Подробности...
Перейти в раздел…

Скандал с «агентами ГРУ» подставил под удар руководство Чехии

2014 год, взрыв на территории чешских военных складов. Теперь в этом обвиняют «агентов ГРУ» twitter.com/PolicieCZ
В российско-чешских отношениях грянул очередной скандал. «Агенты ГРУ Петров и Боширов», как утверждают чешские власти, устроили взрыв на территории Чехии и убили чешских граждан. Насколько убедительны подобные обвинения, особенно с учетом того, что ставки в этой игре - энергетический проект на миллиарды долларов и даже репутация российской вакцины «Спутник V»?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему реактивная авиация не помогла нацистам

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 апреля 1941 года совершил первый полет Ме-262 – первый в мире серийный реактивный истребитель. Это дало Третьему рейху смутный шанс – Германия поставила в строй реактивную авиацию сильно раньше, чем все остальные, еще весной 1944 года. Но выиграть войну это не помогло. Подробности...

Александр Невский решал прозаические задачи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде». Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
Перейти в раздел…

Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Обсуждение: 5 комментариев

Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Лукашенко
    В Госдуме сочли возможным выход России из ПАСЕ В Москве допустили закрытие посольства Чехии Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина Участие России в тендере на достройку АЭС в Чехии оказалось под угрозой
    Макрон призвал определить «красные линии» для России Чехия предложила обсудить на встрече глав МИД ЕС «дело Врбетице» Британия собралась направить военные корабли в Черное море США и Китай приняли совместное заявление по климату
    Министр обороны Германии испугалась российских ракет Львовский журналист признал нежелание жителей Украины воевать Пекин заявил о нечистой совести США Стало известно, на чем россияне стали больше экономить

    «устранить самого главного»


    Обсуждение военного переворота в Белоруссии сняли на камеру

    «ущерб независимости»


    Тихановская назвала данные о подготовке покушения на Лукашенко провокацией

    «И как можно скорее»


    Киев потребовал от Берлина членства в НАТО за нацистские преступления Германии

    Видео

    контрсанкции Москвы


    Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

    провальная спецоперация


    Как кубинская армия опозорила ЦРУ

    военный потенциал


    Чего не хватает армии Украины для захвата Крыма

    Канал «Стамбул»


    Эрдоган готовит двойной удар по черноморским державам

    контрсанкции


    Глеб Простаков: Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

    кто-то должен ответить


    Дмитрий Дробницкий: Блинкен должен уйти

    снова подростки


    Игорь Мальцев: Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?

    Скандал с «агентами ГРУ» подставил под удар руководство Чехии

    2014 год, взрыв на территории чешских военных складов. Теперь в этом обвиняют «агентов ГРУ»    18 апреля 2021, 13:20
    Фото: twitter.com/PolicieCZ
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В российско-чешских отношениях грянул очередной скандал. «Агенты ГРУ Петров и Боширов», как утверждают чешские власти, устроили взрыв на территории Чехии и убили чешских граждан. Насколько убедительны подобные обвинения, особенно с учетом того, что ставки в этой игре - энергетический проект на миллиарды долларов и даже репутация российской вакцины «Спутник V»?

    Премьер-министр Чехии Анджей Бабич и Ян Гамачек (первый вице-премьер, глава МВД и и.о. главы МИД) объявили персоной нон-грата 18 российских дипломатов (то есть почти в 2 раза больше, чем Штаты и в 6 раз больше, чем главные русофобы Восточной Европы – поляки). Этих дипломатов обвиняют в «работе на ГРУ». Кроме того, по мнению чешских властей, именно Россия стоит за взрывами складов с оружием во Врбетице в 2014 году (где хранилась партия, которую болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев хотел продать Украине).

    И не просто Россия, а те самые «агенты ГРУ Петров и Боширов», известные всему миру по истории со Скрипалями. Которые, по версии Праги, лично приехали в Чехию и организовали взрыв, причинив государству многомиллионый ущерб и убив двух граждан Чехии.

    Нарисовали

    Большая часть чешских политиков поддерживает действия властей против россиян и требует продолжения банкета. «Они воюют с нами, и сегодня мы узнали лишь о части их террористической деятельности. Действия правительства недостаточны, наши ворота должны быть закрыты. Все российское посольство, набитое шпионами, должно паковать чемоданы!», - требует Маркета Пекарова-Адамова, лидер главной чешской русофобской партии TOP 09 (той самой, которая чьи активисты и сносили памятник Маршалу Коневу).

    Сами же власти страны намерены вынести «вопрос о Врбетице» на заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС. То есть, вероятно, за чешскими санкциями могут последовать и общеевросоюзовские, а также общезападные (США и аж целая Латвия поддержали высылку дипломатов, посол Великобритании в Чехии Ник Арчер уже пообещал официальную реакцию 19 апреля). Не исключено, что санкции будут и общенатовскими – Альянс может позиционировать этот взрыв (в котором погибло два гражданина Чехии) как атаку на своего члена.

    Правда, эту атаку нужно будет доказать – а тут возможны проблемы, ведь чешская версия о причастности «Петрова и Боширова» во взрыве складов вызывают вопросы.

    Так, чехи уверяют, что у них есть копии паспортов Петрова и Боширова, по которым «агенты ГРУ» въехали в Чехию, а также паспорта (выданные на имя Руслана Табарова и Николая Попа), на основе которых «агенты» оформили посещения складов. Однако почему эти паспорта всплыли только сейчас, а не в ходе расследования взрывов (когда инцидент списали на халатность) или же дела Скрипалей (когда ряд европейских спецслужб рыли носом информацию на предмет участия «Петрова и Боширова» в иных акциях на территории ЕС)? Возможно, потому, что чешские власти и/или спецслужбы только сейчас додумались до того, чтобы эти паспорта нарисовать – либо им их нарисовали другие уважаемые люди, по ту сторону Ла-Манша или даже Атлантического океана.

    Пахнет вакциной и атомом

    Собственно, некоторые чешские политики об этих странностях говорят открыто. «Вся эта ситуация вызывает у меня больше вопросов, чем ответов. После инцидента прошло 7 лет, и это дело пахнет скорее разведывательной игрой, а не настоящим полицейским расследованием», - говорит глава чешской компартии Войтех Филип.

    Причины игры может быть две. Первая – это стремление Чехии купить российскую вакцину «Спутник V», нанеся тем самым еще один удар по пропагандистскому единству западных рядов и их позиционированию России как «бензоколонки» и «европейского врага». Ирония в том, что уже 19 апреля Ян Гамачек должен был прибыть в Москву для переговоров о закупке «Спутника V». Теперь, понятно, не прибудет, да и контракта никакого не будет. «Чехия должна не поддаваться российской гибридной войне в форме вакцинации», - заявил бывший министр иностранных дел страны Томаш Петржичек (ушедший в отставку 12 апреля, чьи обязанности сейчас и выполняет Гамачек).

    Вторая – это стремление Чехии посотрудничать с Росатомом. Чехи хотят строить пятый блок АЭС «Дукованы», и одними из вероятных исполнителей могли стать именно российские специалисты (мировые лидеры в этой отрасли). Теперь же участие российской компании в тендере находится под большим вопросом. А ведь цена этой сделки - миллиарды долларов.

    «Любой, кто утверждал, что АЭС "Дукованы" должны строить компании из стран с высоким уровнем риска, таких как Россия, должен скорректировать свое мнение в свете недавних событий. Это не вопрос бизнеса – национальная безопасность тут должна быть безусловным приоритетом», - говорит чешский сенатор Павел Фишер. «Я ожидаю от правительства немедленного исключения России из списка стран-кандидатов. Государство, которое осуществляет террористическую деятельность в нашей стране, не может сотрудничать с нами по таким фундаментальным проектам», - уверяет чешский депутат Мариан Юречка.

    Внешним наблюдателем подобный саботаж политиками интересов собственных граждан и страны (вакцинация людей, расширение АЭС – во всем этом Чехия ой как нуждается) кажется безумием, однако специалисты по Чехии не удивлены. «Россия давно уже стала темой чешских внутриполитических разборок, и в желании показать, насколько чехи не собираются «прогибаться под русских», местные политики просто утратили чувство реальности», - поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.

    Расплата за фокусы

    Вопрос теперь в том, как отреагирует Россия. И эксперты считают, что миндальничать с чехами никто не будет.

    «Надо выслать 20 чешских дипломатов. С учётом консульств в Питере и Екатеринбурге, столько наберётся. Надо демонстративно отказаться от поставок «Спутника» в Чехию. Надо закрыть генконсульство в Карловых Варах. Надо отказаться от пары проектов в России с участием чешского капитала. И конечно, надо остановить российские вложения в чешскую экономику. А эти вложения очень большие», - говорит Вадим Трухачев.

    И МИД, судя по всему, думает в этом же направлении – по крайней мере, что касается дипломатической части. «Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами"», - заявила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Уже очевидно, что из Москвы будут высланы чешские дипломаты – вопрос лишь в том, сколько. Вообще-то по принципам дипломатической взаимности высылают равное количество. Однако Россия, по всей видимости, несколько устала от показательных «фокусов» со стороны Восточной Европы и, в ответ на ничем не спровоцированную высылку поляками трех российских дипломатов (которые, вероятно, решили подтявкнуть американцам, объявивших персонами нон-грата 10 сотрудников посольства РФ) отправила домой не троих, а пятерых поляков. Нынешний же фокус чехов на порядок превосходит польский – и, вероятно, получит гораздо более жесткий ответ. То есть либо высылку значительного количества чешских дипломатов, либо высылку такого количества, которое сделает невозможным функционирование чешского посольства.

    Конечно, некоторые чехи только рады будут такому ответу. «В итоге это или следующее чешское правительство сведет наши дипломатические отношения с Россией к минимуму – то есть мы оставим в Москве только посла, консула и самый необходимый персонал. Аналогичное требование будет выставлено и к русской миссии на территории Чехии, в результате чего очень большой штат посольства России в Праге будет значительно сокращен... Я надеюсь, что мы избавимся от этой массы российских дипломатов или людей с дипломатическим прикрытием, после чего начнем отношения с русскими с чистого листа», - говорит бывший посол Чехии в РФ Петр Коларж.

    Однако посмотрим, как отреагируют чешский электорат (не на словах, а на избирательных участках) после того, как сведение дипотношений к минимуму приведет к снижению экономического и туристического сотрудничества к тому же минимуму.

    Впрочем, инициаторы скандала страдают уже сейчас – в частности, Ян Гамачек. Дело в том, что его предшественник на посту главы МИД Томаш Петржичек уже заявил, что еще раньше знал о «причастности русских ко взрыву в Врбетице». И получается, что чешские власти обладали информацией о «теракте» в момент подготовки к визиту в Москву за «Спутником-V» – и это уже вызвало всплеск истерии со стороны ряда политиков. Направленной в адрес того, кто должен был поехать в Москву – то есть господина Гамачека.

    «Министр внутренних дел и первый вице-премьер не имел права готовиться к встрече в Москве в то время, когда он, очевидно, располагал информацией о том, что российские силы осуществили акт государственного терроризма в Врбетицах, в результате которого погибли чешские граждане. Вон из правительства!», - говорит бывший вице-президент Европейского парламента Павел Теличка.

    «Я просто жду, когда министр внутренних дел Ян Хамачек объявит, что переговоры по Спутнику-V в России были лишь прикрытием. Что в понедельник он хотел лично прилететь за двумя агентами ГРУ, ответственными за взрыв во Врбетице, доставить их в Чехию и отдать под суд. Я уже теряюсь в этой лжи», - вторит ему действующий член Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

    Сам Гамачек заявил, что собирается подать заявление в полицию за «раскрытие гостайны» - вот только поможет ли это ему пережить скандал? Перефразируя известную фразу, когда роешь могилу для российско-чешских отношений, то рой могилу и для своей карьеры. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •