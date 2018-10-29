В Австрии раскрыли работавшего 20 лет на российскую разведку шпиона

Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр подтвердил, что служба военной контрразведки раскрыла якобы имевший место случай шпионажа в пользу России с участием офицера австрийской армии в отставке.

«Служба военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа. Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил на бундесхеер (армия Австрии) и передавал документы России. В его отношении заведено дело», – говорится заявлении Бауэра, передает ТАСС.

Ранее австрийские СМИ сообщали, что министр обороны Австрии Марио Кунасек вызовет к себе военного атташе России в стране по делу отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах.