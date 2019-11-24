В Госдуме ответили на сведения о работавших с «Новичком» в Болгарии «сотрудниках ГРУ»

Публикации о якобы «сотрудниках ГРУ», которые могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева «Новичком» являются абсурдной, но скоординированной акцией против российских спецслужб, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Это абсурдная, но скоординированная акция по очередной попытке скомпрометировать деятельность российских спецслужб на фоне впечатляющих результатов их работы по борьбе с международным терроризмом, в частности, в Сирии», – передает его слова «Интерфакс».

Он заметил, что нельзя считать случайными и попытки раскрутить шпионский скандал с Сербией, и напомнил, что до этого провокации касались Черногории.

Ранее The Insider, Bellingcat и Der Spiegel по итогам «расследования» назвали имена «сотрудников ГРУ», которые якобы могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева и его сына.

Весной Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

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