Мэй и Рютте делают из сотрудников ГРУ идиотов

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Как прибалтийская элита укрепляла СССР

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Считается, что события в прибалтийских республиках стали одним из важнейших спусковых крючков, запустивших процесс развала СССР. Современные политики независимых прибалтийских стран имеют репутацию наиболее антироссийски настроенных. Однако было время, когда представители элиты Латвии, Литвы и Эстонии отчаянно сражались за Россию и за советскую власть. Кто были эти люди? Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

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          Мэй и Рютте делают из сотрудников ГРУ идиотов

          Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Именно они высланы из Нидерландов из-за обвинения в работе на ГРУ   4 октября 2018, 20:05
          Фото: defensie.nl
          Текст: Евгений Крутиков

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          Душераздирающий документ в доказательство присутствия «агентов ГРУ» обнародовали Нидерланды. Бумажная квитанция на такси до Шереметьево на 842 рубля стала одним из аргументов для того, чтобы выслать из страны четырех российских граждан, якобы взламывавших компьютерные системы ОЗХО. Как такое произошло?

          Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте, выступая с совместным заявлением, назвали неприемлемой деятельность Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС России в киберпространстве. В документе утверждается, что российская военная разведка якобы атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

          «Эта попытка получить доступ к защищенным системам международной организации, работающей над избавлением мира от химического оружия, демонстрирует пренебрежение ГРУ глобальными ценностями и правилами, которые обеспечивают нашу безопасность», – говорится в заявлении, передает ТАСС. Политики заявили о намерении «защищать международные инстанции от тех, кто стремится причинить им вред».

          Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на власти Нидерландов сообщает, что США намерены опубликовать обвинения в адрес лиц, которых американская сторона считает сотрудниками российской разведки. Также чуть ранее голландские спецслужбы якобы предотвратили предпринятую со стороны России хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), утверждают в минобороны Нидерландов. «Попытка атаки была осуществлена 13 апреля, в ходе нее сотрудники российских спецслужб пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО», – говорится в выступлении министра обороны Нидерландов Анки Бейлевелд. В совершении кибератаки, по утверждению Бейлевелд, заподозрены четверо россиян – Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы работают на ГРУ.

          Все они были высланы из страны в тот же день. При этом голландские спецслужбы якобы смогли получить доступ к электронному оборудованию предполагаемых хакеров.

          Некоторое время эта новость была первой на Би-би-си, а глава МИД Великобритании Джереми Хант успел с утра обвинить все то же ГРУ (ну не переделать их – им эта аббревиатура очень нравится) в сбоях в киевском метро и атаках на Константинопольского патриарха. И все это несмотря на то, что высылка россиян из Нидерландов, как и сам инцидент, имели место весной. Данных поновее не нашлось пока.

          При этом Хант смог увязать в одном предложении русских хакеров и инцидент в Солсбери. Для сына бывшего командующего Королевским флотом – удивительное владение словом. Чуть позже в МИД Нидерландов был вызван временный поверенный в делах России (посла сейчас на месте нет). Почему голландцы этого в апреле не сделали – не ясно. Видимо, теперь очень надо, а в апреле и так хайпа было достаточно. Необходимо регулярно подогревать атмосферу.

          Из душераздирающих подробностей, которые должны свидетельствовать о работе высланных россиян на ГРУ, предъявлена квитанция на такси, которую хранил один из высланных. Это помимо загранпаспортов с похожими номерами. Некое оборудование, с помощью которого хакеры якобы «подключились к ОЗХО», было найдено недалеко от здания организации в мусорном контейнере, что само по себе трогательно, поскольку в Голландии раздельный сбор мусора. Просто так выкинуть в мусор ноутбук не получится. Его разбить сначала надо с применением грубой силы. Тем не менее, «анализ контента» показал, что через ноутбук кто-то был подключен к сетям Бразилии и Малайзии, из чего голландским контрразведчикам «стало совершенно очевидно» (то есть highly likely), что «русские хакеры» хотели повлиять сразу на все: от расследования мифической химатаки в сирийской Думе до гибели малайзийского «Боинга». Бразилия только тут при чем? Там, правда, президентские выборы скоро.

          Квитанция на такси очень смешная. Она свидетельствует, что частный извозчик Шагинян Бенджамин Нариманович довез одного из «хакеров» за 842 рубля из Несвижского переулка до аэропорта Шереметьево. Комплекс зданий Главного управления ГШ ВС РФ находится, мягко говоря, не там – на улице Гризодубовой, в Хорошевском районе Москвы, примерно в 10–11 километрах от Несвижского переулка – престижного и очень дорогого квартала у метро «Фрунзенская» (там расположены в основном здания, построенные еще в советское время Управделами ЦК КПСС из знаменитого «номенклатурного кирпича»). Потом гражданин Шагинян Б. Н. выдал клиенту бумажную квитанцию, поставив на нее синюю печать (у большинства москвичей это вызовет легкую улыбку, но все-таки такое бывает, если очень попросить).

          Южная, нечетная, сторона Несвижского переулка (глухой бетонный забор) действительно примыкает к комплексу зданий, в котором расположен, помимо прочего, 85-й главный центр специальной службы, он же в/ч 26165. То есть тот самый исследовательский институт криптографии, высшей математики и компьютерных технологий. Именно сотрудников этого учреждения (числом 12 поименно) в апреле этого года замгенпрокурора США Род Розенштейн пытался обвинить во вмешательстве во что-то очень внутреннеамериканское. Тогда Розенштейн утверждал, что чуть ли не напрямую из этого комплекса зданий кто-то злой по интернету терроризировал сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала.

          И теперь вот квитанция.

          Смоделируем ситуацию. Вы – взрослый, образованный русский мужчина средних лет. Вы работаете в 85-м центре «хакером» и отправляетесь в командировку в далекую Голландию с целью цинично взломать компьютерную систему ОЗХО. Вы получаете командировочные, документы, спецоборудование непосредственно в доме № 18 по Комсомольскому проспекту (там заодно расположен Центральный военный оркестр МО, а доме № 20 – поликлиника для технического персонала). Затем огибаете весь комплекс зданий у метро «Фрунзенская», выходите на Несвижский переулок, а там вызываете частное такси в аэропорт. Вас никто не сопровождает, никто не подвозит, инструктажа не проводит. Приезжает гр-н Шагинян, у которого в Шереметьево вы отбираете квитанцию, заставляете несчастного армянина лезть за печатью, а затем храните этот заветный квиток в Голландии, чтобы взыскать с бухгалтерии ГУ ГШ 842 рубля, за которые она удавится. И с ней «на кармане» вас берут доблестные голландские контрразведчики.

          Возникает вопрос: вы – идиот? Как можно было служить в очистке, то есть в высокотехнологичном институте, где даже у уборщицы два высших специальных образования, с такими умственными способностями?

          Самое неприятное, что именно в это англосаксонские спецслужбы и примкнувшие к ним голландцы (разведка и контрразведка Нидерландов считается самой приближенной к MI5 и MI6, вплоть до обмена данными высшей степени секретности, наряду с датчанами и норвежцами) и верят. Им который месяц разъясняешь, что таких клинических больных в ГРУ не берут, отсеивая на стадии обучения, а они в ответ только кивают и повторяют про «падение уровня подготовки» в России и еще что-то про медведей и водку. Им объясняешь, что цифры в паспортах ничего не значат, а они с подачи всяких либеральных доброхотов предъявляют фальшивые номера телефонов и странные квитанции. Вербальная коммуникация утрачена, они давно нас не слышат и искренне верят в истории, которые еще каких-то пять лет назад посчитали бы сценарием для голливудских фильмов категории Б. Это как со знаменитой абракадаброй в якобы российском паспорте в одном из фильмов «Миссия невыполнима».

          И почти наверняка можно утверждать, что объем этого информационно-разведывательного мусора будет только множиться. Странные откровения Скрипаля, озвученные через уважаемого британского журналиста, каким-то образом надо дезавуировать. Кибершпионы – это реально страшно, прямо как Фредди Крюгер. А ГРУ – модно. Смешать, но не взбалтывать. Идеальное сочетание. Окончательно запутавшейся в Брексите Терезе Мэй недостаточно приплясывания на публичных мероприятиях. Требуются новые санкции и разогревание атмосферы информационной войны. Швейцарцы на контакт не идут, значит, помогут вечно верные голландцы.

          Накопилась усталость от всего этого комплекса информационных вбросов. В англоговорящем обществе соответствующее мнение уже в целом сформировано, и теперь там уже просто по инерции будет верить в любую чушь, лишь она была наглядно понятна и информативна.


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