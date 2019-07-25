Австрия объявила в розыск «русского шпиона»

МВД Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева, его подозревают в работу на российскую разведку.

«Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике», – сообщило австрийское ведомство, передает ТАСС.

МВД также распространило фотографию россиянина.

В заявлении уточняется, что разыскиваемому 65 лет, сообщает РИА «Новости».