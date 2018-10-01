Нидерланды заявили о высылке четырех россиян за кибератаку на ОЗХО

Голландские спецслужбы якобы предотвратили предпринятую со стороны России хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), утверждают в минобороны Нидерландов.

«Попытка атаки была осуществлена 13 апреля, в ходе нее сотрудники российских спецслужб пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО», – цитирует ТАСС выступление министра обороны Нидерландов Анки Бейлевелд.

В совершении кибератаки, по утверждению Бейлевелд, заподозрены четверо россиян – Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы работают на ГРУ.

Все они были высланы из страны в тот же день. При этом голландские спецслужбы смогли получить доступ к электронному оборудованию предполагаемых хакеров.

В минобороны также заявили, что у подозреваемых были дипломатические паспорта, передает РИА «Новости».

Постпредство России при ОЗХО пока не комментирует обвинения минобороны Нидерландов.

Напомним, это не первое обвинение России в якобы осуществлении кибератак по всему миру.

В сентябре стало известно, что Киев считает Россию причастной к кибератакам, осуществляемым на Константинопольский патриархат.

В Бельгии наняли сотрудника на должность главы рабочей группы, следящей за «российской киберугрозой».

В начале года СМИ сообщали, что хакеры из группы Fancy Bear, якобы связанные с Россией, успешно атаковали почтовые ящики сотрудников крупных компаний, связанных с оборонным комплексом США.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сообщение о «русских шпионах» в Нидерландах, которые в начале года якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии.