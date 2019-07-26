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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

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Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

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              Австрия запуталась в поисках таинственного сотрудника ГРУ

              Так, по версии австрийской прокуратуры, выглядит подозреваемый сотрудник ГРУ   26 июля 2019, 17:04
              Фото: bmi.gv.at
              Текст: Евгений Крутиков

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              В Австрии наконец определились, какой именно сотрудник ГРУ, по их мнению, стоял за возникшим аж год назад шпионским скандалом. В розыск объявлен некий Игорь Зайцев, обнародована его фотография. Есть целая серия признаков того, что никаких достоверных доказательств шпионской деятельности России австрийская контрразведка так и не смогла накопать.

              Прокуратура Зальцбурга объявила в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который якобы является сотрудником ГРУ и занимался шпионажем против Австрии. Зайцева связывают с прошлогодним делом 70-летнего отставного полковника австрийской армии, обвиняемого в передаче российской разведке государственных секретов Австрии.

              «Зайцев Игорь Егорович подозревается в причастности к тайной внутренней деятельности российской военной разведки «Главное разведывательное управление» в ущерб Австрийской Республике», – говорится на сайте федерального министерства внутренних дел Австрии. Не совсем понятно, что такое «внутренняя деятельность разведки», но это, видимо, лексическая особенность. Имелась в виду, видимо, деятельность «внутри» Австрии. «В ходе расследования, проведенного дипломатической службой, была задокументирована оперативная встреча между шпионом Вооруженных сил и российским военным. Австрийцу в обмен на раскрытие секретной информации старшим офицером из России было передано почти 30 тыс. евро наличными. Всего он заработал несколько сот тысяч евро», – говорится в комментарии австрийских правоохранителей.

              Ранее австрийские источники называли сумму в 300 тыс. евро за 20 лет, что, мягко говоря, немного, хотя для подозреваемого достаточно. Мартин М. трудился в министерстве обороны Австрии на скромной должности в отделе инфраструктуры. Тыловик, по-нашему. Серый, неприметный человек. Никаких «феррари» у подъезда, никаких поездок на Карибы, никаких дорогостоящих хобби. Бегал по утрам, следил за здоровьем на седьмом десятке. По должности он вообще не имел доступа к государственной тайне, а отвечал за снабжение и комплектацию личного состава.

              При некотором воображении и эта информация может быть полезна в быту военной разведки. ГРУ склонна коллекционировать всю и любую информацию об иностранных армиях, включая списки личного состава и рационы снабжения. Это рутинная функция, отнимающая гигантские ресурсы и средства: огромные досье на вооруженные силы всех стран мира обновляются в постоянном режиме. Но считать данные, которыми располагал Мартин М. даже в лучшие свои годы, каким-то «прорывом» в разведке очень трудно.

              По этой причине австрийские и немецкие источники уже год путаются в показаниях. Сперва на пожилого полковника попытались повесить передачу России данных по истребителю Eurofighter Typhoon, что быстро стало неактуальным. Потом выяснилось, что он активно посещал семинары для офицеров НАТО, хотя Австрия в альянс не входит. Так родилась версия, что он в первую очередь мог собирать информацию именно о НАТО.

              Кроме того, не имея допуска к секретной информации, он имел допуск к системам связи и к служебной переписке. То есть он просто подслушивал и подсматривал, а еще слушал разговоры в курилке, пока их не закрыли в эйфории борьбы с вредными привычками. Вообще закрытие курилок в государственных учреждениях – без сомнения, огромный удар по всей практике международной разведки.

              Австрийские правоохранительные органы утверждают, что Зайцев и Мартин М. поддерживали контакт через «самые современные шпионские средства», включая спутниковую связь и джеймсбондовские приборчики. А также использовали «приемы и методы, требующие специальной подготовки и одобрения со стороны руководства российского офицера».

              Правда, тут же через запятую австрийская прокуратура настаивает, что за день до ареста в Зальцбурге Зайцев и господин М. встречались лично, чтобы Зайцев передал ему пресловутые 30 тысяч евро наличными. Зачем это понадобилось – неясно. Можно ж было прибегнуть к проверенной тактике тайников и закладок, то есть к тем самым приемам и методам, требующим спецподготовки и разрешения начальства. И это, кстати, правда.

              Курьер или куратор не имеют права самостоятельно принимать решения о закладке или даже самому выбирать место для тайника. Для этого надо написать специальную бумагу в Москву на удивительном казенном новоязе (литературщина не приветствуется) с объяснением, почему для тайника ты выбрал именно это дупло, а не аналогичное в соседнем дереве. Требуется подробно описать место, нарисовать, как умеешь, схему, а желательно еще и сфотографировать. И немного подождать, пока заявку рассмотрят в инстанции. Самодеятельность карается вплоть до отзыва.

              При этом австрийского полковника задержали не в момент получения денег, а на следующий день, когда он на утреннюю пробежку собирался. Скорее всего, у него на встрече с Зайцевым (если таковая была) просто не было при себе ничего секретного и при задержании всегда можно было сказать, что эти деньги – «просто я ему долг отдавал». Или на бильярде проиграл. Кстати, австриец категорически отрицает все обвинения и утверждает, что Зайцева не знает. Ни по фамилии, ни в лицо. Старик вообще в глухом отказе.

              И вот прошел год, и австрийская прокуратура выпускает международный ордер на арест, идентифицируя разыскиваемого как 65-летнего уроженца Москвы, сотрудника ГРУ ГШ ВС. Странное решение. То ли они что-то узнали о предельных сроках службы в Российской армии, то ли год – это какая-то отсечная черта для прокуратуры Зальцбурга.

              Скорее всего, второе. Дело пора передавать в суд, а картина преступления не полная. Нужен был «штатный» русский шпион, а не только дедушка из Зальцбурга. В противном случае все обвинения против Мартина М. просто разваливаются, поскольку необходимо либо его признание и подробный отчет о 20-летнем шпионском опыте, либо прямые вещественные доказательства передачи секретных данных иностранным агентам. И есть основания полагать, что как раз вещественных доказательств-то и нет за все эти 20 лет. А дедушка добровольно не колется.

              Австрийцы вообще много путаются. Ранее утверждалось, что полковник был завербован в Тегеране в 1988 году. Во вчерашнем коммюнике МВД Австрии фигурирует другая дата – 1987 год. Близко, но в разведке такие детали могут быть критично важны. А передавать информацию в Москву он начал только в 1992 году, как опять же утверждают австрийские следователи. Так если вы знаете эти даты, то по логике должны точно знать, что именно, когда, где и кому он передавал? Огласите весь список, пожалуйста. А то погнались за одним Зайцевым.

              Дополнительно случилась небольшая перепалка между немецкими и британскими спецслужбами.

              Обе эти структуры утверждают, что, пока австрийцы пиво пили и йодли пели, это они и только они разоблачили агента, 20 лет работавшего на ГРУ. Правда, британцы в какой-то момент из спора благоразумно вышли, а вот германские спецслужбы продолжают настаивать, что все лавры принадлежат исключительно им. Своим тщеславием они делают только хуже, поскольку еще не забыт скандал с провокацией против членов австрийского правительства на Ибице, которую, скорее всего, также организовали из Германии.

              В увязке с разоблачением Мартина М. все это похоже на скоординированную атаку из Берлина на российско-австрийские отношения и дискредитацию нынешнего австрийского правительства, проявляющего «излишнюю доброжелательность» к Москве. Устраивать шоу с арестом не хватавшего звезд с неба 70-летнего пенсионера не было никакой нужды, но немцы могли пригрозить, что сделают это самостоятельно, а тогда ущерб для имиджа Австрийской Республики был бы куда большим.

              Что же касается Игоря Егоровича Зайцева (если предположить, что человек с такими установочными данными существует), то ему от выданного австрийцами международного ордера и публикации мутного ксерокса его фотографии с паспорта наверняка ни холодно, ни горячо. Пикантности добавляет и утверждение австрийской полиции, что она «ищет Зайцева по всей стране». Ну да – он наверняка в Альпах в пещере уже год прячется, питаясь летучими мышами. Будет что внукам рассказать.


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