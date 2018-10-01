На фото высланных Нидерландами «грушников» не нашли Петрова и Боширова

В сети опубликованы фотографии четырех мужчин, которых депортировали из Нидерландов из-за подозрений в работе на российскую разведку, однако среди них нет «работающих на ГРУ» Петрова и Боширова.

Снимки предполагаемых «российских разведчиков» появились в газете The Guardian. Кроме того, были опубликованы фото российских паспортов, по которым они въехали в страну.

Высланные мужчины – Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин – считаются киберспециалистами и теми, кто якобы оказывал «разведывательную поддержку».

The IDs of the four GRU operatives tracked by the Dutch in relation to an attempted hack of the OPCW. Surprisingly, possibly not the worst GRU agents in the world. pic.twitter.com/DCO09iDkIn — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 4 октября 2018 г.

Блогеры усомнились, что мужчин действительно можно считать «хакерами» и «сотрудниками ГРУ». «У одного из высланных из Голландии россиян нашли чек из такси. В чеке видно, что он ехал от штаб-квартиры ГРУ в аэропорт», – пишет RTVI.

«Если это «ГРУшники», высланные из Нидерландов 13 апреля, то где Петров и Боширов? Bellingcat уверяла, что их весной задерживали в Нидерландах, а после депортировали», – пишут авторы Teegram-канала Доктор прописал.

«Скоро весь мир будет знать сотрудников ГРУ РФ в лицо», – шутит автор канала LeMat.

Фотографии были опубликованы после заявления министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд о предотвращении российской кибератаки в апреле этого года.

В МИД ответили на обвинения Нидерландов в «кибератаках на ОЗХО».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сообщение о «русских шпионах» в Нидерландах, которые якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, участвующую в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии.