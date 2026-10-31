У здания Конституционного суда Польши задержали вооруженного мужчину

У здания Конституционного суда Польши задержали мужчину с ножом

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Только что на месте появился мужчина с ножом в руке. На голове у него была балаклава, исключающая опознание», – рассказал очевидец РИА «Новости».

По его словам, мужчина был одет «в парамилитарном стиле». Злоумышленника задержали участники акции протеста у здания Конйтитуционного суда, никто не пострадал.

Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши обострился после попытки властей во главе с премьером Дональдом Туском отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

В пятницу на сайте суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского. По данным СМИ, решение приняла Анна Корвин-Петровская. На странице суда в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта и подчеркнули, что Свенчковский остается председателем.

Протестующие окружили здание суда, полиция провела задержания. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит за границу, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал ситуацию государственным переворотом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание политических сил для разрешения кризиса вокруг Конституционного суда.

В тот же день Навроцкий заявил о насильственном захвате суда.

Полиция Варшавы задержала трех человек за проникновение на территорию учреждения.