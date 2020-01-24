Почему Болгария внезапно нашла у себя «шпионов из ГРУ»

В Европе разразился очередной скандал, связанный с российской разведкой. На этот раз российские дипломаты объявлены персонами нон грата в Болгарии. В чем именно их обвиняют, какие озвучиваются доказательства – и почему происходящее связывают с загадочным отравлением человека, снабжавшего оружием сирийских боевиков?

Болгария объявила российского дипломата, а также сотрудника торгпредства персонами нон грата, послу России в Софии вручили соответствующие ноты, сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook. «Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», – добавили в посольстве.

Ситуация развивалась стремительно. Только утром в пятницу Болгария возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Болгарское следствие сообщало, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Болгарами было установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Утверждалось, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он ее отправил в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве. Для этого он заводил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области. При этом сам разведчик является сотрудником Торгового представительства России в Софии.

Если серьезно, то без предъявления реальных доказательств именно «шпионской» деятельности все это выглядит пока неубедительно. Сотруднику торгпредства на роду написано заводить знакомства в сфере его профессиональной ответственности. Сложно что-либо купить или продать, не будучи лично знакомым. А сбор «информации об избирательном процессе» в стране пребывания – также рутинная посольская работа, представляющая собой в основном коллекционирование газетных вырезок. В «избирательном процессе» вообще по определению нет ничего секретного. А анализ предвыборных раскладов – работа любого уважаемого политолога, а не только дипломата. Шпионаж – это вербовка источника, добывание секретных материалов и все тому подобное. В сообщении прокуратуры Болгарии нет даже намека на такое, так что пока эти обвинения можно записать в разряд пропаганды.

Но еще более любопытно другое – и вряд ли это чистое совпадение. Днем ранее, 23 января, болгарская прокуратура начала розыск трех граждан России, которых обвиняет в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева. «Отравителей» также обвиняют в попытке покушения на сына Гебрева Христо и одного из сотрудников его компании.

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На первый взгляд, обвинения в адрес российских дипломатов и неожиданный поворот в деле Гебрева никак между собой не связаны. Разве что неожиданная активность болгарской прокуратуры инициирована чем-то очень внутренним или наоборот – излишним внешним давлением третьих стран и сил. Это тем более странно, что ранее Генеральная прокуратура Болгарии, да и сам Гебрев, какой-либо «русский след» отрицали.

Напомним, что Эмилиян Гебрев, болгарский предприниматель со скандальной репутацией, чьи интересы сосредоточены в сфере производства и торговли оружием, почувствовал себя плохо 28 апреля 2015 года. Это произошло после ужина с партнерами из Польши в Софии в ресторане отеля «Кемпински-Зографски». Вместе с ним были госпитализированы его сын Христо и директор семейной фирмы Гебревых Emco. Старший Гебрев впал в кому, но через месяц его вывели из этого состояния. Еще через некоторое время и сам Гебрев, и остальные пострадавшие выздоровели и вернулись к своей обычной жизни, полной опасностей и приключений. Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров руководил расследованием, в котором, по его словам, основной ниточкой была отработка контактов Гебрева в его запутанном и, мягко говоря, не всегда легальном бизнесе.

Несколько лет следствие топталось на месте. Единственным реальным результатом была медико-биологическая экспертиза, которая нашла в крови Гебрева остатки фосфоросодержащего образования, предположительно яда, по своей структуре схожего с пресловутым «Новичком», но не идентичного ему. После «инцидента в Солсбери» со Скрипалями дело Гебрева стали раскручивать как якобы еще один случай «отравления агентами ГРУ». В конце концов болгарская прокуратура закрыла дело за невозможностью установить подозреваемых. Ну не смогла.

Сам Гебрев версию с «агентами ГРУ» никогда не поддерживал. Гебрев утверждает, что покушение на него связано с конфликтом вокруг оружейной фабрики «Дунарит» и имеет исключительно внутриболгарские причины.

И вот вдруг такой поворот. Новые обвинения болгарской стороны базируются исключительно на данных паспортного контроля и никаких реальных доказательств причастности россиян не содержат. Осенью прошлого года «расследовательские» помойки Bellingcat и Insider сообщили, что несколько россиян подозрительно находились в Болгарии в день отравления Гебрева. У них оказались схожие номера паспортов, и кое-кто из них был опознан, как затем находившийся в Великобритании в период отравления Скрипалей. Сын предпринимателя Христо Гебрев предоставил генпрокуратуре видеопленку, где некий человек в черных очках, в кепке и с перчатками на руках прогуливается невдалеке от автомобилей Гебревых. «Расследователи» утверждают, что это «отравитель», «агент ГРУ» по фамилии Федотов. Никаких реальных доказательств не предъявлено, а все эти сличения номеров паспортов и авиабилетов по открытым источникам уже оскомину набили.

Эмилиян Гебрев – типичный торговец оружием-«индивидуал», с каких пишут приключенческие детективы. Импозантный, седобородый и седовласый, с острым умом и хорошо подвешенным языком – он делает деньги на перепродаже оружия по всему миру. Шлейф скандалов тянется за ним и за его фирмой Emco с незапамятных времен.

В 1999 году таможня и береговая охрана США арестовали судно, которое транспортировало 30 миллионов патронов под автомат Калашникова, которые Гебрев, по его словам, купил в Никарагуа. Расследование показало, что патроны были произведены еще в СССР, а Гебрев для манипуляции с ними использовал офшорную фирму Spider Intl., открытую им же в Панаме в 1996 году.

В 2001 году он взял у министерства обороны Болгарии артиллерийские снаряды под депозит, а затем «забыл» их вернуть, поскольку умудрился продать их за границу. Снарядов было всего четыре, а депозит – всего 23 тысячи долларов, что очень характеризует человека. Можно было и не мелочиться, портя себе репутацию. В мире торговли оружием репутация – это самый главный депозит. Наравне с очарованием и связями в правительстве. Оружие вообще не берется из ниоткуда. Как нефть течет по трубам, и ее не ведрами через границу переносят, так и снаряды производят на государственных предприятиях. Обижать правительство на 23 тысячи баксов – недальновидно. И впоследствии такое аукается, что и случилось с Эмелияном Гебревым.

В декабре 2006 македонский дорожный патруль тормознул у Скопье три болгарские фуры TIR без документов, груженные 33 120-милимметровыми минометами М-43 и 300 немецкими пулеметами MG-3 под патрон 7,62. Расследование показало, что получателем груза была гебревская фирма Emco, но дело, получившее в СМИ название «Македонский скандал», замяли.

Тем не менее, все это совокупно привело к тому, что правительство Болгарии аннулировало лицензию Гебрева на торговлю боеприпасами. Началась затяжная война предпринимателя с властями Болгарии, бензина в огонь которой подкинула история вокруг фабрики «Дунарит».

Построенная еще при советской власти фабрика боеприпасов потеряла собственника. Владевший ей банк ССВ лопнул в 2014 году, а его владелец Цветан Василев сбежал в Сербию. Гебрев выкупил фабрику за незначительную сумму, притом что «Дунарит» с его 1200 рабочими местами – единственное оружейное предприятие в Болгарии, стабильно приносившее прибыль (в 2016 году почти 30 миллионов левов, то есть около 15 миллионов долларов). «Дунарит» умудряется продавать боеприпасы в страны НАТО и даже в США, в то время как остатки болгарского ВПК все последние годы жили впроголодь. Обстоятельства покупки Гебревым «Дунарита» вызвали в Болгарии скандал, а правительство вознамерилось вернуть себе государственный контроль над производством оружия и боеприпасов.

Звездный час болгарского ВПК пришелся на 2012 год, когда началась гражданская война в Сирии. Путем закулисных переговоров Босния, Хорватия, Чехия, Словакия, Румыния и Болгария сгруппировались и получили суммарно 1,2 миллиарда евро от четырех арабских стран, поддерживавших вооруженную сирийскую оппозицию.

Курировали и разработали эту операцию американцы, ЦРУ, а большая часть денег (829 миллионов евро) была выделена Саудовской Аравией. За эти деньги вышеуказанные страны должны были поставить сирийским оппозиционерам разнообразное оружие, как годами лежавшее на складах, так и новое.

Министр экономики Болгарии Эмиль Караниколов сообщал в 2017 году, что прибыль крупнейшего государственного торговца оружием «ВМЗ-Сопот» выросла на треть. Kintex, еще один принадлежащий государству оружейный концерн, увеличил свою прибыль в три раза – до 152 миллионов левов. По словам того же Караниколова, Болгария заработала только в 2016 году по этой схеме на торговле оружием и боеприпасами более миллиарда левов. Сколько заработал лично Эмилиян Гебрев – страшно даже подумать.

В 2017 году, когда поддержка «умеренных оппозиционеров» окончательно провалилась и США стали эту программу сворачивать, компания Гебрева Emco по совокупности заслуг была внесена в «черный список» Госдепартамента, и ей на два года была запрещена торговля на территории США. Из международной компания Гебрева превратилась в очень внутриболгарскую – и одновременно достиг пика бой за фабрику «Дунарит». При этом по миру прокатилась волна странных убийств бельгийских, английских и южноафриканских торговцев оружием, участвовавших в схемах снабжения сирийских оппозиционеров. Они умудрялись выяснять отношения друг с другом даже как в старые времена – лично, револьверами, прямо в столице Иордании Аммане.

Спрашивается, при чем здесь ГРУ? И сам Эмилиян Гебрев, и прокурор Сотир Цацаров до вчерашнего дня никак не связывали отравление торговца оружием с Россией или «русским следом». Выходит, с болгарами пару дней назад неожиданно случилось «чудо прозрения». Все ранее рассматривавшиеся версии выкинуты к чертям, а во главу угла, видимо, под давлением извне, поставлена стереотипная версия об «агентах ГРУ». Неожиданно к месту пришлось и досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов. Никаких доказательств против них пока не обнародовано, и есть все основания полагать, что их уже нет в Болгарии.

Столь странный поворот в поведении болгарской прокуратуры, возможно, объясним также внутренними событиями в Болгарии или же все тем же внешним давлением на фоне успешного завершения постройки газовых магистралей через Болгарию в Центральную Европу. С другой стороны, общественное мнение начинает постепенно уставать от «происков ГРУ», это уже не смешно.

Возможно, что обе эти истории постепенно будут спущены на тормозах, хотя столь громкие заявления обычно грозят последствиями. По крайней мере сейчас, после объявления российских дипломатов персонами нон грата, неизбежна симметричная высылка, что в принципе не идет во благо российско-болгарским отношениям. Но не мы, опять же, это начали.