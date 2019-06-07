Во Франции сообщили о разоблачении «российского шпиона»

Швейцарские спецслужбы считают, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство в 2016 году причастен «российский шпион», пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Как заверяют источники Le Monde, речь якобы идет о гражданине России Сергее Желтикове, который в 2016 году занимал пост вице-консула в генконсульстве России в Марселе.

Сотрудники французской разведки вели слежку за Желтиковым и предоставили информацию швейцарским коллегам. Как уточняет газета, россиянин обвиняется швейцарскими судами в том, что он был частью передвижной группы ГРУ, а также поддерживал связь с арестованными в апреле 2018 года шпионами Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцом. Эти двое якобы действовали под дипломатическим прикрытием, будучи членами подразделения 26165 ГРУ, которое издание называет плацдармом военного кибершпионажа.

По информации спецслужб Швейцарии, Желтиков должен был обеспечить безопасность Серебрякову и Моренцу в Лозанне во время кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство, пишут «Ведомости».

В 2018 году Желтиков якобы организовал приезд двух агентов для еще одной операции против федеральной лаборатории в Шпице. По информации издания, сам организатор покинул Францию в октябре 2016 году, вскоре после завершения миссии в Швейцарии.

Отмечается, что информацию о том, кем якобы является Желтиков, швейцарской стороне передала французская контрразведка – главное управление внутренней безопасности Франции. В то же время в публикации говорится, что «МИД Франции не знал о его существовании».

Российское генконсульство в Марселе в комментарии РИА «Новости» назвало публикацию Le Monde «грязной инсинуацией».

Осенью прошлого года Соединенные Штаты обвинили семерых «офицеров российской армии» в том, что они занимались кибервзломами. «Жертвами» якобы были в том числе ФИФА, ВАДА и лаборатория в Швейцарии, где изучалось вещество, которым отравили Скрипалей.

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