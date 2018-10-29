Европейские разведки перестали доверять Австрии из-за отношений с Россией

Среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.

Полиция безопасности Финляндии SUPO в июле запросила у разведслужб стран ЕС информацию о том, имеет ли российский дипломат, который должен был приехать на работу в Финляндию, связи с российской разведкой. Запрос отправили всем коллегам в странах ЕС, за исключением австрийской BVT. SUPO также попросила исключить австрийскую спецслужбу из общей рассылки, пишет Yle со ссылкой на австрийское издание Falter.

По информации газеты, SUPO и другие разведслужбы стран ЕС уже не доверяют BVT, потому что в правящую коалицию страны входит Австрийская партия свободы (АПС), у которой близкие отношения с Россией. Министром внутренних дел правительства Себастьяна Курца служит Херберт Кикль от АПС, на свадьбе которой летом прошлого года присутствовал президент России Владимир Путин.

Начальник пресс-службы МВД Австрии Кристоф Пельцл подтвердил австрийскому изданию подлинность документа, касающегося запроса SUPO. По его словам, просьба SUPO исключить BVT из списка не обязательно значит, что BVT не пользуется доверием среди коллег.

Вместе с тем Falter считает, что финские сотрудники SUPO допустили ошибку, когда публично попросили исключить австрийских коллег из списка получателей ответа.