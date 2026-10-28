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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Boeing признал срыв плана поставки 500 самолетов в 2026 году
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    28 октября 2026, 07:34 • Новости дня

    Российские военные уничтожили пункт запуска украинских дронов в Сумской области

    Расчет «Града» уничтожил пункт запуска дронов ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие с помощью системы залпового огня «Град» уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ в Сумской области, сообщил командир расчета с позывным Сава.

    Расчет боевой машины «Град» 41-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» нанес удар по выявленному разведкой пункту запуска FPV-дронов ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Разведка засекла точку, с которой запускались БПЛА противника – конкретно FPV-дроны на оптоволокне. По данным координатам нанесли удар, разведка доложила, что цель поражена», – сообщил командир расчета.

    Сава отметил, что пункты запуска беспилотников в данный момент являются приоритетными целями для российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду расчеты беспилотников нарушили логистику украинской армии в Харьковской области.

     Во вторник российские военнослужащие разгромили скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного.

    В понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    27 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала решить проблему долгов участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что «Единая Россия» проработает с ЦБ и банками единый подход к списанию кредитных долгов участникам СВО.

    Военнослужащие не должны сталкиваться с отказами в списании задолженности из-за правовой неопределенности, сообщил Сайбель, комментируя обращение Ассоциации российских банков в ЦБ и Госдуму. После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 млн рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание.

    «Единая Россия» намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора для выработки единого подхода к спорным случаям, говорится в сообщении канале «Единой России» в Max.

    Сайбель подчеркнул необходимость прояснить порядок применения закона, чтобы исключить разночтения.

    «Каждый случай отказа нужно разбирать предметно, с оценкой обстоятельств и правовых оснований. «Единая Россия» будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев», – добавил парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ассоциация российских банков предложила уточнить закон о списании кредитных долгов для участников СВО.

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    27 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе финской и норвежской сторон, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры обменялись мнениями об урегулировании украинского конфликта с учетом недавних встреч спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Путиным в Петербурге и с представителями Финляндии, Норвегии и Украины в Осло.

    Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров (Россия, Украина, США). Отмечается, что эти переговоры нацелены на вопросы безопасности России и Украины после окончания боевых действий.

    Путин напомнил о первопричинах конфликта и дал оценку текущей ситуации, подчеркнув, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов» России. Он также обратил внимание на то, что конфронтационная политика ЕС и НАТО затягивает боевые действия.

    Кроме того, обсуждались вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре подтвердили важность соблюдения международного морского права.

    Президент России также проинформировал о начале гуманитарной операции при посредничестве США в районе Алёшек на херсонском направлении и введении временного «режима тишины». Стороны договорились поддерживать прямые контакты по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным откровенным.

    Агентство Bloomberg сообщило о подготовке переговоров президента России с финским и норвежским коллегами.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британское информационное агентство Reuters внесло изменения в ранее опубликованный материал о планах победившего на парламентских выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» отказаться от экспорта вооружений.

    В первоначальной версии публикации содержались слова кандидатов от партии о прекращении поставок боеприпасов в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, передающим вооружения на Украину, пишет РБК.

    Позднее издание отредактировало текст заметки и добавило примечание о внесенных в публикацию изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Reuters сообщило, что победившее на выборах движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    В обновленной версии говорится, что лидеры «Студенческого списка» пока не обозначили, намерено ли будущее правительство запрещать такой экспорт. В конце публикации Reuters отдельно указало на исправление информации о позиции будущего кабинета по поставкам оружия.

    При этом в материале сохранилась информация о том, что «Студенческий список» не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Представители движения объясняют связи с Москвой экономической необходимостью, а не политическим союзом. Сербия зависит от российских энергоресурсов, а крупнейшим поставщиком газа в страну остается «Газпром».

    Весной стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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    27 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    Newsis: МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вероятность полного разрыва контактов Южной Кореи и Украины сохраняется при углублении нынешнего конфликта между двумя государствами, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

    Чо Хен не исключил возможности полного разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае дальнейшей эскалации разногласий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Newsis.

    «Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», – заявил Чо Хен в ходе парламентской проверки деятельности внешнеполитического ведомства.

    Так министр ответил на вопрос депутата от партии «Сила народа» Сон Сок Чжуна о том, не означает ли сложившаяся ситуация дипломатического конфликта, фактически равнозначного прекращению дипотношений. Парламентарий упомянул решение Сеула дополнительно вывезти часть сотрудников посольства с Украины после недавнего отзыва южнокорейского посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил об отзыве восьми дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора о разглашении информации о передаче пленных военных.

    На прошлой неделе правительство республики постановило сократить численность миссии в Киеве.

    В начале месяца южнокорейское дипломатическое ведомство решило отозвать посла из-за недостаточных извинений украинской стороны.

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 13:13 • Новости дня
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.

    В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.

    В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Посол Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Однако гуманитарная миссия «ломает» нарративы Киева, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник.

    «В районе Алешек наблюдаются сложности со связью, поэтому полной картины у нас пока нет. Россия свои обязательства выполнила: в 04:00 мск был введен режим прекращения огня на локальной территории», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    Между тем он подчеркнул: российские военные готовы к возможным провокациям и к тому, что противник может недобросовестно соблюдать «режим тишины». «Наши войска остаются на позициях, отвода сил не планируется. Таким образом, возможность оперативно отразить любую провокацию сохраняется», – уточнил собеседник.

    Кроме того, добавил дипломат, запланирован комплекс инженерных работ, которые традиционно выполняют саперные подразделения. В первую очередь речь идет о расчистке основных дорог от мин и боеприпасов. «Вопросы выбора маршрута гуманитарной миссии и обеспечения безопасности находятся в компетенции профильных структур», – отметил Мирошник.

    Он напомнил, что ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Один из главных нарративов, продвигаемых Киевом, состоит в том, что Херсонская область – якобы «оккупированная территория» и потому «ответственна» РФ.

    «Но именно Украина несет ответственность за убийства, обстрелы и создание невыносимых условий для жизни населения. Эти преступления очевидны. При этом в информповестке для иностранной аудитории картина намеренно искажается: реализуется целый ряд сценариев, призванных представить ситуацию с точностью до наоборот», – указал Мирошник.

    По его мнению, гуманитарная миссия «ломает ситуацию». Ключевым фактором стал канал коммуникации, согласованный на уровне российского и американского президентов, – взаимодействие между первой леди США Меланией Трамп и омбудсменом Яной Лантратовой. «Через этот канал была передана достоверная информация, на основании которой Штаты оказали давление на Украину, по сути принуждая ее соблюдать нормы международного гуманитарного права», – отметил дипломат.

    Как подчеркнул собеседник, необходимо добиться полного прекращения преступных действий со стороны Украины, среди которых – организация блокады, нанесение ударов по гражданским объектам и населению. Пока ключевым направлением операции остается организация эвакуации.

    «В первую очередь речь идет о раненых и больных, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи и медикаментах. Несмотря на самоотверженность персонала Алешкинской больницы, имеющихся на территории ресурсов недостаточно для оказания требуемого объема помощи», – рассказал он.

    «Кроме того, эвакуация доступна и для тех, кто добровольно выразит желание покинуть город», – добавил Мирошник. Еще одна ключевая задача, по его словам, – доставить в регион продукты питания и ликвидировать дефицит продовольствия.

    Напомним, с 04:00 мск 27 октября российская армия ввела «режим тишины» на Херсонском направлении. Временное прекращение огня связано с проведением в районе гуманитарной операции. К полудню вторника сообщений о нарушении режима тишины не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Накануне он отметил положительную роль американской стороны и переговорщиков президента США Дональда Трампа в достижении договоренностей и подчеркнул, что в Москве ценят эти усилия.

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    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    27 октября 2026, 22:32 • Новости дня
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что за масштабным похищением внутренних документов партии может стоять украинский хакер.

    «Утечки из АдГ занимают Германию – или, возможно, скорее по меньшей мере прессу. И вот уже два дня мы, предположительно, знаем, кто стоит за этими утечками. Речь идет об украинском хакере. И я нахожу все это особенно интригующим на фоне того, что мы, немцы, заплатили Украине миллиарды евро», – заявил Фронмайер.

    По его словам, подобные действия представляют собой попытку прямого иностранного вмешательства во внутриполитические процессы ФРГ, передает ТАСС.

    Фронмайер намерен инициировать парламентское расследование для проверки возможной причастности Киева к данной кибератаке.

    Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке. Неизвестные взломали почтовые ящики партии и опубликовали материалы в интернете. В открытом доступе могли оказаться сотни тысяч электронных писем общим объемом 281 гигабайт. В массиве данных обнаружены личные документы членов партии, финансовые счета, выписки по банковским счетам, дипломы, заявления на вступление в партию и списки членов окружных отделений АдГ в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

    На прошлой неделе несколько государственных сайтов в Германии отключили в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

    В среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

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    27 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Жителей Днепропетровска предупредили об отключении водоснабжения на двое суток
    Жителей Днепропетровска предупредили об отключении водоснабжения на двое суток
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители двух районов Днепропетровска останутся без водоснабжения на двое суток из-за аварийно-восстановительных работ, сообщила компания «Днепроводоканал».

    С вечера 30 октября по 2 ноября водоснабжение будет приостановлено в Новокодацком и Чечелевском районах Днепропетровска, передает ТАСС. В Соборном, Центральном и Шевченковском районах города возможно снижение давления воды.

    Утром Минэнерго Украины сообщило об отключении электричества в ряде областей страны, в том числе и в Днепропетровской, в результате повреждения энергообъектов. Накануне в течение дня неоднократно сообщалось о взрывах в городе. В настоящее время в ряде районов Днепропетровской области действует воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более полумиллиона человек на Украине лишились электроснабжения в результате повреждений энергетической инфраструктуры.

    В четверг в Днепропетровске возникли перебои в подаче электроэнергии после прогремевших в городе взрывов.

    В тот же день украинское Минэнерго сообщило о прекращении подачи электроснабжения в Киеве и восьми областях страны из-за повреждения энергообъектов.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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