Помпео пообещал Лаврову наложить санкции на Россию из-за Солсбери

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что Россия «ответственна за инцидент в Солсбери» и на нее будут наложены санкции, следует из сообщения госдепартамента.

«Госсекретарь Помпео повторил, что США намерены привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия в Солсбери, Великобритания», – передает сообщение Госдепа РИА «Новости».

Госдепартамент уточняет, что речь идет о санкциях по закону «О контроле за химическим и биологическим оружием».

Кроме того, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве, Помпео обсудил с Лавровым договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и подтвердил желание США выйти из соглашения, если Россия «не вернется к полному и верифицируемому соблюдению».

«Договор прекратится через шесть месяцев после 2 февраля», – заявили в Госдепе.

Накануне о телефонном разговоре Лаврова и Помпео сообщал российский МИД. Лавров заявил, что планы США ввести новые антироссийские санкции в связи с «делом Скрипалей» усугубят напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона.