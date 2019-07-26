МИД назвал вбросом поиски Австрией «шпиона из ГРУ»

Москва выразила сожаление по поводу того, что в Австрии «нашлись желающие реанимировать сюжет о «русских шпионах», заявил МИД России.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года «острый сюжет» о русских шпионах в альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами – в нашем понимании – закрыли. Во всяком случае именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии», – сообщили в МИД, передает РИА «Новости».

«Характерно, что обвинения озвучиваются в пресловутом стиле highly likely. Поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу (иначе бы он велся по другим каналам), комментировать смысла мы не видим», – заключили в дипведомстве.

В четверг МВД Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева, его подозревают в работе на российскую разведку.

Прокуратура Зальцбурга сообщила, что расследование проводила зарубежная спецслужба. Там же рассказали подробности о деятельности, приписываемой Зайцеву.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кого именно разыскивают власти Австрии.