Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации.

Портал The Insider, номинальным владельцем которого является либеральный активист Роман Доброхотов, накануне опубликовал материал, поданный как результат расследования. В публикации названы имена неких «сотрудников ГРУ», которые якобы могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя, «оружейного барона» Емельяна Гебрева и его сына в 2015 году. Утверждается, что бизнесмена пытались отравить веществом «Новичок».

Уже во втором абзаце материала предсказуемо упоминается куда более известное дело о «семейном» отравлении – покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Собственно, о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль, о «Новичке» и тому подобном давно не было никаких новостей (если не считать новостей о том, что Би-Би-Си решила снять драму в трех частях на эту тему), так что нынешняя публикация актуализовала тему «отравителей из ГРУ». Сообщается, что Insider провел расследование отравления Гебрева совместно с другим интернет-порталом – Bellingcat, который активно раскручивал версию «русского следа» в покушении в Солсбери. Ранее появлялись публикации о связи «расследователей» из Bellingcat с британским минобороны.

Третьим участником нынешнего «расследования» выступил немецкий журнал Der Spiegel. Именно это издание в августе этого года муссировало историю «немецкого Скрипаля» – убийство в Берлине некоего Зелимхана Хангошвили, выходца из Грузии, этнического чеченца, принимавшего участие в чеченской войне на стороне боевиков. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала историю застреленного в Германии экс-боевика, которая отдает криминалом, но была подана в Spiegel как «убийство по поручению зарубежной спецслужбы», однозначно намекая в сторону Москвы.

Газета ВЗГЛЯД разбирала и собственно историю болгарского олигарха Емельяна Гебрева, которая в сентябре «всплыла» в связи с уголовным преследованием лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова, обвиненного в шпионаже. Болгарская пресса называет «скандальным торговцем оружием». Весной этого года Гебрев вдруг заявил финансируемому Конгрессом США радио «Свободная Европа» (и это заявление тиражировалось, в частности, через совместный медиапроект радио «Свобода» и «Голоса Америки») о том, что еще в 2015 году его пытались отравить «Новичком».

Тогда же Bellingcat опубликовал имя «агента ГРУ», который, как было написано, дважды пытался отравить болгарского оружейного бизнесмена. Это некий «Денис Сергеев», он же «Сергей Федотов», который также был якобы третьим участником покушения в Солсбери. Утверждалось, что он в Британии он действовал сообща с Русланом Бошировым («он же Анатолий Чепига») и Александром Петровым («он же Александр Мишкин»). Сообщалось, что в 2019 году – то есть через четыре года после предполагаемого отравления Гебрева «Новичком» – Сергеев-Федотов был обнаружен на видеозаписях, призванных подтвердить это отравление. Он же упомянут и в нынешней публикации, наряду с целым списком «агентов». Правда, причастность людей из этого списка к отравлению Гебрева «доказывается» фразами типа: «Федотов прилетел в компании с Данилом Степановым (Данилом Капраловым) 23 мая... Совпадение это или нет, но в мае Гебреву снова стало хуже».

«Сейчас муссируется история, которую Гебрев пытался поднять полтора года назад. Несколько недель она обсуждалась в наших СМИ, но потом волна схлынула, поскольку ничего серьезного и заслуживающего внимания там не оказалось»,

– рассказал газете ВЗГЛЯД болгарский политолог, бывший посол Болгарии в Белоруссии Петко Ганчев.

Версию об отравлении Гебрева «Новичком», которую сейчас вновь вытащил The Insider, еще в феврале опроверг не кто иной, как генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров – тот самый, который сейчас курирует «шпионское дело» Малинова. Цацаров сообщил: Гебрева пытались отравить не «Новичком», а хлорпирифосом – средством от садовых вредителей, которое продается в любом магазине сельхозтоваров. А в сообщениях 2015 года, по свежим следам отравления Гебрева не упоминались никакие «русские шпионы». Речь шла о «войне» двух бизнес-магнатов, Гебрева и банкира Цветана Василева за завод по производству боеприпасов «Дунарит» в болгарском городе Русе. «Надо сказать, что отношение к самому этому бизнесмену в Болгарии весьма критичное – его относят к олигархам, который нажил состояние противозаконным путем», – отмечает болгарский политолог Ганчев. Собеседник добавил: «Надо отметить, что нынешняя публикация об «отравлении ГРУ болгарского бизнесмена» появилась почти в то же время, когда в Сербии муссируют «шпионский скандал».

На эту тему

Версию о «гэрэушниках», орудующих по всей Европе, и едва ли не в первую очередь в Болгарии, актуализируют с завидной регулярностью. В октябре The New York Times упомянуло отравление Гебрева в нашумевшей статье о «секретной воинской части 29155 », не прошло и месяца, как с этой же версией выступил Spiegel и два «разоблачительных» интернет-портала. Болгария оказывается на переднем крае борьбы с «русскими шпионами» – напомним о высылке в октябре первого секретаря посольства России в Софии, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

Но болгарский эксперт Петр Ганчев недаром упомянул Сербию. Сейчас в соседней балканской стране активно появляются публикации, которые, как отмечала газета ВЗГЛЯД собирают в одну кучу и свое «шпионское видео», и «попытку военного переворота в Черногории» (за которой якобы также стоит Россия), и все то же дело Скрипалей. Покушение на Гебрева в Болгарии и заговор против властей Черногории, перечислены через запятую в упомянутом выше «разоблачении» от The New York Times. И наконец, «участник неудачной попытки переворота в Черногории», некто Владимир Попов, он же Моисеев, обнаружился в «списке шпионов» от Insider, Bellingcat и «Шпигеля».

Череда шпионских скандалов на Балканах напоминает волну истерии вокруг «вмешательства» ГРУ во всевозможные сферы деятельности, прокатившуюся в последние месяцы по Западной и Центральной Европе. Напомним, след российских силовиков тогда «находили» в Австрии, Франции, а позже в Чехии и Испании.

По мнению Ганчева, применительно к Болгарии актуализация «дела Емельяна Габрева» должна отвлечь внимание от критики действующего правительства страны. Кабинет во главе с Бойко Борисовым обвиняют в срыве выгодного для страны проекта газопровода «Южный поток», отметил собеседник. «Шпионский скандал» в Сербии ввиду активизации контактов Москвы и Белграда, после визита Владимира Путина в Белград, и в преддверии намеченного визита сербского президента Александра Вучича в Москву, добавил болгарский эксперт.

Если первой целью нынешнего «шпионского» вброса можно считать противодействие восстановлению влияния России на Балканах, то вторая цель – куда шире. Хотя, как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов, – и к этой цели имеет отношение газопровод.

«В Конгрессе США не так давно вновь активизировались заявления о том, чтобы сорвать «Северный поток – 2». Если не сорвать, то затянуть хотя бы на год. За это время у американцев будет возможность продвинуть свой дорогостоящий сжиженный природный газ (СПГ), который они сейчас так активно рекламируют, – напомнил Морозов. – Поэтому и

нужна волна информационной войны, которая бы заставила «возбудиться» общественному мнению и политическому классу Евросоюза».

В конечном итоге, эта санкционная волна вокруг «Северного потока» будет способствовать только продвижению американского газа на европейский рынок, и дополнительному втягиванию стран Евросоюза в экономическую войну против России, полагает сенатор.

Наконец, третья цель «вброса» – это несколько аргументов для демонизации российских спецслужб. «Это... скоординированная акция по очередной попытке скомпрометировать деятельность российских спецслужб на фоне впечатляющих результатов их работы по борьбе с международным терроризмом, в частности, в Сирии», – заметил в комментарии «Интерфаксу» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Именно этой цели, по его мнению, служит и нынешняя публикация об «отравлении «Новичком» Гебрева», и шпионский скандал в Сербии и новые напоминания о провокациях в Черногории.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД