Австрия узнала о «русском шпионе» от зарубежной спецслужбы

Прокуратура Зальцбурга сообщила, что расследование о разыскиваемом за шпионаж против Австрии россиянине Игоре Зайцеве проводила зарубежная спецслужба.

Зарубежная спецслужба следила за встречей «офицера ГРУ» Зайцева с австрийским агентом, на которой россиянин якобы передал в обмен на секретные сведения 30 тыс. евро наличными, пояснило надзорное ведомство, передает РИА «Новости».

По этим данным, Зайцев курировал в Австрии местных агентов. Он также занимался вербовкой отставного австрийского полковника, которого склонил к выдаче государственной и военной тайн.

«В ходе расследования зарубежной спецслужбы велось наблюдение за оперативной рабочей встречей между шпионом австрийских вооруженных сил и российским офицером. На этой встрече офицер [Зайцев] передал австрийцу около 30 тысяч евро наличными в обмен на выдачу информации», – уточнила прокуратура.

Напомним, МВД Австрии объявило россиянина в розыск, его подозревают в работе на ГРУ. По данным австрийских властей, Зайцев «разглашал государственные секреты, вел секретную разведывательную деятельность в ущерб Австрии и умышленно разглашал военные тайны».