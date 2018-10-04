В МИД ответили на обвинения Нидерландов в «кибератаках на ОЗХО»

Представитель российского МИД назвал очередной глупостью обвинения со стороны Нидерландов в адрес Москвы в совершении хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Все обвинения в МИД назвали безосновательными, подчеркнув, что Россия и так имеет доступ к информации Организации, передает РИА «Новости».

«Мы входим во все структуры организации, зачем нам взламывать? У нас есть доступ, вся сеть открыта для нас. Это очередная глупость», – отметили в МИД.

В ведомстве заявили, что никаких хакерских атак со стороны России на ОЗХО не было и быть не может, а обвинения Нидерландов назвали примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада.

«Никаких атак не было и быть не может. Это (обвинения) не имеет никакого отношения ни к Конвенции по запрещению химического оружия, ни к организации. Это имеет отношение к общей, дошедшей до предела, мракобесной политике со стороны некоторых государств Запада», – сказал источник в ведомстве.

В то же время в Службе внешней разведки России не стали комментировать заявления минобороны Нидерландов о высылке четырех российских дипломатов и их «попытках» добыть данные о катастрофе MH17, а также об их «причастности» к кибератакам на ОЗХО.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что обвинения Нидерландов носят исключительно политический характер и не имеют под собой какой-либо основы. Депутат отметил, что «уже не раз звучали необоснованные обвинения в наш адрес в различных кибератаках, которые не находили подтверждения, а в последующем находили опровержение». Он выразил сожаление, что «вместо того, чтобы выстраивать конструктивные, взаимовыгодные отношения, Нидерланды предпринимают попытки отдаления».

Ранее стало известно, что Нидерланды выслали четырех россиян за якобы совершенную кибератаку на ОЗХО.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сообщение о «русских шпионах» в Нидерландах, которые якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, участвующую в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии.