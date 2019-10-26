В Британии начали снимать сериал об отравлении Скрипалей в Солсбери

Британская студия BBC начала работу над телевизионной драмой в трех частях об отравлении в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Главные роли в проекте сыграют актриса Анна-Мари Дафф, а также Рейф Сполл, известный по своим ролям в фильмах «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», передает «Газета.Ru».

Также среди актеров заявлены звезда сериала «Игра престолов» Марк Эдди и сыгравшая в «Сумерках» Мианна Беринг.

В студии сообщили, что в сериале речь пойдет о том, как обычные люди и сотрудники государственных служб отреагировали на произошедшее, продемонстрировав «героизм в ситуации, когда их город стал центром международного конфликта».

Сценаристы Адам Паттерсон и Деклан Лон заявили, что несколько месяцев слушали истории жителей города.

Родители полицейского Ника Бейли, пострадавшего во время расследования обстоятельств отравления, выступили против выпуска теледрамы. По их мнению, из произошедшего пытаются раздуть сенсацию.

«Это неподобающее и незрелое отношение к жителям Солсбери, и в частности – к жертвам и их семьям. Как родители сержанта Ника Бейли, который был отравлен этим веществом, мы считаем, что у нашей семьи, как и у семей других жертв, нет нужды в напоминании. Мы до сих пор пытаемся прийти в себя после того, что случилось в прошлом году», – сказали они в письме.

Родители Бейли также подчеркнули, что прошлогодняя документальная программа о событиях в Солсбери была «информативной и хорошо сбалансированной».

В свою очередь продюсер ВВС Пирс Венджер отметил, что отравление Скрипалей «повергли нацию в шок и оказали большое влияние на ничего не подозревавшее сообщество».

Напомним, в марте прошлого года в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В этом обвинили Россию, после чего разразился политический скандал. Москва неоднократно отрицала причастность к произошедшему.

После на Западе началась истерия вокруг «вмешательства» ГРУ во всевозможные сферы деятельности: след российских силовиков «находили» в Австрии, Франции и ряде других европейских стран.





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