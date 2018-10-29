Минобороны Австрии вызовет атташе России по делу о шпионаже

Министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что вызовет к себе военного атташе России в стране по делу отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы, сообщают австрийские СМИ.

«Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима», – заявил Кунасек, пообещав вызвать российского военного атташе в минобороны Австрии.

Ранее СМИ со ссылкой на австрийское военное ведомство сообщало, что спецслужбы Австрии задержали полковника австрийской армии, который на протяжении 20 лет якобы занимался шпионажем в пользу России, передает ТАСС.

Как стало известно, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. По данным Kronen Zeitung, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тыс. евро.

В публикации также утверждается, что австриец каждые две недели выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах «Юрием» и передавал ему секретные документы. Как отметили в Службе армейской контрразведки Австрии, предотвратить шпионаж полковника удалось после того, как российские спецслужбы передали ему сигнал, что австрийская сторона его раскрыла.

Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело в отношении полковника в отставке по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому по ней грозит два года тюрьмы.

Посольство России в Австрии не комментирует эти сообщения.

Между тем ранее сообщалось, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.