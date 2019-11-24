Названы якобы травившие «Новичком» болгарского бизнесмена «сотрудники ГРУ»

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel по итогам «расследования» назвали имена «сотрудников ГРУ», которые якобы могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева и его сына.

В список «сотрудников ГРУ» вошли Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данила Степанов (Данил Капралов).

Сообщается, что все они в разное время посещали Болгарию, причем один из них был в стране уже после «отравления», когда, как утверждается, бизнесмену опять стало плохо, пишет «Коммерсант».

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel составили свой список, основываясь на загранпаспортах – поскольку документы выпускают сериями, можно выявить похожие номера среди возможных попутчиков.

Утверждается, что после опубликованных ранее в прессе материалов некоторым из «сотрудников ГРУ» изменили данные. При этом работа, по мнению изданий, проводилась «впопыхах», так как «в мужских паспортных файлах оказались женские фотографии» и «паспортная история совсем других людей». Как утверждается, это «помогает лишний раз убедиться, что файл шпионский».

Весной Гебрев заявил, что еще в 2015 году его пытались отравить «Новичком». Кроме того, Bellingcat утверждает, что в двух неудачных попытках отравить болгарского предпринимателя участвовал «агент ГРУ» Денис Сергеев (он же Сергей Федотов), который якобы был и участником в Солсбери.

Позднее стало известно, что Гебрева пытались отравить не «Новичком», а хлорпирифосом – средством от садовых вредителей, а вся история походит на следствие бизнес-разборок, а не «операцию ГРУ» .

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